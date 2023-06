Großes Wir-Gefühl fürs „Saitenstraßen“-Festival: Überregionales Interesse wächst - Kartenverkauf läuft gut

Rühren die Werbetrommel: (v. l.) Künstlerischer Leiter Dr. Carsten Gerhard, Mittenwalds Bürgermeister Enrico Corongiu und Patrick Wagner (Alpenwelt Karwendel). © Christof Schnürer

Es ist ein besonderes Musikfest. Inzwischen haben sich die „Saitenstraßen“ im Oberen Isartal etabliert. Das spüren die Organisatoren an der Resonanz.

Oberes Isartal – Das Musikfestival Saitenstraßen setzt zum Endspurt an. Während Mittenwalds Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) bereits gespannt dem Eröffnungskonzert am 15. Juni um 19 Uhr in der Mittenwalder Puit entgegenblickt und auf gutes Wetter hofft. „Eineinhalb Jahre Planungsarbeit liegen hinter uns“, resümierte er. „Wir freuen uns einfach, dass wir in einer Woche starten dürfen.“ Und das mit Vorzeichen, die Patrick Wagner, der Veranstaltungskoordinator der Alpenwelt Karwendel, durchaus gefallen. Die Vorverkaufszahlen seien gut, sagte er beim Pressetermin.

Das kommt nicht von ungefähr. Von der internationalen Reichweite, die die „Saitenstraßen“ bei ihrer erst dritten Austragung erreicht haben, begeistert Dr. Carsten Gerhard, den Künstlerischen Leiter. Das digitale Intermezzo von 2021, das der Premiere von 2019 coronabedingt gefolgt war, sei dafür wichtig gewesen. Nicht nur für Sponsoren und Kooperationspartner, auch für die Musikanten: „Damit hat sich der Name ,Saitenstraßen‘ etabliert und verbreitet, das zeigen die zahlreichen Anfragen von internationalen Gruppen.“ Auch im Kartenverkauf bemerke man starkes überregionale Interesse, bestätigte Wagner.

Festival ist ein Gemeinschaftsprojekt

Doch nicht nur die schnell erreichte Bekanntheit des Festivals schürt die Vorfreude. Auch das Wir-Gefühl, das entstanden ist. Die Konzeption des Festivals als Verein war von Beginn an gewollt. „Um eine breitere Verwurzelung zu erreichen“, erklärte Gerhard. Auch dadurch sind die „Saitenstraßen“ zu einem großen Gemeinschaftsprojekt geworden. „Wenn man sieht, wie viele junge Menschen im Dienst dieser Veranstaltung stehen, und nicht fragen, was sie dafür kriegen, ist das wirklich schön“, betonte Kuratoriumsmitglied Adolf Hornsteiner stolz. Auch die meisten Musikanten spielen sozusagen ehrenamtlich. „Natürlich werden sie bei Kost und Logis unterstützt“, stellte Wagner klar. Aber Gagen gibt es keine. Einzig die Klassikstars, Esther Hoppe, Matthias Lingenfelder und Christina Poltéra, werden für ihre Auftritte entlohnt. „Sie sind einfach professionelle Musiker“, sagte Gerhard. „Aber sie stecken viel zusätzliche Begeisterung in ihre Auftritte bei den ,Saitenstraßen‘.“ So erklärten sich Hoppe und Lingenfelder zum Beispiel bereit, bei ihren Gesprächskonzerten im Geigenbaumuseum am Samstag, 17. Juni (15, 16, 17 und 18 Uhr), nicht nur auf ihren Stradivaris, sondern auch auf historischen Mittenwalder Geigen zu spielen. Für Stargeiger ein nicht zu unterschätzendes Zugeständnis – werden ihr individueller Klang und ihr Spiel doch stark von ihren Instrumenten beeinflusst.

Bunte Mischung an Musik

Der Spannungsbogen zwischen Gage und Ehrenamt ist zwar ein Thema, die Gemeinschaft der Musikanten und die verbindende Wirkung der Musik fällt aber größer aus. „Musik hat zwölf Töne, die überall verstanden werden und aus denen man endlos viel machen kann“, fasste Hornsteiner das Prinzip des Festivals zusammen. Denn im Oberen Isartal treffen von 15. bis 18. Juni hochkarätige Klassik, alpenländische Volksmusik, spanischer Flamenco und ukrainische Musiktradition aufeinander, um das Publikum in Mittenwald, Wallgau und Krün zu begeistern. Und zwar nicht nur bei den großen Abendkonzerten, sondern auch tagsüber bei den vielen kleinen Auftritte der über 80 Musikgruppen, die bei freiem Eintritt auf öffentlichen Bühnen und in den Gastwirtschaften stattfinden werden. Das Besondere daran: Diese Auftritte sind so konzipiert, das Luft bleibt für spontanes, improvisiertes Spiel aus Spaß an der Freude.

Wer nichts verpassen will, dem sei der Unterstützerpass der „Saitenstraßen“ für einen Tag (5 Euro) oder alle Tage (9 Euro) ans Herz gelegt. Mit ihm gibt es nicht nur das 52 Seiten dicke Programmheft mit allen geplanten Auftritten, sondern auch den Zugangscode zur „Saitenstraßen“-App, in der spontane Änderungen und Ergänzungen live zu verfolgen sein werden. (Kathrin Ebenhoch)