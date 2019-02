Burschen mit Kanu auf der Langlaufstrecke unterwegs - Loipen kosten Gemeinden aber mehr als Nerven 

Gerade beim Münchner Naherholer sind die Loipen im Oberen Isartal der Renner. Doch die kilometerlangen Strecken in Schuss zu halten, kostet Zeit, Geld und mitunter Nerven. Wer eine Wintersport-Destination sein will, hat keine andere Wahl.

Oberes Isartal – Der Wallgauer Bürgermeister Hansjörg Zahler (CSU) fährt ja gerne schweres Gerät. Im Winter, in erster Linie an den Wochenenden, nimmt der rasende Rathauschef mit Vorliebe im Pistenbully Platz. Als er damit vor einigen Tagen die sogenannte Kanada-Loipe Richtung Vorderriß spurte, erlebte er die Begegnung der seltsamen Art: „Zwei Burschen mit einem Kanu im Schlepptau.“ Die beiden wollten eigentlich auf der Isar paddeln. Was natürlich aufgrund der Wetterlage schwierig bis unmöglich war. Das ist Zahler im Grunde egal. Was ihn allerdings wütend machte: Das Duo marschierte mit seinem Boot mitten auf der präparierten Loipe. „Jeder Fußtritt ist da schädlich – vor allem auf der Skatingspur.“

Mit Strecken-Rowdys hatte es wenige Tage zuvor auch die Nachbargemeinde Krün zu tun, als Richtung Barmsee jemand mit dem Auto auf der frisch präparierten Loipe herumgurkte. „Blöder geht’s nimmer“, echauffierte sich Bürgermeister Thomas Schwarzenberger (CSU). Weiß er doch, wie groß der Aufwand ist, den die Kommune in den Wintermonaten betreibt. „Wir wollen natürlich unseren Gästen was bieten“, verdeutlicht der Gemeindechef. 60 Kilometer müssen auf Krüner Flur in Schuss gehalten werden. Das kostet um die 65 000 Euro.

Top-Loipen zieht natürlich sportives Publikum an – vor allem Naherholer aus dem Münchner Speckgürtel. Das führt wie am vergangenen Wochenende zu massiven Parkplatz-Engpässen.

Dieses Lied stimmen auch die Wallgauer an. Sie pflegen in diesen Tagen ein Loipennetz von rund 40 Kilometern – Richtung Vorderriß, im Hofgarten, auf dem Isarfeld und in der Witter. „Das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten mit Leidenschaft dabei sind“, betont Bürgermeister Zahler. Ihm zufolge investiert der Wallgauer Steuerzahler pro Winter knapp 50 000 Euro in perfekte Loipen.

Viel Geld für eine eher klamme Kommune. Deshalb geht man dort in finanzieller Hinsicht ungewöhnliche Wege. Nachdem der Versuch einer freiwilligen Loipengebühr letztlich gescheitert ist, probieren’s die Wallgauer nun auf der Kanada-Loipe mit einer Spendenbox. In diesem Zusammenhang würde sich der Bürgermeister über einen Obolus von Seiten des Hauptbegünstigten, des Gastwirts von Vorderriß, freuen. „Doch der duckt sich weg, also bleibt’s bei uns hängen.“

Viel Bares verschlingt auch der Loipendienst in Mittenwald mit seinen drei Schleifen im Riedboden. Laut Amtsleiter Hermann Baier belaufen sich die Kosten aktuell auf etwa 44 000 Euro. Drei sich abwechselnde Pistenraupenfahrer sind täglich drei bis vier Stunden im Einsatz. Es steckt also in allen drei Alpenwelt-Karwendel-Orten viel Schweiß und Arbeit vor dem Wintervergnügen auf perfekten Bilderbuch-Loipen.