„Silva Mountain“: Investor will Preisspitze aussitzen

Von: Christof Schnürer

So soll‘s mal aussehen: Doch bislang steht kein Stein vom Silva Mountain auf dem anderen. © Animation: Rizzani de Eccher, ATIproject, (Pisa)

Je länger gespenstische Ruhe am Kaffeefeld herrscht, desto schneller sprießen die Gerüchte in Mittenwald um das Silva-Mountain-Projekt. „Das Hotel wird 100-prozentig irgendwann kommen“, versichert Ulrich Franzky. Doch auch der Investor muss den Folgen der Weltpolitik Rechnung tragen.

Mittenwald – Wer im April 2020 den offiziellen Baustart auf seinem 1,8-Hektar-Grundstück ausruft, aber zweieinhalb Jahre später immer noch kein Ziegelstein auf dem anderen steht, der macht sich bei den hotel-geschädigten Mittenwaldern verdächtig. Schnell geht das Gerücht vom Flop umher. Warum wohl wollte im Gemeinderat Regina Hornsteiner (CSU) unlängst etwas über den Sachstand am Latscheneck wissen. Es ist ja in der Tat verdächtig ruhig auf der Langzeit-Baustelle auf dem Kaffeefeld geworden.

Das Hotel wird 100-prozentig irgendwann kommen.

Allerhöchste Zeit also mal wieder bei Investor Ulrich Franzky nachzufragen, der im Sommer 2016 für einen Millionenbetrag des Filetgrundstück oberhalb von Mittenwald gekauft hatte und seitdem an dem Projekt „Silva Mountain“ arbeitet. „Das Hotel wird 100-prozentig irgendwann kommen.“ Die Betonung liegt beim Münchner IT-Unternehmer auf „irgendwann“. Ursprünglich war geplant, das Luxusresort mit 80 Zimmern, 150 Gästebetten, Wellness- und Gastroräumen und einer Tiefgarage für 75 Pkw im Sommer 2021 zu eröffnen.

Wann aber möchte er jetzt mit seiner Nobelherberge an den Start gehen? „Eine gute Frage“, antwortet Stransky. „Ich darf nichts mehr sagen.“ Denn es kommt in diesen bewegten Zeiten ohnehin anders, als man denkt. Zumindest äußert der Hotelinvestor die Hoffnung auf „Ende 2024“ – natürlich ohne Gewähr.

Die Flaute am Latscheneck ist für ihn ohnehin nicht als solche bezeichnen. „Wir waren immer im Fortschritt.“ Und so mir nichts dir nichts 23 000 Kubikmeter Gestein wegzusprengen, braucht nun mal seine Zeit. „Alles in allem haben wir 45 000 Kubikmeter weggefahren. Der halbe Berg ist schon weg.“

Eine Zäsur bei der Realisierung des Silva-Mountain-Berghotels war der Beginn des Ukrainekriegs und der damit verbundenen galoppierenden Energiepreise. „Das ist ja nicht von der Hand zu weisen“, unterstreicht Franzky. Die Wochen seit dem Frühjahr haben er und seine Mitstreiter dazu genutzt, zwei grundlegende Dinge zu ändern. Zum einen hat man sich vom italienischen Generalunternehmer getrennt. Denn die Kostenvorteile, die dieser garantiert hatte, haben sich durch die explodierenden Baupreise relativiert. „Da mussten wir uns anderweitig umschauen.“

Punkt zwei ist die künftige Energieversorgung des Wellnesstempels. Bislang hatten Franzky und Co. mit Biogas und einem Blockheizkraftwerk geplant. „Jetzt gehen die Gedanken Richtung Erdwärme.“ Darüber hinaus will man das Thema Solarthermie erneut anpacken. Diese Innovation war zuletzt auf wenig Gegenliebe im Gemeinderat gestoßen. „Wir gehen alles durch.“ Optimierung ist bei allem das Zauberwort.

Aber auch das Spiel auf Zeit. „Die Preisspitze aussitzen“, nennt Franzky diese Strategie und kommt dabei auf die „wahnsinnige Preissteigerung“ beim Baustahl zu sprechen. Mittlerweile wird dieses Material wieder bezahlbarer, nachdem in der Baubranche langsam aber sicher eine Entspannung eintritt, weil viele aktuell sich in puncto Bauen in Zurückhaltung üben.

Als sich Franzky im April 2020 damals mit dem scheidenden Bürgermeister Adolf Hornsteiner zum symbolischen Spatenstich auf dem Kaffeefeld mit Bauhelm traf, waren die Auswirkungen einer Corona-Pandemie noch nicht absehbar – geschweige denn dass Kreml-Despot Putin das Nachbarland überfällt. Alles schien einigermaßen im Lot. Doch schon damals zeichnete sich ob der diffizilen Gesteinsschichten am Latscheneck ab, dass wohl auch die ursprünglich angepeilten Baukosten in Höhe von 15 Millionen Euro Illusion sein würden.