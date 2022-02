Novum in Mittenwald: Kuh Resi jetzt Ehrenmitglied bei Schellenrührern

Von: Josef Hornsteiner

Eine Liebeserklärung: Künstler Stephan Pfeffer widmet der Kuh Resi sogar ein Extra-Porträt, auf dem sie zum Ehrenmitglied der Schellenrührer befördert wird. © Josef Hornsteiner

Er kann‘s nicht lassen: Der Mittenwalder Künstler Stephan Pfeffer greift zum Pinsel und setzt einem Rindvieh ein Denkmal. Und wieder steht der Unsinnige Donnerstag vor der Türe.

Mittenwald – Fleißig ist sie ausgerückt, an jenem Donnerstag vor gut einem Jahr. Mit Trachtenhut, Flaum, weiß-grünen Häisalan, einer Schelle – das Leder für die Kurze hatte sie bereits an, sozusagen. Die Kuh Resi, geführt von einem Maschkera, war nach dem Unsinnigen 2021 bis weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Ein Rindvieh sorgte für Schlagzeilen und in den sozialen Netzwerken im Internet für zahllose geteilte Fotos und Videomitschnitte.

Denn Resi traute sich in der närrischen Zeit 2021 als einzige Schellenrührerin in der Fasnachtshochburg Mittenwald in Lockdown-Zeiten mit Ausgangssperre auf die Straße.

Der einheimische Künstler Stephan Pfeffer hat dem maskierten Rindvieh nun, ein Jahr später, ein Denkmal gesetzt – und ihr eine ganz besondere Würdigung zuteil werden lassen. Wie schon im Vorjahr kann’s der Faschingstraditionalist, den die Einheimischen alle „Jaggl“ rufen, nicht lassen. Wenige Tage vor dem Unsinnigen Donnerstag, dem Tag der Tage für das maschkera-fanatische Mittenwald, lässt er seinen Gedanken freien Raum. Sehr wohl wissend, dass er damit an anderer Stelle vielleicht aneckt oder provoziert. Aber so ist er nun mal, der „Jaggl“.

Unsinniger Donnerstag 2021: Ein Maschkera führt Schellenrührerin Resi durch den Mittenwalder Obermarkt. Für die Polizei eine Provokation. © Wörnle

Es juckte ihn also in den Fingern – und er griff zum Pinsel. Lange überlegen musste er nicht, was er malt. So ein Motiv bekommt man schließlich nicht alle Tage als Modell. Schön bunt verewigte er den Wiederkäuer in Ölfarben auf Holz. Mit sanftem Pinselstrich, die Mittenwalder und die Bayern-Fahne thronend über dem Tier. Auf einem festlich geschmückten Taferle prangt der Schriftzug: „Resi – Ehrenmitglied aller Mittenwalder Schellenrührer“. Die Botschaft lässt Pfeffer wie schon vergangenes Jahr offen. „Da kann sich jeder selbst seine Gedanken dazu machen“, meint der Künstler. Das Bild soll wirken und nicht viel erklären müssen. Ein Rindvieh als Quasi-Schutzpatron für alle Schellenrührer, für alle Maschkera in Mittenwald überhaupt. Ein Kunstwerk zum Nachdenken, ein Mini-Gemälde, etwa 30 Zentimeter hoch, zum Schmunzeln.

Sein Werk dürfte diesmal für weniger Sprengstoff sorgen als sein letztjähriges. Damals malte er, nachdem bekannt wurde, dass das Maschkeratreiben 2021 im gesamten Landkreis Garmisch-Partenkirchen komplett untersagt worden war, einen Brauchtumsbewahrer mit Mohr-Larve, der von einem martialisch wirkenden Polizisten brutal zu Boden gedrückt wurde. Das provokante Motiv stieß in der örtlichen Inspektion verständlicherweise auf wenig Gegenliebe – bis Pfeffer kurze Zeit die Auflösung nachreichte: Polizist und Maschkera wieder Arm in Arm.

Eine Fortsetzung wird es für Kuh Resi diesmal wohl nicht brauchen. Wobei ihr Marsch unter Umständen noch ein Nachspiel von Seiten der Verfolgungsbehörde, dem Landratsamt, haben könnte. An ihrem Status als Ehrenmitglied wird das allerdings nichts mehr ändern.