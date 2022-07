Zu wenig Neuntklässler: Isartaler müssen nach Partenkirchen

Von: Christof Schnürer

Teilen

Zahlen lügen nicht: Rektorin Anja Zwerger kämpft mit dem Schülerschwund. © Wolfgang Kunz

Ein Schlag ins Kontor: In der Mittelschule wird es mangels Neuntklässler nach den Sommerferien keinen Abschlussjahrgang geben. Was also 2021 noch über die politische Schiene abgewendet werden konnte, ist nun bittere Realität geworden. Und Aussicht auf Entspannung scheint in Mittenwald vorerst nicht in Sicht.

Mittenwald – Was vor einem Jahr in Mittenwald für blankes Entsetzen gesorgt hatte und auf parteipolitischer Schiene gerade noch verhindert werden konnte, ist nun Realität geworden: Im kommenden Schuljahr wird es in der Karwendelschule am Mauthweg keine neunte, sprich Abschlussklasse geben. Mit anderen Worten: Die Zeugnisvergabe vom vergangenen Freitag wird für Rektorin Anja Zwerger die vorerst letzte gewesen sein. Für eine Stellungnahme war sie gestern nicht zu erreichen. Aber bei heiklen Themen überlässt der eine oder andere Schulleiter ja ohnehin die Kommentierung lieber der übergeordneten Stelle – in diesem Fall dem Schulamt in Garmisch-Partenkirchen.

Und die dortige Direktorin Gisela Ehrl redet auch gar nicht um den heißen Brei. „Sie sind nicht mehr geworden.“ Womit sie auf die künftigen Neuntklässler aus dem Oberen Isartal anspielt. Aktuell sind es maximal elf – viel zu wenig, um eine Klasse zu bilden. Doch das sagte sie bereits vor einem Jahr bei der gleichen Anzahl an Jugendlichen – und wurde parteipolitisch schließlich eines Besseren belehrt.

Seinerzeit rebellierte der Gemeinderat massiv. „Frechheit“, polterte Gerhard Schöner (CSU). „Mich wundert, dass die Eltern noch nicht auf die Barrikaden gegangen sind“, schimpfte dessen Parteifreundin Regina Hornsteiner. Damals war dem Ratsgremium in erster Linie der Mittelschulverbund Süd (Anm. d. Red.: ein Zusammenschluss der Schütte-Schule Partenkirchen, der Gröbenschule in Garmisch und der Mittelschule Mittenwald) ein Dorn im Auge. „Der ist nur eine Einbahnstraße“, zischte damals CSU-Gemeinderat Michael Altmann.

Im Landtagsabgeordneten Florian Streibl (Freie Wähler) fanden die Mittenwalder schnell einen prominenten Fürsprecher. Vielleicht war es ja sein Oberammergauer Charme, der Parteifreund und Kultusminister Michael Piazolo zum Leidwesen von Ehrl intervenieren ließ.

Glaubt man der Schulrätin, soll es diesmal bei der fraglichen Verbundsitzung deutlich ruhiger zugegangen sein. „Alles sehr einvernehmlich“, vermeldet Ehrl. Den Spagat zwischen den Bedürfnissen der drei Schulen zu schaffen, ist für sie nicht leicht, aber unabdingbar. „Es ist immer auszubalancieren, und es dürfen keine Partikularinteressen bedient werden.“ Mögliche Kritik aus Mittenwald am Verbundsystem kontert sie mit dem Hinweis: „Ohne ihn würde es eine Mittelschule Mittenwald gar nicht mehr geben.“ Die Entwicklung ist im Oberen Isartal in der Tat gruselig: Erst gingen die Teilhauptschulen in Krün und Wallgau hopps, jetzt bröckelt das Konstrukt im großen Mittenwald. In diesem Zusammenhang verweist Ehrl darauf, dass auch die siebte Klasse (momentan 13 Schüler) personell zu kämpfen hat – vom allgemeinen Lehrermangel ganz abgesehen. Im schlimmsten Fall also fällt über kurz oder lang der Mittelschulstandort Mittenwald, wenn weiterhin 50 von 60 Isartaler Kinder und Jugendliche eines jeden Jahrgangs (ab fünfte Klasse aufwärts) zum Unterricht nach Garmisch-Partenkirchen pendeln.

„Ich würde nicht ganz so schwarz malen“, meint Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), der an der fraglichen Verbundsitzung teilgenommen hatte und den schlimmsten Fall nicht verhindern konnte. Zu deutlich sprechen die Zahlen. „Keine Frage: Aus Mittenwalder Sicht ist das Ganze traurig.“

An einem schneidigen Grußwort bei der Verabschiedung der Entlass-Schüler 2023 muss Corongiu vorerst nicht feilen. Denn diese wird es definitiv nicht geben.