Bozner Markt der Zukunft: Je mehr, desto besser

Von: Christof Schnürer

Gruppenbild zum Finale: Im August 2017 schien die Welt in Mittenwald noch in Ordnung. Dabei brodelte es damals schon mächtig hinter den Bozner-Markt-Kulissen. © Josef Hornsteiner

Es wurde viel und mitunter leidenschaftlich diskutiert in den Arbeitskreisen über ein tragfähiges Format für den Bozner Markt. Jetzt haben die Moderatoren der beauftragten Agentur middlewood die gesammelten Erkenntnisse ausgewertet. Am Samstag will man sie der Öffentlichkeit in der TSV-Halle vorstellen.

Mittenwald – Einen Bozner Markt soll es in Mittenwald auch in Zukunft geben. Darüber besteht in der Marktgemeinde breiter Konsens. Die Frage ist nur: Wie kann dieses Historienspektakel mit allem Drum und Dran in puncto Organisation, Hygiene und Sicherheit vonstatten gehen? Diese Frage wollen am kommenden Samstag Katharina Neuner, Christoph Szonn und Dr. Axel Barwich von der Agentur middlewood beantworten. Mehr noch: Sie möchten beim Informationsnachmittag in der TSV-Halle konkrete Handlungsanweisungen geben. Und zwar an so viele wie möglich. „Je mehr, desto besser“, verdeutlicht Szonn.

Ihn und seine fachkundigen Mitstreiter aus der Veranstaltungsbranche hatte die Marktgemeinde im vergangenen Jahr engagiert, um endlich eine Lösung in der Causa Bozner Markt zu finden. Dieser hätte eigentlich im August 2022 wieder über die Bühne gehen sollen. So zumindest schreibt es der Fünf-Jahres-Turnus vor. Doch daraus wurde bekanntlich aus vielerlei Gründen nichts (wir berichteten). Da waren zum einen in der Corona-Hochphase die schier unüberwindbaren Hürden in Sachen Hygiene. Zum anderen zeigte die vorerst letzte Auflage im August 2017, dass auch in puncto Sicherheit und Organisation einiges aus dem Ruder gelaufen war. Unmittelbare Folge: Die Hauptkoordinatoren im Rathaus, Hanna Veit und Hermann Baier, warfen hin. „Riesenrespekt, was die beiden geleistet haben – echt der Hammer“, bemerkt Szonn.

Wir wollen erste Handlungsanweisungen geben.

Gemeinsam mit seinen Co-Moderatoren Neuner und Barwich hat er die Erkenntnisse und Ergebnisse diverser Workshops, an denen sich zuletzt mehr als hundert Interessierte beteiligt hatten, ausgewertet. „Grundsätzlich sind unsere Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen worden“, bilanziert Szonn, wenngleich ihm in den Diskussionsrunden die „kritischen Stimmen“ gefehlt haben. Für einen gedeihlichen Prozess sind diese nämlich oft sehr zielführend.

Ebenso kristallisiert sich heraus, dass der anvisierte Bozner Markt 2024 aufgrund der kurzen Vorbereitungsphase wohl eher unwahrscheinlich ist. „Es ist nicht ausgeschlossen“, sagt Szonn. „Ich möchte darüber nicht spekulieren und nichts versprechen“, ergänzt Bürgermeister Enrico Corongiu. Falls der Termin aufrechterhalten werden könnte, dann wäre der Vorlauf ihm zufolge allerdings „echt knackig“.

Wer also glaubt, dass Szonn und Co. übermorgen ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, der wird sicherlich enttäuscht. „Wir wollen erste Handlungsanweisungen geben“, bekräftigt Katharina Neuner, eine gebürtige Mittenwalderin, die seit zwölf Jahren in München lebt und somit den wichtigen Blick von außen auf ihre Heimatgemeinde wirft. Bei allen Instrumenten, die das Trio von middlewood den Zuhörern mit auf den Weg gibt. Am Ende müssen sich Mutige und Willige finden, die für künftige publikumsträchtige Marktwochen den Kopf hinhalten – sei es in einem Verein oder einer Gesellschaft.

Terminhinweis:

Die Ergebnis-Präsentation zum Bozner Markt steht am Samstag, 15. April, auf dem Programm. Los geht’s um 15 Uhr in der TSV-Halle. Die Veranstaltung ist öffentlich, also jeder Interessierte ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.