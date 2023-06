Interne Lösung in der Alpenwelt Karwendel: Blandaus alter Bekannter

Von: Christof Schnürer

Der bekannte Neue: Manuel Huber (2. v. l.) wird in Wallgau als Nachfolger von Sabrina Blandau präsentiert. Es gratulieren (v. l.) Bastian Eiter, Thomas Schwarzenberger und Enrico Corongiu. © Christof Schnürer

Diese Variante lag auf der Hand: Manuel Huber wird neuer Geschäftsführer der Isartaler Tourismus-GmbH. Der bisherige Vize folgt Sabrina Blandau, die auf eigenen Wunsch Ende des Jahres ihren Posten räumt.

Oberes Isartal – Dass die Wahl auf Manuel Huber (41) gefallen ist, überrascht in keiner Weise. Es lag förmlich auf der Hand, dass der gebürtige Mittenwalder die Nachfolge von Sabrina Blandau (42) als Denker und Lenker der Tourismus-GmbH Alpenwelt Karwendel zum Jahreswechsel übernimmt. Huber hat sich sozusagen die zurückliegenden fünf Jahre auf diese fordernde Aufgabe vorbereitet. „Ich habe immer damit geliebäugelt. “Am Dienstag präsentierten ihn die Bürgermeister der drei AWK-Partnergemeinden im Wallgauer Rathaus.

Eben dort, wo Manuel Huber auch im September 2018 als Blandaus Stellvertreter vorgestellt wurde – seinerzeit von den Gemeindechefs Hansjörg Zahler (Wallgau), Thomas Schwarzenberger (Krün) und Adolf Hornsteiner (Mittenwald). Von diesen dreien ist bekanntlich nur mehr Dauerbrenner Schwarzenberger im Amt. Dieser bezeichnet Huber als „Eigengewächs“ und verweist auf erste Praktikumserfahrungen im Verkehrsamt Mittenwald beim damaligen Kurdirektor Klaus Ronge. Wie Mittenwalds Rathauschef Corongiu, noch bis 1. Juli turnusmäßig bei der Alpenwelt-Karwendel-GmbH Aufsichtsratsvorsitzender, bemerkt, wurde Blandaus Nachfolger nicht in einem klassischen Auswahlverfahren erkoren. Ihn hatte man gezielt angesprochen. Der Aspirant musste dann aber eine schriftliche Bewerbung einreichen und sich den Entscheidungsträgern (Aufsichtsrat und Gemeinderäte) stellen. „Er hat in vollen Zügen überzeugt“, betont Corongiu und spricht in diesem Kontext von jeweils einstimmigen Beschlüssen.

Junge wie die Zeit vergeht: Im September 2018 wird Manuel Huber (2. v. l.) als Stellvertreter von GmbH-Chefin Sabrina Blandau präsentiert. Damals gratulieren (v. l.) Hansjörg Zahler, Thomas Schwarzenberger und Adolf Hornsteiner. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

„Wir sind heilfroh, einen Nachfolger gefunden zu haben“, zeigt sich Wallgaus Bürgermeister Bastian Eiter erleichtert – noch dazu weil es sich bei Manuel Huber um einen ausgewiesenen Fachmann handele. Dieser erhält zunächst einen Drei-Jahres-Vertrag. „Mein Wunschkandidat“, verrät Sabrina Blandau, die im April nach 14 Jahren als GmbH-Chefin ihren Rückzug angekündigt hatte.

Huber tritt am 1. Januar 2024 offiziell seinen neuen Posten in der AWK-Geschäftsstelle in Mittenwald an. Ihm stehen knapp 30 Mitarbeiter zur Seite. An Qualifikation und Berufserfahrung mangelt es dem Familienvater jedenfalls nicht: Huber studierte nach seiner Ausbildung zum Touristikkaufmann von 2008 bis 2011 am FH-Management-Center Innsbruck Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft und schloss mit dem Bachelor of Arts in Business ab. Von 2012 bis 2018 sorgte er für ein reibungsloses Fremdenverkehrsmanagement in der Tourist-Information in Kochel beziehungsweise am Walchensee. Mit anderen Worten: Huber hat seinen Job von der Pike auf gelernt – erst am Schalter, jetzt in der Chefetage. Die Zusammenarbeit mit ihm als Vize und Blandau als Geschäftsführerin soll „immer auf Augenhöhe“ abgelaufen sein. „Wir haben uns als Team begriffen – was nicht selbstverständlich ist.“

Denkt Huber an die Zukunft, spricht er auch von „großen Problemen“ – sei es die Tourismus-Akzeptanz und der sogenannte „Over tourism“ im Allgemeinen und der Fachkräftemangel im Speziellen. „Es ist alles komplexer geworden.“

Sein bisheriger Stellvertreter-Posten soll übrigens in Kürze ganz offiziell ausgeschrieben werden. „Dann“, so Thomas Schwarzenberger, „werden wir sehen, wie attraktiv die Alpenwelt Karwendel ist“.