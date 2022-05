Neues Leben auf strittigem Areal:

Kein aja-Hotel, dafür Freizeitsportler

Teilen

Kleine Verschnaufpause: Das Arbeitskommando um Clubvorsitzenden Heinz Pfeffer (vorne l.) verwandelt gerade die ehemalige Hallenbad-Liegewiese. Die Idee zu diesem Urban-Sports-Park“ stammt unter anderem von Florian Vollmer (hinten 4. v. l.) © Wolfgang Kunz

Eigentlich sollte auf der Fläche ein Nobelhotel entstehen. Jetzt wird auf einem Teilstück des ehemaligen Hallenbad-Areals in Mittenwald Bike-Parcours realisiert.

Mittenwald – Wer baut denn da auf der ehemaligen Hallenbad-Liegewiese? Das werden sich am Samstag viele Passanten gefragt haben, die an der Bahnhofstraße unterwegs waren. Die Auflösung: Es waren kleine und große Mitglieder des neugegründeten Bikeclubs Mittenwald, die mit Maschinen und Geräten einen mit Hindernissen gespickten Parcours bauten. Somit erhält die seit Jahren verwaiste innerörtliche, gemeindeeigene Fläche, auf der eigentlich mit dem aja-Hotel ein Nobelrefugium entstehen sollte, eine völlig unerwartete Verwendung.

Was die Verantwortlichen im Rathaus offenbar voll und ganz unterstützen. „Die Gemeinde hat einen entsprechenden Antrag des BCM einstimmig befürwortet“, verdeutlicht Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD). Bis auf Weiteres hat der Markt ein Teilstück von rund 2200 Quadratmetern Grünfläche einschließlich der dort noch stehenden Hütte verpachtet.

Die Idee zu diesem Urban- Sports-Park mit einer asphaltierten Hügellandschaft und geschlossenem Rundkurs – Neudeutsch Pumptrack – mit den Schwerpunkten Bewegungsförderung und Standort-Attraktivität für Mittenwald stammt vom Zweiten Vorsitzenden Christoph Klotz und vom Eishockey-Ex-Profi des SC Riessersee, Florian Vollmer.

„Das schlüssige Konzept für den 280 Meter langen und 1,50 Meter breiten Rundkurs mit neun überhöhten Kurven (Anliegern) und Wellen (Roller) hat uns überzeugt“, sagt BCM-Vorsitzender Heinz Pfeffer. „Jetzt werden noch Holzelemente wie Schanzen (Tables) und kleine Hindernisse eingebaut.“

Für die Fahrbahn alleine benötigen die Freiwilligen des Bikeclubs etwa 40 Kubikmeter Kies – das sind fünf Lkw-Ladungen zu je 300 Euro. Zum Glück wird der 150 Mitglieder zählende Verein finanziell unterstützt. So hat dem BCM eine Fuhre das Kieswerk Achner, eine der Gasthof Stern und eine die Marktgemeinde Mittenwald spendiert. „Wir hoffen, dass sich für die zwei restlichen Fuhren auch noch Spender finden“, meint Pfeffer mit einem Augenzwinkern. Zusätzlich hat das Bauunternehmen Düssel ihre Maschinen kostenlos zur Verfügung gestellt. „Ansonsten hätten wir dieses Projekt auch nicht und so schnell umsetzen können“, räumt der Klubchef ein. Nicht ohne Stolz blickt er auf die vielen kleinen und großen Mitglieder, die sich spontan zum Helfen gemeldet haben.

Nach der in zwei Wochen geplanten Fertigstellung muss die Anlage noch eingezäunt werden. „Eigentlich hatten wir an eine öffentliche Nutzung gedacht“, bedauert Pfeffer. „Da wir aber als Pächter bei Unfällen haftbar gemacht werden würden, dürfen nur unsere versicherten Mitglieder die Anlage nutzen.“ Immerhin ist somit für eine sinnvolle Nutzung dieser Grünfläche gesorgt. Uns so schnell wird wohl auch kein neuer Hotelinvestor vorstellig werden. Wolfgang Kunz