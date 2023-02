Mittenwalder Karwendelbahn bekommt neues Tragseil: Drei Monate geschlossen

Von: Josef Hornsteiner

Tonnenschwere Lieferung: Das neue Tragseil für die Karwendelbahn ist angeliefert worden. Ab Mitte März wird es während der Revision aufgezogen. © Privat

Das neue Tragseil der Mittenwalder Karwendelbahn wird in den kommenden Wochen aufgezogen. Der Betrieb hatte nur noch dieses Wochenende geöffnet. Ab jetzt ist Revision bis etwa 15. Mai.

Mittenwald – Es gibt keine Erfahrungswerte. Noch nie ist das Tragseil der Karwendelbahn gewechselt worden. Das bisherige ist nach wie vor das erste seit dem Bau der Bahn und somit über 56 Jahre alt. Deshalb nutzt Vorstand Wolfgang W. Reich die ab Montag anstehende Revision für einen Wechsel. Und da das bislang noch nie geschehen ist, kann der Heidenheimer noch nicht genau sagen, wie lange die Arbeiten dauern werden. Die Bahn wird von Montag, 13. Februar, bis voraussichtlich 15. Mai still stehen.

In einer Pressemitteilung berichtet Reich, was genau nun in den kommenden drei Monaten anstehen wird. Das Tragseil sei bereits 2018 auf Vorrat gekauft worden. „Bis vor kurzem war es in Österreich in einem Trockenlager eingelagert“, teilt Reich mit. Eine Lagerung, die „nicht optimal“ sei. Also haben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat für den Wechsel entschieden, auch wenn der TÜV nach Reichs Aussage bestätigt, dass „das bisherige Tragseil immer noch absolut betriebssicher“ sei und „wahrscheinlich noch weitere zehn bis 15 Jahre hätte verwendet werden“ können.

Bereit für den Einbau: Seit Wochen lagern die Tragseile an der Talstation der Bergbahn. © Peter Kornatz

Die Arbeiten sollen ab circa Mitte März beginnen. „Da der Verzug des Tragseils nur etwa alle 50 Jahre vorkommt, haben sich auch einige Fernseh-Anstalten bereits bei uns gemeldet“, um die Arbeiten zu begleiten, teilt Reich mit. In einem der zwei Tragseile befindet sich zudem ein Lichtwellenleiter (LWL). Damit sollen die Berg- und Talstation künftig mit noch schnellerem Internet verbunden werden.

Doch bevor der Tragseilverzug beginnt, erhält die Mittenwalder Karwendelbahn eine neue Signalanlage. Diese soll dank der Steuerung, die vor gut zwei Jahren eingebaut wurde, noch genauer arbeiten. Somit weiß die Signalanlage künftig genau, auf welchem Seilabschnitt sich die Kabinen aktuell befinden. „Das Steuern der Bahn wird somit weiter vereinfacht und noch sicherer gemacht.“ Die Kosten belaufen sich auf je 300 000 Euro für die Signalanlage und das Tragseil. Das Aufziehen macht nochmals 300 000 Euro aus.

An diesem Wochenende fanden zudem sogenannte „Austrinktage“ in der Berggaststätte auf 2244 Höhenmetern statt. Alle Gäste erhielten vergünstigt Tickets für eine Berg- und Talfahrt, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren fuhren kostenlos. Jeder Gast erhielt für drei Euro einen Krug und konnte diesen für einen weiteren Euro so oft nachfüllen lassen, „wie ihm das Bier bekommt“. Damit sollte das Selbstgebraute während der Revision „nicht weggeschüttet“ werden müssen. „Das wäre ein Sündenfall“, schreibt Reich. Dabei sollte es sich um „keine Ballermann-Party“ handeln, sondern es ginge darum, das „mit viel Mühe und Herzblut gebraute Bier verantwortungsvoll mit Genuss vor dem Wegschütten zu bewahren“.