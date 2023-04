Schweiß und Blut: Kampftisch der Fingerhakler ist nichts für Weicheier

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Erster Sieger aus Mittenwald: Georg Kriner (Bletscher-Joe, M.), wird nach seinem Deutschen Meistertitel von Andreas Kriner (l.) und Anton Dallmayr (r.) 1968 auf den Schultern durchs Partenkirchner Festzelt getragen. © privat

Die Mittenwalder Fingerhakler feiern am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April 2023, ihr 50-jähriges Bestehen mit Festabend und deutscher Meisterschaft. Der alpenländische Kraftsport ist nichts für Zartbesaitete, wie das vergangene halbe Jahrhundert zeigt.

Mittenwald – Ein Ruck und schon ist’s rum. Der Gegner ist mit einem Lederriemen am Finger über den Tisch gezogen. Das Bierzelt jubelt, stürmischer Applaus. Georg Kriner vulgo „Bletscher-Joe“ wird von seinen Kameraden Andreas Kriner und Anton Dallmayr auf den Schultern durchs Partenkirchner Festzelt getragen. Der Bletscher-Joe ist Deutscher Meister im Fingerhakeln der Juniorenklasse. Zwar offiziell für den Parternkirchner Verein, aber als erster Mittenwalder in der Geschichte des alpenländischen Kraftsports. Am 15. August 1968 war das. Nur wenige Wochen, nachdem Kriner bei seinem Debüt in Seeham Süddeutscher Meister wurde.

Kein Wunder, dass das Naturtalent Kriner am 26. Januar 1973 im Gründerausschuss der Mittenwalder Fingerhakler als Beisitzer eine Rolle einnimmt. 34 Männer kommen an diesem Tag im Gasthaus Römerschanz zusammen. Seit 1968 sitzen fünf Mittenwalder beim Partenkirchner Verein am Kampftisch. Erfolgreich: Georg Kriner, Günter Post, Hans Wörnle vulgo Hougschmied – sie alle sind kernige Koryphäen im Hakeln. Das Vereinsleben bei den Partenkirchner ist allerdings Anfang der 1970er-Jahre eingeschlafen. Weshalb die Mittenwalder jetzt einen eigenen Verbund gründen wollen. Die jungen Hakler machen Druck. Sie wollen kämpfen, aber für Mittenwald, nicht für Partenkirchen. Erster Vorsitzender wird Franz Brandtner vulgo Koasa-Franz.

Für den guten Zweck trinken 1978 (v.l.) Hans Rieger, Gerhard Praxl, Anton Hornsteiner (Garber), Franz Ostler und Hans Klotz aus einem 32-Liter-Humpen © privat

Vom Fingerhakeln stammt die Redewendung: Jemanden über den Tisch ziehen

Ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen. Nun feiern die Mittenwalder Fingerhakler an diesem Wochenende ihr 50-jähriges Bestehen. Am 29. April mit Festabend, am 30. April mit Deutscher Meisterschaft (siehe Festprogramm unten). Die Chronik, die Ehrenvorsitzender Hans Klotz (Basch) für diesen Anlass zusammengetragen hat, erzählt en detail die Geschichte der kernigen Burschen, die einem Sport nachgehen, der genauso alt wie typisch für die Alpenregion ist.

Jemanden über den Tisch ziehen – die Redewendung kennt jeder. Dass sie allerdings vom Fingerhakeln stammt, wissen wohl nur wenige. Der Ursprung dieser alpenländischen Kraftsportart liegt bei den alten Holzfällern, wie Sportwissenschaftler Siegbert A. Warwitz publiziert hat. Holzer galten als starke Männer und stellten das selbst im Spiel stets zur Schau. In Liedern sangen sie: „Er ist ein Holzfäller und fühlt sich stark, er schläft des Nachts und hakt am Tag.“ Damit sei laut Warwitz nicht nur die harte körperliche Arbeit mit der Axt im Walde gemeint, sondern auch die gegenseitige Demonstration der Kraft beim Fingerhakeln. Auch Streitigkeiten sind so früher im Alpenrand aus der Welt geschafft worden.

Der Gründungsvorstand von 1973: (v.v.l.) Hans Rieger (Simabartl, Kassier), Franz Wörnle (Oasl, Schriftführer), Franz Brandtner (Koasa, Vorsitzender), Hans Schober (Beisitzer), Georg Kriner (Bletscher, Beisitzer), (h.v.l.) Hans Wörnle (Hougschmied, Zweiter Vorsitzender), Franz Ostler (Groana, Beisitzer). © privat

Der Schlierachgau ist mit seiner Gründung am 16. Dezember 1953 der älteste in Bayern. Seit 1955 gibt’s den Landesverband. Am 26. Januar 1973 formierten sich die Mittenwalder. Hans Klotz kann sich heute noch gut an das Jahr erinnern. Er selbst konnte damals nicht zur Gründungsversammlung kommen. „Da hat unser Pfarrer Ludwig Hauf seinen 40. Geburtstag gefeiert. Und ich war in der Vorstandschaft vom Kolping, da konnt ich freilich nicht absagen.“ Doch eine Woche nach der Versammlung ist er sofort beigetreten, drei Jahre später übernahm er mit nur 18 Jahren den Vorsitz, blieb bis 1990 an der Spitze.

Bei den Fingerhaklern steht nicht nur der Sport im Vordergrund

Natürlich stand der Sport stets im Mittelpunkt. Einer der erfolgreichsten Mittenwalder Hakler in der Vereinsgeschichte ist Michael Post, der unzählige Male im Halbschwergewicht abräumte. Auch Josef Schandl vulgo Stuck’n-Seppi oder Michael Göbel dominierten oft in ihren Gewichtsklassen.

Doch macht den Verein nicht nur die sportlichen Erfolge aus. Viel ist außerhalb des Kampftisches passiert. Als am 21. April 1978 beispielsweise für einen wohltätigen Zweck (Aktion Sorgenkind) im Gasthaus Römerschanz 32 Liter Mittenwalder Bier aus einem Riesen-Humpen in Rekordzeit getrunken wurde. Ganze 1,19 Meter hoch war er, 57 Minuten und 30 Sekunden brauchten sie bis zum letzten Tropfen. „Der Humpen war eine Nachbildung des ehemals größten Bierkrugs der Welt“, erzählt Klotz.

Ein wachsames Auge hat Hans Klotz (l.) als Schiedsrichter, Vorstand Peter Frank gibt alles. © privat

Doch der eigentliche Meilenstein in der Vereinsgeschichte war in jenem Jahr der 1. Mai. Nach monatelanger Vorarbeit ist in Mittenwald endlich wieder ein Maibaum aufgestellt worden. Die Fingerhakler haben sich 1978 des alten Brauches angenommen. „Viele Gespräche waren nötig“, erinnert sich Klotz. „Mit Marktgemeinde und dem Volkstrachtenverein.“ Letzterer hatte ihn nämlich zuletzt im Jahr 1948 am Dekan-Karl-Platz aufgestellt.

Die Tradition war zu jener Zeit verschrien als „Nazibrauch“, zudem stamme sie sowieso eher von den Preiß’n ab. „Ein Schmarrn“, versichert Klotz. Er hat am Mathias-Klotz-Denkmal einst eine erstaunliche Entdeckung gemacht. „Da ist ein Abbild der alten Kirche zu sehen, wo vorne ein Maibaum steht.“ Und dieses Relief dürfte bereits im 19. Jahrhundert angefertigt worden sein. Und noch eine kernige Kraftsportart ist 1978 von den Vereinsmitgliedern eingeführt worden: das erste Steinheben im Gasthaus Postkeller.

Maibaumaufstellen, Gartenfest, Schafball

Damit die Einnahmen sprudeln, hatte der Verein stets gelungene Ideen. Am 17. Oktober 1976 organisierte er zum ersten Mal den Schäferball im Postkeller. „Den hat jahrelang der alte Hirte, der Bacher Hans, gemacht“, erinnert sich Klotz. Als er zwei Jahre in Folge ausfiel, bekamen die Hakler vom Postkeller-Wirt Hermann Salminger grünes Licht und durften ihn in seinem Lokal veranstalten. Das Gasthaus „war brechend voll, da hättest du nicht umfallen können“, erinnert sich Klotz noch gut. Damals gab es sogar noch ein lebendes Schaf in der Gaststätte zu gewinnen – der erste Sieger beim Paschen (ein Würfelspiel) war Hans Wörnle (Schlipfer-Hans). Schafball und Paschen wird bis heute in bewährter Weise immer zu Kirchweih zelebriert.

Ein weiteres Fest gibt es heute noch, wenngleich ohne Beteiligung der Fingerhakler. Im Sommer 1981 trugen sie gemeinsam mit dem Mittenwalder Skiclub zum ersten Mal ein Gartenfest aus – eine fast schon legendäre Veranstaltung. Bei der Premiere kamen sage und schreibe über 3500 Besucher in die Kuranlage Puit. Hauptpreise der Tomobola waren eine viertägige Flugreise für zwei Personen nach Dubrovnik, ein Sportrad oder ein lebendiges Ferkel.

Seit einem Jahr nun planen der amtierende Vorsitzende Peter Frank, sein Stellvertreter Christian Klotz (Basch) sowie der restliche Ausschuss die Feierlichkeiten zum 50-Jährigen. Eine Deutsche Meisterschaft im Fingerhakeln wird in der TSV-Turnhalle ausgetragen. Rund 200 Kraftsportler stellen sich am Kampftisch. Höhepunkt werden am Festabend die zahlreichen Ehrungen sein. Denn von den einst 34 Gründungsmitgliedern leben noch 20, die eine ganz besondere Würdigung an diesem Abend erhalten werden.

Festprogramm Samstag, 29. April: 18.30 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug am Dekan-Karl-Platz, 19 Uhr Kirche. Anschließend Festumzug zum TSV-Veranstaltungssaal mit anschließendem Festabend ab 20 Uhr mit Ehrungen. Zudem gibt es eine Tombola und musikalische Unterhaltung. Sonntag, 30. April: 62. Deutsche Meisterschaft im Fingerhakeln im TSV-Veranstaltungssaal. Meldungen werden ab 9 Uhr entgegen genommen, der Wettkampf beginnt um 10 Uhr. Es spielen die Grünkopf-Musi und die Gamsjaga-Musi. Gegen 17 Uhr werden die Gewinner der Tombola bekannt gegeben.