Heimspiel nach der Weltpremiere: Filmemacher aus Mittenwald präsentiert eigenen Spielfilm

Der Mittenwalder Christoph Szonn erfüllt sich einen Traum: Er präsentiert seinen ersten eigenen Spielfilm. Exklusiv wird er in seiner Heimat beim Kino unterm Karwendel gezeigt.

Mittenwald – Als Bub hat Christoph Szonn schon mal Gameboy gespielt. Wie alle Freunde. „Das war’s dann auch mit meiner Erfahrung.“ Jetzt aber, als Erwachsener, hat er sich intensiv damit auseinandergesetzt. Mit einem Phänomen, das vor Jahrzehnten noch ein netter Zeitvertreib war, heute aber den globalen Markt erobert hat. Weltmeisterschaften werden im Computerspielen veranstaltet, meist vor zigtausenden Fans, es geht um viel Geld. Der Erfolg brachte Schattenseiten mit sich. Eine davon: die Spielesucht.

Mittenwalder Filmemacher gründet 2017 eigene Firma

Für Szonn war die Thematik bis vor zwei Jahren Neuland. Damals fing er an, sich intensiv damit zu beschäftigen. Denn der Filmproduzent und sein Partner Hamid Baroua hatten eine Idee: Sie wollten einen Spielfilm über die Videospielesucht drehen. Und bald konnte er nachvollziehen, warum so viele Menschen fasziniert sind von Computerspielen. Und weshalb es Gefahren birgt. Damit setzt sich das kontroverse Werk „play“ auseinander, das nun bei der zehnten Auflage von Kino unterm Karwendel in der Mittenwalder Kuranlage Puit als exklusive Preview zu sehen ist. Damit präsentiert Szonn auch das Pilotprojekt seiner Firma „Sappralot Productions GmbH“ mit Sitz in München, die er mit Baroua 2017 gründete.

Fiktive Geschichte über Welt der Weltspiele: Mittenwalder präsentiert Film „play“

Akribisch haben die beiden mit Drehbuchautor Philip Koch an der fiktiven Geschichte der jungen Schülerin Jennifer (Emma Bading) gearbeitet. Sie ist 17 Jahre alt und findet keinen Anschluss bei ihren neuen Mitschülern. Fühlt sich unwohl und einsam. Nur das heimliche, zunehmend exzessive Abtauchen in die Fantasiewelt eines Videospiels bringt ihr Glücksgefühle. Sie vernachlässigt ihre schulischen und familiären Verpflichtungen, setzt sich über die Verbote und Mahnungen ihrer Eltern hinweg. Immer mehr gerät ihr Leben zwischen wirklicher und virtueller Welt aus dem Gleichgewicht. Schonungslos realistisch zeigt der Film die Risiken des exzessiven Spielens. Doch will Szonn die Computerspielwelt nicht geißeln – im Gegenteil. Mit eindrucksvollen Bildern zeigt er ihre schöne Seite. Die virtuelle Darstellung übernahm mit der Firma Trixter aus München ein Gigant unter den Animationskünstlern. Sie realisierte unter anderem die Effekte der Marvel-Filme aus Hollywood.

Spielfilm „play“ nach Weltpremiere exklusiv in Mittenwald zu sehen

Bisher sahen „play“ nur die Macher und ein ausgewähltes Fachpublikum von etwa 400 Leuten auf dem Filmfest München. Am Samstag, 27. Juli, wird nach dieser Weltpremiere die Preview in Mittenwald gezeigt, ehe ihn die breite Öffentlichkeit im Bayerischen Fernsehen als Mittwochfilm zu sehen bekommt. Beim Kino unterm Karwendel bildet „play“ das Finale. Damit geht für den Mittenwalder ein Kindheitstraum in Erfüllung: sein eigener Spielfilm, der auch noch in der Heimat läuft. Das ist nicht die einzige Besonderheit des zehnten KuK: Es dauert heuer länger als sonst. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 18. Juli (Programm) und endet neun Tage später mit „play“.

Stern-Wirtin Petra Musch freut sich. Sie unterstützt mit Sebastian Kammerer die kulinarische Seite des KuK unterstützen. Wieder mit an Bord ist das Marktrestaurant mit einem 3-Gänge-Kino-Dinner. Erstmals dabei ist „Das Lokal“ im Bahnhof. Gezeigt werden die Filme „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“, „Alpgeister“ mit Protagonisten aus dem Landkreis – auch Regisseur Walter Steffen ist vor Ort –, das BOFF-Programm sowie „25 km/h“.

Das Programm zu „Kino unterm Karwendel“

Donnerstag, 18. Juli: 18 Uhr 3-Gänge-Kino-Dinner im Marktrestaurant. 21 Uhr: Filmnachtisch in Das Lokal am Bahnhof mit „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“. Ab 23 Uhr: Große After-Film-Party.

Mittwoch, 24. Juli: Einlass 19 Uhr: Open-Air-Kino im Sterngarten im Gasthof Stern. Ab etwa 21 Uhr: „Alpgeister“.

Donnerstag, 25. Juli: Einlass 19 Uhr, Beginn der Vorstellung um etwa 21 Uhr: Das neue Programm des Bayerischen Outdoor-Film-Festivals BOFF – Natur-, Berg- und Bergsportfilmen mit Bezug zu Bayern: Entweder kommen die Protagonisten, die Filmemacher und/oder Produzenten aus dem Freistaat oder die Filme wurden dort gedreht.

Freitag, 26. Juli: Einlass 19 Uhr, Beginn der Vorstellung 21 Uhr: „25 km/h“ als Hauptfilm. Samstag, 27. Juli: Einlass 19 Uhr, Beginn der Vorstellung 21 Uhr: Exklusive Preview nach der Weltpremiere von „play“ auf dem Filmfest München.

An allen Veranstaltungstagen gibt es pro KuK-Kinokarte einen Gutschein für das Eiscafé Costa.