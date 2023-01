Schließung der Inspektion: Gesprächsangebot an Isartaler Bürgermeister

Neustrukturierung bei der Polizei

Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 soll die Polizei-Inspektion Mittenwald endgültig Geschichte sein. Ein Aufschrei der Entrüstung ist im Oberen Isartal nicht zu hören. Doch die drei Rathauschefs sehen dringenden Redebedarf.

Oberes Isartal – Den Zeitpunkt für die schlechte Nachricht hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd gut gewählt – nach dem G7-Gipfel und kurz vor Weihnachten ließ es die Bombe im Isartal platzen und machte die Schließung der Polizei-Inspektion Mittenwald im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 öffentlich.

Der Mittenwalder Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) will es am 15. Dezember 2022 erfahren haben. „Ich komme aus einer Blaulicht-Organisation, ich kenne diese Spielchen“, verdeutlicht der gelernte Rettungsassistent. Die Region am Karwendel sei auf dem Reißbrett der Politik geopfert worden. Corongiu will sich mit der drohenden Auflösung nicht abfinden, sieht Gesprächsbedarf. Zunächst möchte er sich nochmals mit seinen Kollegen in Krün und Wallgau absprechen.

Knapp einen Monat nach der vorweihnachtlichen Offenbarung ist im Oberen Isartal mit seinen gut 11 000 Einwohnern bislang kein Aufschrei des Entsetzens zu hören. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, meint Krüns Rathauschef Thomas Schwarzenberger (CSU). Natürlich scherzt er, wenn er vermutet, dass der eine oder andere ganz froh ist, wenn die Polizeipräsenz nicht mehr ganz so stark ist wie bisher. Dass es nicht einmal eine tagsüber besetzte Polizeistation geben soll wie etwa in Oberammergau oder Kochel, verwundert Wallgaus Bürgermeister Bastian Eiter (Wählerverein) dann schon. „Das erschließt sich mir nicht.“ Zumal in der Hochsaison sich inklusive Gäste bis zu 30 000 Menschen zwischen Walchensee und Porta Claudia tummeln, ergänzt Corongiu. „Das Einzugsgebiet ist definitiv nicht klein.“

Immerhin darf das Isartaler Rathaus-Trio auf Informationen aus erster Hand hoffen. Christian Langenmair, Chef der PI Garmisch-Partenkirchen, in die die Mittenwalder Beamten integriert werden sollen, hat bereits im abgelaufenen Jahr signalisiert, sich zeitnah mit den betroffenen Bürgermeistern auszutauschen. „Sobald ich wichtige Infos habe, werde ich an sie herantreten“, verspricht Langenmair gegenüber dem Tagblatt. „Doch wir sind ganz am Anfang, wir wollen nichts überstürzen.“