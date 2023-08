Neuer Beachvolleyball-Platz in Mittenwald genehmigt - Er soll kein Katzen- und Hundeklo werden

Von: Josef Hornsteiner

Die Arbeiten beginnen: aktuell wird der Schulsportplatz saniert. © Wolfgang Kunz

Der Mittenwalder Gemeinderat gibt grünes Licht für einen neuen Beachvolleyball-Platz an der Grund- und Mittelschule. Doch haben manche im Gremium auch Bedenken.

Mittenwald – Mittenwald bekommt einen Beachvolleyball-Platz – und zwar einen richtig professionellen. Dem Antrag des Mittenwalder Fußballclubs ist mit großer Mehrheit zugestimmt worden. Entstehen wird das Feld auf jener Fläche hinter der Grund- und Mittelschule, wo seit vielen Jahren der einstige Kugelstoß-Platz vor sich hin vegetiert. Nur ist letztere Sportart wohl nicht mehr ganz so zeitgemäß.

Doch ganz abschwören sollte man dem Kugelstoßen nicht, auch wenn das Werfen der kiloschweren Bälle natürlich nicht mehr so beliebt ist wie Volleyball auf Sand, gab Stefan Schmitz (Bürgervereinigung) zu bedenken. Der Sportlehrer machte darauf aufmerksam, dass es Kugelstoßen braucht, um das Sportabzeichen zu erhalten. Und seit es die Anlage auf dem Bundeswehr-Gelände bei den Kasernen nicht mehr gibt, würde nur noch jener Platz bei der Schule in Frage kommen. Dritter Bürgermeister Gerhard Schöner (CSU) regte deshalb an, Synergien zu schaffen. Schließlich soll der Beachvolleyball-Platz im Zuge der gesamten Sanierung des Schulsportplatzes entstehen. „Könnte man beispielsweise die Spielfläche gleichzeitig als Sprunggrube fürs Weitspringen nutzen?“ Auch Schmitz könnte sich aus Kostengründen eine Kombinutzung vorstellen.

Hier entsteht der Beachvolley-Platz. © Marktgemeinde Mittenwald

Marktbaumeister hält „Zwitterlösung“ für nicht optimal

Für Marktbaumeister Ralf Bues ist eine „Zwitterlösung nicht optimal“. Der Grund: Für einen professionellen Beachvolleyball-Platz braucht es einen viel feineren Sand als für die Weitsprunggrube oder fürs Kugelstoßen. „Da leidet die Qualität darunter“, sagte Bues. Und da ihn die Schule, die Vereine und auch Private gleichermaßen nutzen sollen, wäre eine hohe Beständigkeit wichtig. Über 75 Tonnen Sand wird der Platz benötigen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 29 280 Euro brutto. Der FC Mittenwald als Antragsteller beteiligt sich im Unterhalt wie bei der Sandreinigung mit 1500 Euro im Jahr. „Das ist aller Ehren wert, dass der FC Mittenwald sich als Verein an den Kosten beteiligt“, sagte Benedikt Zunterer (CSU) lobend. Damit würgte er eine Diskussion im Gremium ab, ob der Ort des Platzes günstig gewählt wurde.

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben: Sie soll prüfen, ob das Zusammenspiel mit den Nachbarn funktioniert

Da die Anlage genehmigungspflichtig ist, muss auch die Verträglichkeit mit der Nachbarschaft gewährleistet sein, verkündete Bues. Hierzu ist ein entsprechendes Gutachten erstellt worden. Dieses hat ergeben, dass der Platz zu folgenden Zeiten zugänglich sein soll: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr mit einer Schulnutzung von über vier Stunden und einer Freizeitnutzung von über drei Stunden. Am Samstag entfallen lediglich die vier Schulstunden. Sonn- und Feiertags sollte die Anlage von 9 bis 13 sowie von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Schulleitung und die Sportlehrer seien begeistert von diesen Plänen, versicherte der Marktbaumeister.

Wichtig sei lediglich ein hoher Zaun, gab Schmitz zu Bedenken. „Mindestens fünf Meter“, meinte er. Sonst müsse der Ball oft bei den Nachbarn geholt werden. „Und er muss dicht sein“, betonte Dieter Schermark (CSU). „Sonst haben wir da ein großes Katzen- und Hundeklo.“

Lediglich Florian Lipp (FW) konnte dem ganzen Vorhaben nicht sonderlich viel abgewinnen. Er vermutet, dass es bei den jährlichen Unterhaltskosten von 1500 Euro in keiner Weise bleiben wird. „Die Sandreinigung einmal im Jahr wird nicht reichen“, vermutete er. „Da stehen die Kosten nicht im Verhältnis zu dieser aktuellen Modeerscheinung, die Beachvolleyball ist.“ Der Rat entschied sich dennoch mit 18:1 dafür.