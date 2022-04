Aprilscherz oder gelungene Werbeoffensive: Hausboote auf dem Lautersee

Von: Josef Hornsteiner

Ein Doppeldecker-Hausboot am Lautersee wird es wohl – zumindest so schnell – nicht geben. © Hotel Post Mittenwald

Außergewöhnliches bietet die Chefin des Mittenwalder Posthotels ihren Gästen in Zukunft: schwimmende Appartements mit Komfort auf dem Lautersee. Interessierte sollten nur auf das Datum achten, an dem sie für das Angebot wirbt.

Mittenwald – „Wir wollten zuerst auf die Isar“, erklärte Gudrun Rademacher am Freitag bierernst. „Aber die war zu flach. Also haben wir uns für den Lautersee entschieden. Auch wegen der Partner.“ Denn dort hätten die Hausboote genügend Platz nach unten, ohne auf Grund zu laufen. Was sie verkündet, da rieben sich gestern viele verwundert die Augen.

Acht Meter lang, vier Meter breit: Exklusive Urlaubsboote auf dem Lautersee

Eine außergewöhnliche Aktion möchte die Chefin des Mittenwalder Posthotels künftig ihren Gästen bieten, wie ein Imagefilm sowie ein Bericht im „Kölner Abendblatt“ verkünden. Ab Juni 2022 sollen Isartal-Urlauber exklusive schwimmende Appartements mit großzügigem Komfort buchen können. Acht Meter lang seien die Boote, knapp vier Meter breit. Mit allem Drum und Dran: Wohn- und Schlafzimmer, Miniküche, Badezimmer mit Dusche und Toilette, Warmluftheizung und Strom. Da die Expansionsmöglichkeiten in ihrem Mittenwalder Hotel ausgeschöpft seien, gehe man nun in die Schifffahrt. Nach „intensiven Verhandlungen mit diversen Behörden“ sollen die Boote Ende Mai zu Wasser gelassen werden. Bootsführerschein? Braucht’s nicht. „Es reicht eine Einweisung am Übergabetag.“

Professionelle Videoaufnahmen und Bericht im „Kölner Abendblatt“

Rademacher dürfte sich einen Tag nach dem 1. April köstlich amüsieren. Wohl einige sind auf diesen kreativen Scherz reingefallen, haben sich in den April schicken lassen – beziehungsweise auf die Hotel-Homepage, denn darauf verweisen die Werbeberichte. Zumindest zeugt der eine oder andere Kommentar in den sozialen Netzwerken davon, dass doch einige den Spaß ernst nahmen. Kein Wunder: Die Videoaufnahmen waren professionell, genauso wie der Bericht des „Kölner Abendblatts“ – doch handelt es sich hierbei um eine Satire-Seite, die Leser mit Scherzartikeln an der Nase herumführt.