Mittenwald: 100 Jahre Krippenverein - kleine Meisterwerke feiern Renaissance

Nur vier Vorsitzende in 100 Jahren – das ist rekordverdächtig. Zeigt aber auch, dass eine gehörige Portion Leidenschaft dazu gehört, um den Mittenwalder Krippenverein am Leben zu erhalten. „Kripperlchef“ Ludwig Knilling blickt auf eine Vergangenheit mit Höhen und Tiefen zurück. Vom Verbot der kleinen Meisterwerke bis hin zur mühsam erarbeiteten Rückkehr.

Mittenwald – Sie sind nicht mehr verboten, aber fast in Vergessenheit geraten. Oder eher: Weihnachtskrippen sind eigentlich nicht mehr nötig. Menschen lernen Lesen und Schreiben. Schriften wie die Bibel werden anschaulicher, die Vorstellungskraft wächst. Mittenwalder machen sich ihr eigenes Bild davon, wie jener weltberühmte Tag wohl ausgesehen hat, als ein junger Zimmermann namens Josef und seine Frau Maria nahe Betlehem ein Kind bekommen, das den Lauf der Welt verändert.

Benefiziat und Mittenwalds Pfarrvikar Eduard Bayer weiß im Jahr 1920, dass viele seiner Bürger keine Darstellung der Menschwerdung Gottes mehr brauchen. Die Krippe verliert zusehends an Bedeutung. Dem will der Isartaler entgegenwirken. Drei Jahre nach Gründung des Ur-Verbandes der Bayerischen Krippenfreunde bildet er eine eigene Ortsgruppe in Mittenwald. Der Krippenverein ward 1920 aus der Taufe gehoben – als Nummer 6 des Verbands und somit als eine der ältesten Gruppierungen ihrer Art in Bayern.

+ Generationen sind nicht nur im Verein, sondern auch im Vorstand vertreten: (v.l.) Vorsitzender Ludwig Knilling, Erwin Rossi, Georg Simon (Beisitzer), 2. Vorsitzender Klaus Singer und Hubert Pfleiderer (Beisitzer), (v.v.l.) Katharina Sörgel (Schriftführerin) und Anneliese Heigl (Kassenwart). Das Bild entstand vor der Corona-Pandemie. © Hans Schmid

100 Jahre später hat Ludwig Knilling schon alles für die Vorweihnachtszeit vorbereitet. Die Krippe, die er sich zur Hochzeit vom Mittenwalder Künstler Stephan Pfeffer anfertigen hat lassen, steht auf ihrem Stammplatz. Knilling ist sehr stolz auf sie. Pfeffer hat nur wenige angefertigt. Ein Unikat. Im Kellerbüro seines Huberthofs in Mittenwald hat er Zeitungsausschnitte vor sich liegen. Für Sonntag war ein großer Festtag zum runden Jubiläum geplant. Monatelang sammelten der Vorsitzende des Krippenvereins und seine Mitstreiter sämtliche Informationen über die bewegte Vergangenheit. Das Ergebnis fällt spärlich aus. „Aus der Zeit vor 2003 ist nicht viel aufgeschrieben worden“, sagt Knilling. Doch reicht das Material, um festzustellen, dass es Phasen gab, in denen es ganz und gar nicht selbstverständlich war, in jedem Haus eine Miniatur-Darstellung der Geburt Christi zu finden. Krippen waren zeitweise sogar verboten (siehe Kasten).

Doch war Hochwürden Bayer 1920 seiner Zeit voraus. Er erkannte, dass die Krippe nicht nur schön anzuschauen ist, sondern ein Stück Heimat bedeutet. Ihm war es wichtig, die Mittenwalder zu animieren, ihre Krippen zu pflegen und vor allem zu zeigen. Nach dem 2. Weltkrieg wurden 1949 zum ersten Mal Krippen im Mittenwalder Kolpingheim ausgestellt. Erst unter Max Kriner (Wulfn), der ab 1963 die Geschicke des Vereins führte, sind Weihnachtskrippen regelmäßig alle fünf Jahre ausgestellt worden.

Sage und schreibe 40 Jahre lang war der „Wulfn Max“ Vorsitzender, erlebte Höhen und Tiefen. Wurden in den 80er und 90er Jahren sämtliche eingestaubte Krippen von den Dachböden herunter und in die Mitte des Wohnzimmers geholt, passierte in den 60er und 70er Jahren das Gegenteil: Viele alte Darstellungen landeten auf dem Müll. „Ich will gar nicht wissen, wie viele Schätze da verloren gegangen sind“, bedauert Knilling. Einige Raritäten sind erhalten geblieben. Die ältesten Mittenwalder Figuren zum Beispiel. „Drei mit Wachsköpfen aus dem 17. Jahrhundert“, sagt Knilling. Damals sehr günstig in der Herstellung, heute von unschätzbarem Wert.

Bis 2003 lenkten die Vorsitzenden mehr oder weniger allein die Geschicke des Vereins. Das änderte sich, als es im gleichen Jahr um die Nachfolge Kriners ging. Ludwig Knilling stellte sich nur unter einer Voraussetzung zur Verfügung: „Wenn ein kompletter Vorstand gewählt wird.“. Der war glücklicherweise schnell gefunden. Doch blieb ein altes Problem: Der Nachwuchs fehlte.

Knilling und Krippenbaumeister Andreas Witting reformierten den Krippenverein. Sie boten die Ausstellung jährlich an und organisierten einen Krippenbaukurs. Drei Mitglieder ließen sich in der Schnitzschule in Garmisch-Partenkirchen zu Krippenbaumeistern ausbilden. Jährlich fertigen sie mit bis zu acht Teilnehmer alpenländische und orientalische Krippen nach Maß an. Die Anzahl der Mitglieder ist auf 155 angewachsen. Knilling freut es, dass sich nicht nur im Verein, sondern auch im Vorstand immer mehr junge Menschen engagieren. „Die Krippe feiert eine Renaissance.“ Die Nachfrage war so groß, dass einmal sogar zwei Kurse im selben Jahr angeboten wurden. „Aber das war zu viel“, sagt Knilling. Zumal alle Helfer sich ehrenamtlich zwei- bis dreimal die Woche in die Werkstatt im Keller des Kolpingheims stellen.

Rund 100 Krippen sind insgesamt entstanden. Vorrangig jüngere nehmen an den Kursen teil. Haben die Faszination Krippe wieder für sich entdeckt. Manche Teilnehmer reisten sogar bis vom Tegernsee an. Einzige Voraussetzung für den Kurs: Ernsthaftigkeit und Eigeninitiative. „Wir bauen für niemanden die Krippe“, sagt Knilling. „Wir leiten nur an.“ Auch so manch abstruse Wünsche hat er schon ablehnen müssen. „Einmal wollte eine Frau eine Art Puppenhaus bauen, mit einem Dach zum Aufklappen. Ein anderer eine Ritterburg mit Graben und Zugbrücke.“ Im Mittelpunkt des Kurses steht eben nicht nur die hohe Qualität, sondern vorrangig der religiöse Glaube. „Wir sind keine Spielzeugproduktion.“

KRIPPENWEG

Da der Festakt am Sonntag coronabedingt ausfällt, haben sich Knilling und sein Vorstand etwas einfallen lassen. Sie haben einen Krippenweg durch den Ort organisiert. Bis einschließlich 9. Januar 2021 sind die schönsten Krippen in Schaufenstern zu sehen. Der Weg verläuft von der Hochstraße über den Obermarkt bis hin zum Brandle- und Jaisweg. Der Flyer mit detailliertem Wegweiser liegt in der Mittenwalder Pfarrkirche St. Peter und Paul aus oder ist online einsehbar unter https://www.krippenverein-mittenwald.de/.