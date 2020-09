Frau klingelt an Haustüre und berichtet von Vergewaltigung - dann verschwindet sie in der Dunkelheit

Zu einem mysteriösen Vorfall ist es in Mittenwald gekommen. Eine Frau klingelte eine andere Frau nachts aus dem Bett und erzählte von ihrer Vergewaltigung. Zur Polizei wollte sie offensichtlich nicht.

Mittenwald – Der Vorfall ist mysteriös, gibt Rätsel auf. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen sucht seit den frühen Morgenstunden am Dienstag eine Frau, die möglicherweise in Mittenwald Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, hat die bislang unbekannte Frau um kurz nach 3.30 Uhr durch dauerhaftes Läuten der Türklingel eine Bewohnerin der Straße Am Gries aus dem Schlaf gerissen. Als diese öffnete, berichtete ihr das vermeintliche Opfer von ihrer Vergewaltigung und bat um Einlass. Die Haus-Bewohnerin kündigte an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin verschwand die Frau in der Dunkelheit.

Beschreibung der Frau liegt vor

Die Kriminalpolizei hat umgehend die Ermittlungen übernommen. Die Frau wird gebeten, sich dringend bei der Polizeiinspektion Mittenwald (Telefon 0 88 21/921 40) oder bei den Kollegen der Kripo (0 88 21/91 70) zu melden. Wer das vermeintliche Gewaltopfer zwischen 0 und 5 Uhr morgens im Ortsgebiet der Marktgemeinde Mittenwald gesehen hat oder Hinweise geben kann, die möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen, soll sich ebenfalls mit den Beamten in Verbindung setzen. mas

Die Mittenwalderin, die geweckt worden war, hat die gesuchte Frau folgendermaßen beschrieben:

■ normale, schlanke Statur

■ etwa 1,70 Meter groß

■ bekleidet mit einem hellen, knielangen Mantel

■ kleiner Damenrucksack