Joggerin mit Messer attackiert: Polizei gibt Täterbeschreibung heraus - und meldet nun Erfolg

Von: Josef Hornsteiner

Ein Großaufgebot der Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Mittenwalder Kranzberg eine Joggerin mit einem Messer angegriffen hat. © Christoph Schmidt/Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstagabend ist eine Joggerin völlig unvermittelt von einem jungen Mann angegriffen worden. Nun wurde ein Verdächtiger ermittelt.

Update vom 16. April: Am Donnerstag wurde eine Joggerin von einem Mann angegriffen (siehe Erstmeldung). Nach dem Eingang eines Zeugenhinweises konnte am späten Freitagabend ein Tatverdächtiger aus Mittenwald ermittelt werden.

In der Wohnung des jungen Mannes konnten Gegenstände sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen dürften, teilte die Polizei mit. Weitere Einzelheiten zum Tatverdächtigen und zum aktuellen Ermittlungsstand können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden.

Joggerin mit Messer attackiert – Polizei fahndet mit Großaufgebot und gibt Täterbeschreibung heraus

Erstmeldung vom 15. April: Mittenwald – Diese Tat macht fassungslos: Eine Joggerin ist am Donnerstagabend am Mittenwalder Kranzberg von einem bislang Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden. Sie trug körperlich glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Der seelische Schaden und der Schock sitzen aber tief. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck den Täter. Was war passiert? Die 29-jährige Frau aus dem Isartal joggte am Abend des Gründonnerstags in Richtung Kranzberg-Gipfel. Unterhalb der Bergstation des Kranzbergsesseliftes fiel der Frau zum ersten Mal ein junger Mann auf einem Mountainbike auf. Er überholte die Joggerin zunächst.

Kurz darauf, im Bereich der Gaststätte St. Anton, attackierte der Radfahrer die Frau völlig unvermittelt mit einem Messer, das er ihr laut Polizei an den Hals gehalten haben soll. Der 29-Jährigen gelang es aber sofort, sich vom Angreifer loszureißen und diesen durch ihr forsches Auftreten in die Flucht zu schlagen. Bei einer Abwehrbewegung erlitt sie allerdings eine Schnittverletzung an der Hand. Wieder im Tal angekommen, verständigte die unter Schock stehende Frau die Polizei. Zur medizinischen Versorgung ist die Joggerin zunächst ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht worden. Die Isartalerin konnte nach ambulanter Behandlung aber bald wieder entlassen werden.

Tatwaffe wurde noch am Tatort gefunden - das Motiv ist völlig unklar

Nach Eingang des Notrufes leiteten die Beamten unverzüglich eine umfangreiche Fahndung ein. Trotz intensiver Suche konnte der Täter dabei nicht ermittelt werden. In Tatortnähe fanden die Beamten allerdings das vermutliche Tatmesser, welches der Angreifer wohl sofort weggeworfen hatte. Dabei handelt es sich um ein Küchenmesser der Marke Zwilling mit einer Klingenlänge von etwa 16 Zentimetern. An der Fahndung waren Polizisten der PI Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, Murnau, ein Hundeführer der operativen Ergänzungsdienste Weilheim sowie eine Streife der Bundespolizei beteiligt.

Das aufgefundene Messer und weitere Spuren werden aktuell ausgewertet, um Rückschlüsse auf den Täter zu gewinnen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein beziehungsweise nur ein sehr diffuses Motiv erkennbar. Der Täter habe geäußert, er wolle die Frau testen, ob sie die Polizei verständigt.

TÄTERBESCHREIBUNG Der Angreifer dürfte zwischen 15 und 18 Jahre alt sein (jugendliche Erscheinung), etwa 175 Zentimeter groß, hagere Gestalt und Gesicht, auffallend blaue/stechende Augen und kurze braune Haare. Er trug eine kurze blaue Hose, dunkles Oberteil (Jacke oder Weste), dunkles Base-Cap mit auffallend stark gebogenem Schild. Der junge Mann sprach Mittenwalder Dialekt und fuhr vermutlich ein gelbes, älteres Mountainbike. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an die PI Mittenwald unter Telefon 0 88 23/9 21 40 wenden.

