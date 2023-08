Gutachten mit überraschendem Ergebnis: Immer weniger Autos fahren durch Mittenwald

Von: Josef Hornsteiner

Wo kommen Sie her, wo fahren Sie hin? Vergangenes Jahr sind in und um Mittenwald Fahrzeugführer für eine Verkehrsanalyse befragt worden. © kunz

Kaum zu glauben, aber tatsächlich hat der Verkehr in Mittenwald in den vergangenen 31 Jahren rapide abgenommen. Das geht aus dem aktuellen Gutachten hervor. Lediglich die Bundesstraße ist um ein Drittel mehr frequentiert – und zwei Ausreißer gibt es innerorts: wegen eines Supermarktes.

Mittenwald – Das Verkehrsaufkommen ist oft was subjektives. Gefühlt strömen immer und immer mehr Autos durch das Mittenwalder Ortszentrum. Oft versuchte der Gemeinderat einzulenken, führte unter anderem in der Hochstraße eine Einbahnregelung ein. Jede Maßnahme, jedes Bauvorhaben wie bei der Dorferneuerung hatte letztlich zum Ziel, den Verkehr raus aus dem Ortskern zu bringen. Nun zeigt das aktuelle Gutachten des Büros Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist: Die Anzahl an Fahrzeugen in Mittenwald hat in den vergangenen 31 Jahren abgenommen – teils rapide. Lediglich die Bundesstraße 2 um Mittenwald ist wesentlich stärker frequentiert als früher – und zwei Straßen innerorts reißen aus.

Andreas Bergmann, Verkehrs- und Stadtplaner, stellte kürzlich dem Gemeinderat den Zwischenstand seiner Analyse vor. Seine Mitarbeiter und er nahmen mit Hilfe der Polizei vergangenes Jahr im Herbst den fließenden, sowie heuer im Mai den ruhenden Verkehr (Bericht folgt) unter die Lupe. Aus diesen Zahlen erstellt er nun eine verkehrliche Datengrundlage und schreibt damit den bestehenden verkehrlichen Rahmenplan fort. Zuletzt ist das 1992 passiert. Mit den Zahlen von damals verglich Bergmann nun die Entwicklung in den vergangenen 31 Jahren.

In Mittenwald fahren weniger Autos, auf der Bundesstraße 2 fast ein Drittel mehr dafür

Die Bundesstraße hat deutlich an Frequentierung zugenommen. Bei der B2 südlich von Krün waren es 1995 etwas über 10 000 Autos am Tag. Nun hat man an gleicher Stelle fast 15 000 gezählt – ein Drittel mehr. „Der Touristenstrom Richtung Süden nach Italien hat deutlich zugenommen“, resümiert Bergmann.

Innerorts hingegen zeigt sich ein anderes, positiveres Bild: Sind 1991 an der Zählstelle Partenkirchner Straße Nord noch rund 13 000 Autos registriert worden, sind es mittlerweile nur noch rund 8000 – eine Abnahme von 36 Prozent. Ähnlich sieht es am Dekan-Karl-Platz aus. Da ist ein Rückgang von 34 Prozent zu verbuchen. Doch zwei Ausreißer gibt es: Der Verkehr auf der Adolf-Baader-Straße hat sich um 138 Prozent vermehrt, an der Innsbrucker Straße Süd ist es ein Plus von 7 Prozent. Die Antwort liegt auf der Hand: „Da ist mittlerweile der Rewe-Supermarkt“, erklärt Bergmann. „Stark frequentiert.“ Besonders von Tirolern, was den Verkehrsanstieg an der Innsbrucker Straße Süd in Richtung Scharnitz erklärt.

Verkehrsabnahme hat mannigfaltige Gründe

Warum aber sonst weniger Verkehr ist, habe mannigfaltige Gründe. Zum einen hat die Bevölkerung im Ort seit 1990 um 14 Prozent abgenommen. Zudem steigen die Einheimischen immer mehr aufs Fahrrad um. Gäste nutzen das mittlerweile kostenlose Angebot an Bussen im Isartal und darüber hinaus. Auch der Schwerverkehr spielt in Mittenwald keine große Rolle, da die Bundesstraße diesen fast zur Gänze schluckt. „Da kommen nur die regionalen Anlieferer direkt in den Ort.“

Was den Experten überrascht, ist der tägliche Pendlerverkehr. Eine richtige Morgen- und Abendspitze gibt es in Mittenwald der Auszählung nach nicht, so wie in anderen vergleichbaren Städten oder Märkten. „Der Pendelverkehr zieht sich eher den halben Vormittag über“, resümiert er. Ähnlich am Abend. Und wer fährt durch den Ort? „Mit großer Mehrheit waren es GAP-Kennzeichen.“ Gefolgt von Innsbruck-Land, Münchner Nummern und Kennzeichen unter dem Titel „Sonstiges“, also Urlauber aus allen Ecken Deutschlands.

Gemessen wurde der Verkehr an sieben Stellen an der Bundesstraße im Herbst 2022 sowie an zwölf Stellen innerorts. Unter Mithilfe der hiesigen Polizei sind auch Autofahrer befragt worden. Woher sie kommen und wohin sie fahren. Der Durchschnitt fährt 68 Kilometer weit. Die Hälfte aller Autolenker liegt weniger als 15 Kilometer zurück, 44,7 Prozent fahren sogar weniger als zehn Kilometer, also lediglich eine klassische Kurzstrecke. Nur fünf Prozent waren über 492 Kilometer bis nach Mittenwald unterwegs.