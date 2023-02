Fosnochts-Eingraben in Mittenwald mit deftiger Predigt: Hoffentlich wird’s kein „Latschendreck“

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Ausgemergelter Leichnam: Die Heilige Fosnocht in persona eines Mittenwalder Maschkeras hat einiges mitmachen müssen im Jahr 2023. Träger hieven den Sarg aus Platzgründen kurzerhand durchs Fenster ins Gasthaus Platzl. © Josef Hornsteiner

Närrisches Requiem in Mittenwald: Die fünfte Jahreszeit ist mit einer deftigen Predigt standesgemäß begraben geworden. Der Maschkera-Pfarrer hatte dabei gut ausgeteilt.

Mittenwald – Wenn dieser Pfarrer aufspricht, zittern die Gäste – wer bekommt sein Fett weg, welche Schandtat ist dem Faschingsgeistlichen zu Ohren gekommen, wer hat was angestellt? Diesmal gab’s nach langer Corona-Pause wieder zum Kehraus eine deftige Predigt vom Pater beim traditionellen Mittenwalder Fasnachtseingraben. Die Stimmung? Gespenstisch. Und doch kurios. Fackelträger, (äußerst schiefe) Trauermusik, eine herzzerreißend weinende Witwe, ein Pfarrer, der mit seinem Weihwasserschwengel Schaulustige nass spritzt und ein ziemlich ausgemergelter Leichnam, der nach Schnaps riecht und beide Mittelfinger in die Höhe streckt. Jawohl, so wird in Mittenwald die Heilige Fosnocht am letzten Abend am Dienstag beerdigt: Musikalisch, mit reichlich Alkohol und mit einem närrischen Requiem, das es in sich hat.

Ihr Fett bekommen viele weg: Zwei Langfinger, die Larven gestohlen haben und nicht bedachten, das ein echter Maschkera seine Holzmaske natürlich genau wiedererkennt. Drei musikalische Isartaler, die mit ihrer Musik im Fernsehen „weit, weit weg“ von Volksmusik seien (eine Anspielung auf das gleichnamige Lied). Und auch die Heimatzeitung steht im Visier des schonungslosen Seelsorgers: Als in der Causa „Kuh Resi“ endlich „Gras über die Sache gewachsen“ sei, habe „ein Zeitungsschmierer wieder so lange rein gestiert, bis das Verfahren wieder aufgenommen wurde“. Bekanntlich marschierten drei Maschkera im Coronajahr 2021 mit einem Rindviech durch den Obermarkt und kamen dabei mit den Corona-Auflagen beziehungsweise den Gesetzeshütern in Konflikt. Das Tagblatt greift das Thema ein Jahr später wieder auf, woraufhin der tierliebe Landrat „eine Lanze oder besser gesagt einen Speer“ brach und „die drei Rindviecher und die Kuh Resi“ begnadigte.

Eine feurige Predigt hält der Maschkerapfarrer im Mittenwalder Gasthaus Alpenrose. © Josef Hornsteiner

Auch das geplante Berghotel am Latscheneck, dessen Baufortschritt seit Jahren aufgrund verschiedenster Umstände ins Stocken geraten ist, thematisiert die Maschkera-Geistlichkeit. „Dass der Investor doch noch zu Ende bringt, was er angefangen hat. Sonst müssen wir den alten Flurnamen von Latscheneck auf Latschendreck umbenennen. Wir bitten Dich, erhöre uns.“

Auch zum Frisurenstreit bezüglich kurzer Haare bei Frauen auf der Bühne des Gaujugend- und Gausingens findet der Mann im Talar klare Worte: Wenn der Gaujugendwart seine Ansichten und Aussagen bezüglich der Frisuren nicht ändere, würde er „bald alleine auf der Bühne sitzen“. Bekanntlich setzen sich vor allem die Isartaler Trachtler dafür ein, die jahrzehntealten Statuten zu lockern. Deftige Kritik dürfen auch die auf der Straße klebenden Klimaaktivisten, der Gemeinderat sowie der eine oder andere Bauherr im Ort einstecken. Dabei bleibt oft kein Auge trocken.

Ein Schnapserl für die „Leich“ spendiert Bürgermeister Enrico Corongiu. © Josef Hornsteiner

Die Hauptperson an dem Abend ist allerdings gleichzeitig die stillste: die Leich der Fosnocht, in persona eines echten Maschkeras. Dieser hat einiges an Steh- beziehungsweise Liegevermögen zu leisten. Von kurz nach 20 Uhr an, als der Trauerzug nach dem Gebetläuten sich durch den Ort in Bewegung setzt, bis um Mitternacht, dem offiziellen Ende der Fosnocht, muss er ruhig im Sarg liegen bleiben – und darf mit keiner Wimper zucken. Was natürlich den einen oder anderen spitzbübisch dazu veranlasst, einen Schnaps zu spendieren – und diesen dem Leichnam direkt in den Mund einzuflößen. Ein Spaß, den auch Bürgermeister Enrico Corongiu sich auf keinen Fall entgehen lässt.