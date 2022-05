Geschoss im Kanonenrohr: Felsbrocken verfehlt Skitourengeher knapp

Von: Josef Hornsteiner

Skitourengeher müssen einfach sehr gut aufpassen. Heinz Pfeffer Bergwacht-Bereitschaftsleiter © Katharina Bromberger

Skitouren im Mittenwalder Dammkar sind für manchen Wintersportler das Höchste. Doch auf Deutschlands längster Abfahrt lauern auch tödliche Gefahren.

Mittenwald – Es gibt immer noch einige, die selbst bei Temperaturen von über 20 Grad nicht genug vom Winter haben können. Skibegeisterte haben dieses Mai-Wochenende noch einmal genutzt, um auf feinem Firn das Mittenwalder Dammkar hinunter zu wedeln und die letzten Schwünge in dieser Saison zu machen. Doch darf aktuell niemand die Gefahr unterschätzen, die im Frühjahr im Gebirge herrscht: Steinschlag.

Ein Skitourengeher schilderte kürzlich im Internet sein Erlebnis im Dammkar vor wenigen Tagen. Gegen Mittag fuhr er ins Tal, schreibt er, als sich im sogenannten Kanonenrohr ein Felsbrocken in der Größe eines Fußballs löste und mit hoher Geschwindigkeit nur knapp an ihm vorbei geschossen ist. Der Sportler warnt deshalb eindringlich aufzupassen.

Mittenwalds Bergwacht-Chef Heinz Pfeffer weiß nur zu gut um die Gefahren, die momentan in den felsigen Höhenlagen lauern. Das Wasser, dass den Winter über in die Felsritzen eingedrungen und zu Eis gefroren ist, schmilzt nun wieder. Die Folge sind teils kühlschrank-große Felsbrocken, die ins Tal stürzen. „Es ist Vorsicht geboten“, sagt Pfeffer. Sowohl Skitourengeher als auch Bergsteiger müssten aktuell auf der Hut sein und natürlich stets einen Helm tragen.

Dass es heuer mehr Steinschlag gibt als sonst, hat er hingegen nicht beobachtet. An Ostern beendete die Lawinenkommission zwar offiziell ihren Dienst für diese Saison. Das Dammkar wird aktuell also nicht mehr betreut. Jeder Skitourengeher und Bergsteiger ist auf eigene Gefahr unterwegs. Auch die Karwendelbahn transportiert keine Skifahrer mehr hinauf ins Karwendel.

Trotzdem hat die Bergwacht weiterhin ein aufmerksames Auge auf die aktuelle Schneelage. Denn in den hintersten Ecken hat es teilweise noch über einen Meter der gefrorenen weißen Pracht im Dammkar. „Es ist noch nicht alles runtergekommen“, meint Pfeffer. Lawinen sind also vor allem an sonnigen Nachmittagen keinesfalls auszuschließen – zumal jetzt am Wochenende die Schnellfall-Grenze wieder auf 1700 Höhenmeter gesunken ist.

Pfeffer rechnet vor: Es reicht ein Schneefeld von zehn auf zehn Meter mit zehn Zentimeter Neuschnee darauf, um eine Person zur Gänze zu verschütten. Schließlich hat das Dammkar bis zu 35 Grad Gefälle. Zudem seien die Schneekristalle aufgebaut wie ein Kugellager. „Skitourengeher müssen einfach sehr gut aufpassen“, sagt Pfeffer. Egal ob vor Lawinen oder Steinschlag.