Grün ist Trumpf: Mittenwald kämpft gegen Asphaltwüste

Von: Christof Schnürer

Vision 2024: So soll die untere Parkebene an der Kranberg-Sesselbahn-Talstation aussehen. © Grafik: Marktgemeinde Mittenwald

Der Parkplatz der Kranzberg-Sesselbahn erfüllt seinen Zweck – mehr aber auch nicht. Nun soll die untere Ebene voraussichtlich 2024 mittels üppiger Staatszuschüsse einer kosmetischen Operation unterzogen werden.

Mittenwald – Das Zauberwort lautet, auch wenn’s hässlich klingt: Flächenentsiegelung. Was dieser Bürokratenbegriff in der Praxis bedeutet? Asphaltflächen verschwinden und werden durch wasser-durchlässige Belage samt Büschen und Bäumen ersetzt. Ist gut für die Natur und die Ästhetik – das zumindest findet die bayerische Staatsregierung und hat deshalb ein Förderprogramm aufgelegt. Eines, von dem nun auch die Tourismusgemeinde Mittenwald profitieren möchte. So soll die untere Parkebene der Kranzberg-Sesselbahn für üppig Bares von einer Asphaltwüste in eine grüne Lunge verwandelt werden – voraussichtlich 2024.

Sieben Varianten standen dabei im Marktgemeinderat zur Auswahl. Die letzte hat mit 13:5 Stimmen den Zuschlag bekommen. Dabei reduzieren sich die Stellflächen von 67 auf 61 (davon drei Behinderten-Parkplätze). Die jeweils 4,75 Meter breiten Fahrgassen sind talseitig angeordnet. Auf der Westseite der Erschließungsstraße finden sich vier Parkbuchten, westlich davon können noch drei Autos längs zur Fahrbahn parken. An der Einfahrt im Norden soll zudem eine WC-Anlage entstehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 914 000 Euro brutto. 80 Prozent der anrechenbaren Kosten übernimmt der Staat.

Doch Zuckerl hin oder her – Zweiter Bürgermeister Georg Seitz (Freie Wähler), von berufswegen beim Bauhof beschäftigt, findet jede Variante als nicht zielführend an. „Ein Parkplatz soll nicht schön sein, sondern zweckmäßig.“ Noch dazu verliert man durch die grüne Charmeoffensive – der „Gratz’n-Schorsch“ nennt es lieber „Labyrinth“ – weitere Parkplätze. Was sich der schneepflug-erprobte Seitz zudem fragt: „Wo soll denn dort oben im Winter der Schnee hin.“ Hierzu entgegnete Kurt Seeler vom beauftragten Kemptener Ingenieurbüro „PBU Beratende Ingenieure GmbH“: „Es ist an eine Grünfläche zur Schnee-Ablagerung gedacht.“

Kein optisches Schmankerl: So sieht die untere Parkebene aktuell aus. © Wolfgang Kunz

Zum Thema Parkflächen-Reduktion sagte Tiefbauamtschefin Verena Hilmer: „Dort oben wird es nie genug Stellplätze geben.“ In diesem Zusammenhang gab sie einen Denkanstoß: „Vielleicht sollten wir über einen Shuttle-Service nachdenken.“

Benedikt Zunterer (CSU) kann bei allem Abwägen ähnlich wie sein Vorredner Seitz dem Ganzen im Grunde nichts Positives abgewinnen. „Ich stimme dem Georg ja selten zu, aber da gibt es nichts aufzuhübschen.“ Getreu dem Motto: Lieber praktikabel, aber dafür hässlich.

Doch das sieht Franz Lipp (Freie Wähler) völlig anders als sein Gegenüber. „Nur weil ein Sessellift nostalgisch ist, muss der dazu gehörige Parkplatz nicht gräuslich sein.“ Bekanntlich geht die Einer-Sessel-Anlage von anno 1950 mit unverkennbarem Nachkriegscharme 2023 in ihr 74. Betriebsjahr. Ähnlich wie der Lift haben sich auch die Parkplätze in all der Zeit nicht sonderlich verändert