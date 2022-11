Traditioneller Heimatabend: Überholtes Auslaufmodell oder zukunftsfähige Unterhaltungsform?

Von: Josef Hornsteiner

Ist das Format Heimatabend noch gefragt bei Gästen und Einheimischen? Diese Frage stellen sich die Mittenwalder Trachtler. © Josef Hornsteiner

Der Besucherschwund bei den Mittenwalder Heimatabenden geht auch nach Corona weiter. Nun wollen die Trachtler mitunter eine Alternative zur TSV-Turnhalle suchen - und blicken als Inspiration nach Grainau.

Mittenwald – Für die einen ist es eine rückwärtsgewandte, eingestaubte Unterhaltungsform. Für die anderen die Möglichkeit, Touristen als auch Einheimischen unverfälschtes, authentisches Brauchtum zu vermitteln. Ist der Heimatabend ein Auslaufmodell? Bei den Mittenwalder Trachtlern stellt die traditionelle Veranstaltung grundsätzlich fast niemand in Frage. Nur wie die Brauchtumsabende zukunftsfähig gemacht werden können, daran scheiden sich ein wenig die Geister, wie bei der Hauptversammlung des Gebirgstrachtenvereins am Samstag deutlich wurde. Vorsitzender Franz Lipp vulgo Dauberweiß, der sich bei den Neuwahlen zum letzten Mal als Kopf der Brauchtumsbewahrer zur Verfügung stellte (Bericht folgt), will nun mit seiner neuen Führungsriege nach Lösungen suchen.

90 Gäste besuchten heuer im Durchschnitt die fünf Mittenwalder Heimatabende plus ein Kurkonzert, resümiert Ansager Peter Wimmer. „Die Zahlen sind zum ersten Mal wieder rückläufig.“ Der erhoffte Aufschwung nach der Coronakrise blieb leider aus. „Wir haben gedacht, die Leute wollen wieder raus, was erleben“, meint Wimmer nach Lockdown und Co. Doch scheint eher die Vorsicht überwogen zu haben – oder das Format Heimatabend ist einfach nicht mehr gefragt.

Da macht auch Florian Lipp, Freie-Wähler-Gemeinderat und ehemaliger Musikkapellen-Vorsitzender, keinen Hehl daraus. „Der Zug ist abgefahren“, sagt der „Dauberweiß’n-Flori“, der maßgeblich die traditionelle Heimatabend-Musi entscheidend mitgeprägt hat. Eine stets proppevolle TSV-Turnhalle wie in den 1980er und 1990er Jahren wird es nicht mehr geben, ist er sicher. Zudem gibt er zu bedenken, für wen man die Heimatabende macht: „Eine Ansage in tiefsten Mittenwalderisch versteht der Kurgast nicht.“ Lieber verständliches Schriftdeutsch und dafür Lieder und Gruppen erklären, wäre Lipps Vorschlag.

Trachtler wollen Heimatabend nicht grundsätzlich aufgeben

Aber aufgeben wollen die Trachtler ihre geliebte Brauchtumsveranstaltung dennoch nicht – alleine der 72 aktiven Plattlerkinder zwischen sieben und 15 Jahre wegen. Wäre grundsätzlich die Kuranlage Puit der geeignetere Ort? Schließlich erreicht auch Grainau mit ihren Heimatabenden unter freien Himmel am Kurpark-Pavillon eine überragende Besucherquote von bis zu 1200 Gästen pro Veranstaltung an einem lauen Sommerabend, erzählt Franz Lipp. „Aber in der Puit ist man einfach wetterabhängig.“ Und der logistische Aufwand wäre groß, müsste man erst am selben Tag wegen Regen allen Teilnehmern absagen – wobei das in Grainau gut funktioniert, erklärt Bürgermeister und Vize-Gauvorsitzender Stephan Märkl. „Da wird um 12 Uhr Mittag am selben Tag auf Plakaten und über WhatsApp abgesagt“, erklärt er.

Doch selbst wenn das Einsager-Problem geklärt wäre, benötige die in die Jahre gekommene Anlage in der Puit dringend eine Verschönerungskur, meint nicht nur Stefan Weineisen, der sich ebenfalls eine Alternative zur Turnhalle wünschen würde. Denn weiß er als ehemaliger Kassier besser als jeder andere, dass ein Heimatabend in seiner jetzigen Form ein gewaltiges „Draufzahl-Geschäft“ ist. Schließlich verlangt der TSV als Hallenbesitzer pro Veranstaltung 450 Euro – im Jahr also satte 2250 Euro.