Hunde im Hitze-Schock

Der Campingbus stand in der prallen Sonne. Eine Tortur für zwei Vierbeiner, die im heißen Wagen-Inneren um ihr Leben kämpften. Dank aufmerksamer Anwohner und der Polizei konnten auf dem Parkplatz im Mittenwalder Schwarzenfeld die Tiere aus ihrer Not befreit werden.

Mittenwald – „Hitze tötet – schon wenige Minuten reichen, um ein Auto im Sommer auf 70 Grad Celsius aufzuheizen und zur Todesfalle für Lebewesen werden zu lassen.“ Mit diesem Appell weist die weltweit größte Tierrechtsorganisation Peta eindringlich auf eine Unachtsamkeit hin, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Dass diese Art der Tierquälerei aktueller denn je ist, beweist der jüngste Fall aus Mittenwald.

Am Dienstag wurde zur Mittagszeit die Polizei informiert, dass sich auf dem Campingplatz im Schwarzenfeld in einem Kleinbus zwei bellende Hunde befinden. „Kein Mensch weit und breit zu sehen, der Wagen stand voll in der Sonne“, berichtet Christine Sprenger. Die Vorsitzende des örtlichen Tierschutzvereins war zufällig vor Ort. Sie wollte Plakate für den anstehenden Flohmarkt aufhängen.

Da Hunde nur wenige Schweißdrüsen haben und sich hauptsächlich über Hecheln abkühlen, können sie im heißen Wagen-Inneren ihre Körpertemperatur nicht mehr regulieren. Sie erleiden irreparable Organschäden oder einen Herzstillstand. Es war also auch im Schwarzenfeld allerhöchste Zeit für die leidenden Vierbeiner. Einem Polizisten gelang es dann in der ärgsten Mittagshitze, durch einen Spalt am Fenster mit einem Drahtbügel die Tür zu öffnen. Sprenger kroch hinein und befreite die Tiere. „Sie waren nicht aggressiv, aber wir waren geschockt, was für ein abgemagerter Hund da zum Vorschein kam“, verdeutlicht die Mittenwalderin. Der zweite Vierbeiner war von der Statur her laut Sprenger in Ordnung. „Wir haben sie erst mal mit Futter und Wasser versorgt.“

Gerade als sie die Hunde ins Tierheim bringen wollte, radelten die Besitzer aus den Niederlanden daher. Sie waren natürlich völlig irritiert, weil die Polizisten mit ihren Tieren vor ihrem Campingbus standen. „Nach langen Diskussionen stellten wir fest, dass es keine verantwortungslosen Hundebesitzer sind“, erzählt Sprenger. Ihr zufolge sollen sie sogar einsichtig gewesen sein.