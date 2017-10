Olympiasieger Wasmeier packt mit an

Das Holzermuseum in Scharnitz nimmt Gestalt an. Am Dienstag wurde mit Hilfe eines Balkens der symbolische Startschuss für dieses grenzüberschreitende Euregio-Projekt gegeben. Mitdabei waren auch eine deutsche Ski-Legende und ein österreichischer Spitzenpolitiker.

Scharnitz – Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine leibhaftige deutsche Sportlegende im Scharnitzer Rathaus vorbeischaut. Am Dienstag war’s soweit: Markus Wasmeier, zweifacher Ski-Alpin-Olympiasieger von 1994, reiste sogar in hochoffizieller Mission an – als Vertreter des nach ihm benannten Schlierseer Freilichtmuseums. Denn dort soll in gleicher Weise eine Waldarbeiter-Hütte entstehen wie im Tiroler Grenzort, wo nun im Rahmen des Interreg-Projekts „Wege des Holzes“ der Startschuss gegeben wurde.

Ein Spatenstich im klassischen Sinne war es allerdings nicht. Vielmehr wuchteten die Verantwortlichen auf dem künftigen Museumsgelände an der Länd einen über 100 Jahre alten Holzbalken in die Höhe. Und neben dem Tiroler Landesrat Johannes Tratter, der Bürgermeisterin Isabella Blaha, Hans-Dieter Schuster (Bayerisches Umweltministerium), Christian Wandl (Vorstand des Tourismusverbandes Olympiaregion Seefeld) und Franz Straubinger (Naturpark Karwendel) durfte auch Wasmeier mit anpacken. Er tat das mit einem sonnigen Lächeln, wohlwissend das „sein“ Museum durch dieses grenzüberschreitende Vorhaben der Europäischen Union eine Attraktivitätssteigerung erfährt. „Momentan sind’s über 100 000 Besucher pro Jahr“, erläuterte Wasmeier im Hinblick auf sein Schlierseer Lebenswerk.

Zurück nach Scharnitz: Dort steht bereits das Fundament der sogenannten Original-Holzerhütte. Diese ist bei der Neugestaltung des Länd-Areals das Herzstück des künftigen Museums. Bis vor zweieinhalb Jahren stand die 1913 errichtete Waldarbeiter-Unterkunft im Gleirschtal. Der Scharnitzer Zimmerer Alois Seelos (55) erwarb sie von den österreichischen Bundesforsten, baute die Hütte Stück für Stück ab und lagerte sie bis jetzt in seinem Stadel. „Es war ein reiner Zufall“, erzählt Seelos. Bei einem Hoagart im Wirtshaus hatte er von der Holzerhütte erfahren. „Ich fragte, ob man sie haben kann.“ Die Bundesforsten sagten ja. Eineinhalb Monate dauerte der Abbau, Balken um Balken wurden nummeriert und behutsam zwischengelagert. Nun soll die Hütte so originalgetreu wie nur möglich an der Länd wieder errichtet werden. In unmittelbarer Nähe entsteht das futuristisch anmutende Informationszentrum des Scharnitzer Museums, entworfen von dem Tiroler Architekten Benedikt Gratl. Eingebettet ist das Ganze in einen Spielplatz, der der Gedankenwelt von Scharnitzer Kindern entspringt.

Die Gesamtkosten im Nachbarort belaufen sich auf etwa zwei Millionen Euro. Davon ist die Hälfte über europäische Mittel des Interreg-Projekts abgedeckt. Das Vorhaben soll 2019 abgeschlossen sein. Eine gute Investition, wie Landesrat Tratter findet. „Denn viele Leute bei uns in der Region haben vergessen, wie zentral einmal die Holzwirtschaft war.“ Ins gleiche Horn stößt TVB-Chef Wandl: „Uns war sofort klar, dass dies ein Leuchtturm-Projekt sein wird.“

Mit dessen Umsetzung ist der Verein Naturpark Karwendel (NP) beauftragt. „Natur kennt keine politische Grenzen“, unterstrich NP-Ansprechpartner Straubinger die gute Zusammenarbeit zwischen Tirolern (Gemeinde Scharnitz/Landesregierung) und Bayern (Umweltministerium/Wasmeier-Museum).

Jetzt soll erst einmal dem schmucklosen Parkplatz an der Länd Leben eingehaucht werden. „Dabei steht die Hütte selbst als erstes Ausstellungsstück im Mittelpunkt“, betont NP-Geschäftsführer Hermann Sonntag. Über den angebauten Stall ergeben sich mit dem Dachgeschoss vier Räume, in denen das Thema Holznutzung und deren Geschichte anschaulich begreifbar gemacht werden soll. Historische Exponate und Interviews mit Zeitzeugen geben der Ausstellung überdies eine persönliche Note.

Ein Anziehungspunkt, mit dem sich auch jenseits der Landesgrenze gut werben lässt. „Es ist schön, dass so etwas passiert“, meint der Mittenwalder Bürgermeister Adolf Hornsteiner zufrieden.

Christof Schnürer