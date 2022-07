Ein bisschen Bozner Markt: Im August öffnet Pilgerschänke

Von: Christof Schnürer

Immer was los ist zur Bozner-Markt-Zeit in der Pilgerschänke. Das Foto stammt von der Marktwoche 2012. © Rudolf Tomaschek

Eine Bozner-Markt-Mini-Variante bietet im August die Kolpingsfamilie Mittenwald. Was noch fehlt, ist die Schankerlaubnis.

Mittenwald – Für diejenigen, die es nicht auf dem Schirm haben: An diesem Wochenende sollte eigentlich zum neunten Mal der Bozner Markt in Mittenwald über die Bühne gehen – sollte. Da mag bei dem einen oder anderen, der für dieses neuntägige publikumsträchtige Historien-Spektakel (100 000 Besucher) brennt, Wehmut aufkommen. Zu sehr haben Einheimische und Gäste den farbenprächtigen Ausflug ins Mittelalter ins Herz geschlossen.

Eine neuerliche Auflage soll 2024 angepackt werden, doch bis heute gibt es nach Corona weder Konzept noch Personal, diese Mammutveranstaltung in gewohnter Form zu stemmen (wir berichteten). Immerhin will man laut Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) nach den Sommerferien am 14. September eine weitere Sondersitzung zum Bozner Markt 2024 einberufen. Mehr noch: Am Donnerstagabend erwähnte der Rathauschef im Gemeinderat ein Vorgespräch mit einigen Mittenwaldern, die aktuell wohl gerade an einem schlüssigen Drehbuch für die Marktwoche arbeiten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer also. Ein gutes Stück weiter ist die Kolpingsfamilie. Sie möchte von 18. bis 21. August wieder ihre Pilgerschänke aufsperren – einer der beliebtesten Anlaufpunkte im Pilgerhaus am Obermarkt während des Bozner Markts.

„Im Grunde machen wir jedes Jahr ein kleines Festle“, berichtet Vorsitzender Johannes Neuner („Noderschuster“). Diesmal allerdings wollten er und seine 300 Vereinsmitglieder das Ganze im Bozner-Markt-Kleid gestalten – sozusagen in Erinnerung an das ausgefallene Historienspektakel. Vier Tage soll die Mini-Variante jeweils von 18 bis 23 Uhr dauern. „Nur für einen Abend wäre der Aufwand viel zu groß gewesen“, verdeutlicht Neuner. Denn wie in der regulären Marktwoche auch baut der Kolpingsverein im Innenhof des Pilgerhauses einen ganzen Stadel auf. „Dafür allein werden wir schon eine Woche beschäftigt sein.“

Was bislang fehlt, ist die Schankerlaubnis von Seiten der Gemeinde. Doch das scheint nur eine Frage der Zeit. Wie gewohnt wollen dann die Mägde und Mönche Rotwein ausschenken und Speck, Kaminwurz’n und Käse servieren. „Nur Kleinigkeiten“, sagt Neuner. Pro Abend können rund 100 Gäste die Pilgerschänke besuchen – vorausgesetzt sie ergattern die begehrten Karten. Wann der Vorverkauf startet, ist noch ungewiss. Erst muss die Schankerlaubnis her.