Keine Fragen zu aja-Hotel – alles schiedlich friedlich

Die erste Bürgerversammlung von Enrico Corongiu blieb ohne Zwischentöne, geschweige den Tumult. Dabei ging es in der TSV-Halle natürlich auch um das viel zitierte aja-Hotel. Der Bürgerentscheid darüber könnte den Ort einmal mehr vor eine echte Zerreißprobe stellen.

Mittenwald – Das letzte Mal – vor Corona – war’s rappelvoll und hochemotional. 17 Monate später findet wieder eine Bürgerversammlung in der TSV-Halle statt. Wieder überlagert ein Thema alles andere: das geplante aja-Hotel, über das die Mittenwalder voraussichtlich im Herbst entscheiden dürfen. Ansonsten ist am Mittwochabend alles anders: keine aufgeheizte Stimmung, die Besucher auf Distanz, ein anderer Protagonist, keine einzige Frage.

Was selbst Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) ein kleinwenig überrascht haben dürfte. Zuvor hat der Sozialdemokrat bei seiner Premierenrede vor der aufgrund der Pandemie handverlesenen Bürgerschaft zum viel diskutierten Millionen-Projekt zwischen Rathaus und Bahnhof explizit Stellung genommen.

Im Gegensatz zu seinem CSU-Vorgänger Adolf Hornsteiner, der nicht zuletzt deshalb gescheitert ist, setzte Corongiu in puncto aja-Resort statt auf Emphase bewusst auf Sachlichkeit. „Der Gemeinderat muss immer das Große und Ganze im Blick haben.“ Beispielsweise die Finanzen. „Was jeder Gemeinderat am wenigsten möchte, sind Steuererhöhungen.“

Doch die drohen, falls im Schlüsselzweig Tourismus die Einnahmen wegbrechen. So geschehen in Zeiten des Lockdowns. Mangels Alternativen bleibt auch künftig nur die Flucht in einen prosperierenden Fremdenverkehr. Zumal die Zahl der Gästebetten chronisch rückläufig ist. Waren es 2008 noch 4570, so sind es laut Corongiu 2019 nur mehr 3837. Selbst wenn das Silva Mountain am Latscheneck, das Low-Budget-Hotel an der Ladestraße und das aja-Resort an der Bahnhofstraße stehen sollten, käme man in puncto Gästebetten lediglich auf die Anzahl von 1999, rechnete Corongiu vor. „Diese Entwicklung ist für uns entscheidend.“ Ebenso die Arbeitsplätze, von denen es in Mittenwald in den zurückliegenden zehn Jahren 15 Prozent weniger gibt.

Ein Hotel der Kategorie aja mit einem riesigen Marketing-Budget könnte das und vieles andere ebenso ändern, zeigt sich der Rathauschef felsenfest überzeugt – beispielsweise jüngere Gäste bringen.

Der Grundstückspreis hängt von der Art der Nutzung ab.

Und selbstredend musste der Rathauschef am Mittwoch auf den Grundstückspreis eingehen. Denn wie die einzige schriftliche Anfrage des Abends von Armin Görlich, seinerzeit ein glühender Verfechter eines Hallenbad-Neubaus, zeigte, hält sich im Ort hartnäckig die Meinung, die Gemeinde verschleudere den eigenen Grund zum Spottpreis. „Es ist ein Sondergebiet Tourismus“, wiederholte Corongiu beinahe gebetsmühlenartig. „Ein solches erhält eine andere Wertigkeit.“ Der unabhängige Gutachterausschuss hat jene 220 Euro errechnet. „Bei einer reinen Wohnbebauung würden die Preise dort natürlich nach oben schießen.“ In puncto des vielfach zitierten Bodenrichtwerts teilte Corongiu den Zuhörern mit, dass allein Mittenwald in elf Zonen unterteilt ist. Demnach pendelt man zwischen 85 und 800 Euro. Noch einmal stellte der Bürgermeister klar: „Der Grundstückspreis hängt von der Art der Nutzung ab.“ Deshalb liegt etwa der Preis für Gewerbegrund am Fischweiher deutlich unter 100 Euro.

Des Weiteren wollte Premierenredner Corongiu nicht seinen Verhandlungserfolg unter den Teppich kehren: 296 statt 324 Zimmer, vier statt fünf Etagen, kein Parkdeck am Bahnhof, kein Appartementhaus mit 25 Ferienwohnungen an der Dammkarstraße und ein öffentlicher Spa-Bereich. Das ist möglich“, versicherte Corongiu. „Das wird auch in anderen Orten so gehandhabt“ – beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen. „Das alles macht deutlich, dass die Deutsche Seereederei (Anm. d. Red.: der Investor) am Standort Mittenwald festhält.“

Dort könnte man durch das aja-Hotel allein bei der Kurtaxe (220 000 Euro), dem Fremdenverkehrsbeitrag (55 000 Euro) und der Grundsteuer B (etwa 30 000 Euro) mit Einnahmen von über 300 000 Euro kalkulieren.

Auch die Mär vom Betonklotz versuchte der Rathauschef zu entkräften. Er habe „die Zusage“, dass die DSR dem Gemeinderat drei verschiedene Konzepte vorlegen wird. Jedes unter der Maxime Green Hospitality. Auf gut Deutsch: Die DSR setzt auf E- Mobilität, auf Solarthermie oder gesunde Baustoffe. „Der Holzanteil soll deutlich steigen“, erwähnte in diesem Zusammenhang der Bürgermeister. Dann war aus seiner Sicht alles gesagt. Nun hatten die Zuhörer das Wort. Doch die schwiegen, keine einzige Frage. Das war im Februar 2020 bei der turbulenten Bürger-Info noch ganz anders.