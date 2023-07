Kraxeln, schlemmen und Preise gewinnen: Endlich wieder Gartenfest der Bergwacht

Von: Josef Hornsteiner

Es darf erneut gekraxelt werden: Die Kletterwand beim Gartenfest der Mittenwalder Bergwacht begeistert besonders junge Alpinisten. © privat

Das Gartenfest der Bergwacht Mittenwald ist eine der besucherträchtigsten Veranstaltungen im Isartal. Nach mehrjähriger Zwangspause werden am Samstag, 15. Juli, wieder tausende Besucher erwartet.

Mittenwald – 2020 wäre eigentlich das Jahr der Mittenwalder Bergwacht gewesen. 100-Jähriges hätte die Bereitschaft an der Dammkarstraße gefeiert. Doch machte die Corona-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Aus dem angedachten mehrtägigen Festzeltbetrieb wurde nix. Genauso 2021. Vergangenes Jahr war es für Bereitschaftsleiter Heinz Pfeffer immer noch zu unsicher, ob die Infektionsschutzmaßnahmen das berühmte Gartenfest an der Rettungswache möglich machen – denn die Veranstaltung bedeutet für die Ehrenamtlichen monatelange Vorbereitungszeit.

Nun ist es soweit. Am Samstag, 15. Juli, wird die 16. Auflage des beliebten Gartenfestes ab 11 Uhr endlich über die Bühne gehen. Seit dem Winter bereitet Pfeffer alles vor. Gemeinsam mit seinem Kameraden Michael Janka haben sie die Preise für die Tombola akquiriert. „Zum Glück stiften die Firmen immer noch fleißig – trotz Corona, Energiekrise, Inflation und so weiter“, sagt er. Denn neben dem Märzenbier und allerhand Kulinarischem wie Steckerlfisch und Hober, ein traditionelles bayerisches Kartoffelgericht, ist der Losverkauf die größte Einnahmequelle. Und auf Geld sind die Ehrenamtlichen angewiesen, nachdem drei Jahre in Folge das Gartenfest und die Feierlichkeiten zum 100-Jährigen ausgefallen sind. „Wir müssen schließlich sämtliche Einsatzgeräte, Klamotten et cetera selbst kaufen.“ Da tut ein finanzieller Aufschwung mehr als gut.

Lastenschirm als Sonnen- und Regenschutz wird von der Bundeswehr geliehen

Könnte klappen, heuer werden wieder tausende Besucher erwartet. Bekanntlich hat die Bergwacht mit ihrem Gartenfest eine der besucherträchtigsten Veranstaltungen im Isartal geschaffen. Auf dem Platz zwischen der Bereitschaft und dem Bauhof an der Dammkarstraße wird am Samstag wieder der Lastenschirm aufgespannt, den sich die Bergretter kostenfrei von der Bundeswehr leihen dürfen. Mit den Preisen mussten die Retter zwar etwas anziehen. Aber Pfeffer ist sicher, dass es wohl kaum noch Feste gibt, wo es „eine Halbe Märzen vom Fass für drei Euro gibt“. Und wie es natürlich für eine Veranstaltung der alpinen Retter gehört, dürfen Kletterwand, eine Führung samt Multivisionsvortrag im Gerätehaus sowie das legendäre Biertragl-Steign und die Hüpfburg nicht fehlen. Über die Isar spannen die Ehrenamtlichen einen Flying Fox. „Ein bewährtes Rahmenprogramm“, weiß Pfeffer.

Damit das Fest reibungslos über die Bühne gehen kann, arbeiten im Hintergrund rund 80 Helfer. Schließlich wollen bis zu 2000 Gäste erst einmal versorgt werden. „Zum Glück sind wir so gut aufgestellt“, sagt Pfeffer. Besonders die Ehefrauen und Freundinnen der Kameraden „leisten hier als Bedienungen und im Verkauf Großes“.

Musikalisch umrahmt wird das Fest traditionell mit Volksmusik – es spielen die Lindenkopfmusi, Grünkopfmusi und zum ersten Mal das Karwendelecho. Am Abend wird es an der Bar vielleicht sogar eine Überraschung in Form einer Liveband geben, meint Pfeffer. „Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern.“