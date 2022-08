Kranzberg-Gipfelhaus – ein Mysterium

Teilen

Baustelle in Toplage: Am Kranzberg-Gipfelhaus wird seit Jahren gearbeitet. Allen Unkenrufen zum Trotz soll es als Gaststätte für die Öffentlichkeit erhalten bleiben. © Wolfgang Kunz

Vor bald sechs Jahren hat ein Geschäftsmann aus München das Anwesen auf Mittenwalds Sonnenberg erworben. In Erscheinung will er nach wie vor nicht treten. Dabei wird schon geraume Zeit gewerkelt an der Traum-Immobilie. Dem Vernehmen nach soll sie eine Gaststätte bleiben.

Mittenwald – Hoch über Mittenwald liegt es. Von seiner Sonnenterrasse offenbart es einen unverbaubaren Blick aufs wuchtige Karwendelgebirge. Die Rede ist natürlich vom Kranzberg-Gipfelhaus, das Christine und Rainer Weideneder im Frühjahr 2017 an einen Münchner Geschäftsmann verkauft haben. Seitdem ist das beliebte Ausflugsziel geschlossen.

Entsprechend brodelt die Gerüchteküche. Zumal der Investor keinen Wert auf Öffentlichkeit zu legen scheint. Selbst mit der Marktgemeinde soll der große Unbekannte lieber über seinen Anwalt kommunizieren. Eine Tagblatt-Anfrage gestern in der betreffenden Münchner Kanzlei verhallte jedoch. Das womöglich einzige Sprachrohr weilt noch im Urlaub.

Doch je mehr Geheimnisse den Kranzberggipfel (1351 Meter) umwehen, desto interessierter sind die Mittenwalder. Sie fragen sich mehr denn je: Wie geht es nach Jahren der Stagnation mit der stillgelegten Gaststätte auf dem fünf Hektar großen Gelände weiter?

Momentan rührt sich wieder was da oben. Auf dem Parkplatz oberhalb des Hauses stehen Baumaschinen, und die Aussichtsterrasse hat schon einen neuen Holzboden bekommen. „Wir arbeiten derzeit alles ab, was keine Genehmigung braucht und in die Jahre gekommen ist“, erzählt Vorbesitzer Rainer Weideneder, der im Auftrag des neuen Eigentümers sozusagen als dessen verlängerter Arm vor Ort alles überwacht. „Derzeit gibt es noch Probleme mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim wegen der Quelle, mit dem Abwasseramt wegen der Kläranlage und dem Landratsamt wegen diverser Änderungen im Eingabeplan.“ Das bedeutet, dass der Bauantrag zur Nutzungsänderung – geplant ist die Erweiterung der Gaststätte einschließlich Toiletten sowie die Aufstockung der Übernachtungsmöglichkeiten auf 30 Betten – von der Marktgemeinde Mittenwald befürwortet und an das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen weitergeleitet wurde. „Für die weitere Genehmigung der Baupläne“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD), „ist die dortige Bauverwaltung zuständig“. Mehr dazu könnte sicher der geheimnisvolle Eigentümer beisteuern. Doch der bleibt im Verborgenen. Er lässt aber ausrichten, dass er entgegen aller kursierenden Gerüchte plant, das Gipfelhaus nach dem Umbau der Allgemeinheit wieder zugänglich zu machen. „Er betont explizit“, versichert Weideneder, „dass hier oben nichts privatisiert wird“. Wann das Gipfelhaus wieder betretbar sein wird, kann der Mann vor Ort nicht sagen. „Wir hoffen, dass die Umbaumaßnahmen 2023 beginnen können. Eröffnet wird aber erst, wenn alles komplett fertig ist.“ Wolfgang Kunz