Tödliches Unglück im Karwendel: 29-Jähriger von Lawine mitgerissen - Bergwacht warnt eindringlich

Von: Josef Hornsteiner

Bergwacht-Kameraden klettern die Stütze der Karwendelbahn hinab, um den Vermissten zu bergen (l.). Rechts die Stelle der Bergung. © Bergwacht Mittenwald

Ein 29-Jähriger wollte am Gründonnerstag die westliche Karwendelspitze zu Fuß besteigen. Dabei riss ihn eine Lawine in den Tod, die er selbst ausgelöst hatte. Die Bergwacht warnt nun eindringlich vor den winterlichen Gefahren im Gebirge.

Mittenwald – Er war gut ausgerüstet. Ging rechtzeitig los. Sein Handy hatte er dabei. Doch gegen die Naturgewalten ist niemand gerüstet. Ein 29-jähriger Mann aus Bayern wollte am Gründonnerstag von der Talstation der Mittenwalder Karwendelbahn zu Fuß zur westlichen Karwendelspitze hinauf. Dort sollte er nie ankommen. Vermutlich zur Mittagszeit hat ihn eine Lawine in den Tod gerissen, die er selbst ausgelöst hat. Die Mittenwalder Bergwacht warnt nun erneut eindringlich davor, jetzt am Osterwochenende und in den Wochen danach Bergtouren in noch schneebedeckte Bereiche zu unternehmen – die Gefahren sind schier riesig.

Der junge Mann parkte am frühen Donnerstagvormittag sein Auto an der Talstation der Karwendelbahn und ging alleine den Karwendelsteig hinauf. In regelmäßigen Abständen schickte er seinem Vater Bilder seiner Bergtour zu. Das letzte Foto seines Sohnes bekam er um 11.32 Uhr. Es zeigt den jungen Mann am Gamseck (1717 Meter), wie er die Sonne bei einer kurzen Pause genießt. Etwa eine halbe Stunde später löste er oberhalb dieses letzten Fotoplatzes eine Lawine aus, die ihn 300 Meter tief durch felsendurchsetztes Gebiet nach unten riss. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.

Bergwacht-Kameraden klettern die Stütze der Karwendelbahn hinab, um den Vermissten zu bergen. © Bergwacht Mittenwald

Einsatzkräfte fuhren mit der Karwendelbahn, da kein Hubschrauber zur Verfügung stand

Am späten Nachmittag setzte der Vater einen Notruf ab, nachdem er nichts mehr von dem 29-Jährigen gehört hat. Die Polizei gab daraufhin eine Vermisstenmeldung raus. Um 21.15 Uhr alarmierte die Leitstelle die Mittenwalder Bergwacht. Sofort machten sich insgesamt 15 Bergwacht-Kameraden sowie ein Mitglied der Alpinen-Einsatzgruppe (AEG) auf den Weg. Da alle Hubschrauber anderweitig in Einsätze verwickelt waren, halfen drei Angestellte der Karwendelbahn, die Einsatzkräfte mit der Kabine nach oben zu bringen. Diese suchten mit Lampen nach frischen Fußspuren im Schnee. Auch die Polizei verständigten die Rettungskräfte.

Behutsame Bergung: Einsatzkräfte holen den Verunglückten mit der Karwendelbahn. © Bergwacht Mittenwald

Zwei Bergwachtmänner, die sich unterhalb der Mittenwalder Hütte auf den Steig in Richtung Viererspitze begeben hatten, bemerkten gegen 23 Uhr einen noch recht frischen Lawinenkegel oberhalb der Arzgrube. Sie durchsuchten das Gebiet genauer. Kurz darauf entdeckten sie den 29-Jährigen, fast zur Gänze unter den Schneemassen begraben. Die Einsatzkräfte seilten sich zu dem Verunglückten in unwegsames Gelände hinab, schaufelten ihn frei. Doch kam jede Rettung zu spät. Da sie den Leichnam im Dunkeln nicht mehr bergen konnten, betteten sie ihn genau unterhalb der Seilbahn. Am Karfreitag um 9.30 Uhr brachten die Bergretter zusammen mit drei Mitgliedern der Alpinen-Einsatzgruppe der Polizei den Verunglückten schließlich ins Tal.

Der Einsatz und das Gesehene nagen an den Ehrenamtlichen. Sie selbst riskieren bei solchen Bergungsaktionen stets ihr Leben. Einmal mehr pocht Mittenwalds Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer auf die Vernunft von alpinen Sportlern. „Sie dürfen die aktuellen Gefahren am Berg in keinster Weise unterschätzen.“ Der Sonnenschein und das warme Wetter habe in den vergangenen Tagen die Schneedecke aufweichen und somit rutschig werden lassen. Die Lawinengefahr ist exorbitant hoch. Das zeigt ihm auch der Unglücksort: Die Lawine, die den 29-Jährigen mitriss, dürfte gegen Mittag rum abgegangen sein. „Um 19 Uhr ist an gleicher Stelle gleich noch eine Lawine ausgemacht worden“, sagt Pfeffer. So sehe es aktuell auch in allen anderen Bereichen im Karwendelgebiet aus. Deshalb hofft er nun, angesichts der Osterfeiertage, dass die Leute nur dorthin gehen, wo ihnen keine Lawinengefahr droht. „Vorsicht ist besser als Nachsicht.“

