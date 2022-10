Herbergssuche nimmt glückliches Ende

Aufatmen in der Geigenbauschule: Die Schülersprecherinnen Katharina Becker und Lydia Golde sowie (v. r.) Rektor Dr. Frederik Habel und dessen Stellvertreter Georg Neuner freuen sich mit der Wohngemeinschaft mit den Schülern (ab 3. v. l.) Malte, Jeanne, Annika, Therese und Eva. © Wolfgang Kunz

Bezahlbarer Wohnraum rund um Mittenwald ist knapp. Lehrlinge an der Geigenbauschule haben das schmerzlich erfahren müssen. Doch nun freuen sich alle über eine Bleibe.

Mittenwald – Sie brennen für ihr Handwerk und investieren viel in ihre Ausbildung. Doch vor wenigen Wochen plagten sie noch echte Ängste. Viele fragten sich: Wo soll ich nur während meiner Lehrzeit in Mittenwald wohnen? Die Rede ist von zehn Azubis an der Musikinstrumentenbauschule – im Volksmund Geigenbauschule. Noch vor kurzem hatten sie keine Bleibe (wir berichteten). Doch jetzt hat ihre Herbergssuche ein glückliches Ende genommen.

„Unser großes Lob gilt der Bevölkerung von Mittenwald und Krün“, betont Katharina Becker auch im Namen ihrer Mitstreiterin Lydia Golde. „Vom Einzelzimmer bis zum kompletten Haus sind viele Angebote bei der Schulleitung eingegangen.“ Die beiden Schülersprecherinnen, die im zweiten Lehrjahr stehen, hatten sich im Vorfeld um die Belange der Wohnungssuchenden gekümmert. Nach ihrem Hilferuf im Tagblatt dann die Überraschung: „Es sind mehr Angebote eingegangen, als wir erwartet haben.“

Für den stellvertretenden Rektor Georg Neuner ein Glücksfall. „Wir wissen ja, dass in Mittenwald lieber Ferienwohnungen vermietet werden, weil sie mehr Gewinn generieren.“ Die Initiatorinnen wollen deshalb den Kontakt gerade zu den Mietern nicht abreißen lassen, denen man jetzt absagen musste. „Auch im nächsten Jahr“, betont Golde, „werden wir wieder Unterkünfte und Wohnungen für neue Berufsfachschüler brauchen“.

Besonders günstig haben es fünf Schüler getroffen. „Wir konnten als Wohngemeinschaft gemeinsam in eine superschöne Wohnung im Untermarkt einziehen“, sagt Eva (21) aus Erlangen. Alle haben ein Einzelzimmer. „In einem sechsten Raum durften wir uns sogar eine Werkstatt einrichten.“ Darüber sind auch ihre Mitbewohner Annika (20) aus Erlangen, Therese (20) aus Berlin, Malte (21) aus Münster und Jeanne (21) aus Quedlinburg froh. Die Vermieterfamilie hatte den Aufruf im Tagblatt gelesen und mit der Einrichtung an der Partenkirchner Straße Kontakt aufgenommen.

„Es ist schön zu sehen, dass die Geigenbauschule dem Ort und den Menschen hier so viel bedeutet“, betonen Becker und Golde unisono. „Wir sehen, dass der Ort zusammenhält und die Geigenbautradition und ihre Ausbildung unterstützt. Das ist auch für uns ein großer Rückhalt.“ Das kann Rektor Dr. Frederik Habel nur bestätigen. „Das Interesse der Bevölkerung an unseren Schülern zeigt die Verbundenheit zu unserer Schule. Uns ist ein großer Stein vom Herzen gefallen.“ Wolfgang Kunz