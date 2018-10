Erst Klaiser Post,jetzt Mittenwalder Jägerhof

Ein weiteres Traditionshaus in Mittenwald ist endgültig Geschichte: Das Hotel Jägerhof ist den schleichenden Tod gestorben. Nun hat es der erfolgreiche Unternehmer Dr. Jakob Edinger gekauft. Der Tiroler möchte im Hinblick auf sein Luxus-Refugium „Das Kranzbach“ aus der Immobilie Mitarbeiter-Wohnungen machen.

Mittenwald/Kranzbach – Um auf dem heiß umkämpften Tourismusmarkt zu bestehen, braucht es auch Anreize fürs Personal. Niemand weiß das besser als Dr. Jakob Edinger, der mit seinem Luxus-Refugium „Das Kranzbach“ in der Region Maßstäbe setzt. Aus diesem Grund kaufte er 2012 dem Ehepaar Esdar das stillgelegte Gasthaus Post in Klais ab, um es anschließend in Mitarbeiter-Wohnungen umzugestalten. Jetzt folgt Edingers nächster Coup: Er verleibte den Mittenwalder Jägerhof in sein Hotel-Imperium ein. „Derzeit ist die Abwicklung im vollen Gange“, bestätigt der Kranzbach-Chef. „Im Grundbuch sind wir noch nicht, aber bezahlt ist es schon.“ Selbstredend möchte sich Edinger nicht zu der Höhe der Summe äußern.

Was bekannt ist: Der bisherige Eigentümer Hildebrecht Braun (73) aus München, längjähriger FDP-Bundestagsabgeordneter (1994 bis 2002), hatte 2010 die sanierungsbedürftige Immobilie der heimischen Familie Brummer für einen sechsstelligen Betrag abgekauft. Sein Plan: Das knapp 50 Jahre alte 95-Betten-Hotel in ein zukunftsfähiges Appartementhaus umwandeln. Irgendwann scheint Braun sein Vorhaben auf Eis gelegt zu haben – wohl auch deshalb weil die Banken nicht mitmachten.

Nun also verliert Mittenwald einen weiteren Gastrobetrieb. Denn Edinger möchte auch im Jägerhof Wohnungen für Kranzbach-Personsal realisieren. 30 bis 35 Mitarbeiter sollen dort eine komfortable Bleibe finden. „Wir können kein Hotel mehr nur noch mit Einheimischen betreiben“, verdeutlicht Edinger. Deshalb versucht er, mit günstigen Betriebs-Appartements Anreize für auswärtige Fachkräfte zu setzen. Zumal die Mieten „sehr günstig“ seien. Von den mittlerweile 160 Kranzbach-Angestellten leben laut Edinger 30 direkt vor Ort, 25 in der Dependance Klais und künftig um die 35 im ehemaligen Jägerhof.

„Eigentlich bekommen unsere Mitarbeiter ein eigenes Hotel“, verdeutlicht der Tiroler im Hinblick auf seine Mittenwalder Immobilie. „Aber es ist eine absolute Notwendigkeit, ein Muss!“

Der weitere Zeitplan: Noch im Oktober soll das Dach saniert werden. „Denn das Haus hat seine besten Zeiten hinter sich“, sagt Edinger. „Da ist viele Jahre nichts investiert worden.“ Im Frühjahr soll dann mit dem Umbau des verwaisten Anwesens an der Partenkirchner Straße begonnen werden.

Damit wird die Mittenwalder Hotel-Landschaft endgültig um eine Einrichtung ärmer. Wird also allerhöchste Zeit, dass droben am Latscheneck mit dem Bau des Resorts Silva Mountain begonnen wird.