Kuh Resi – Superstar

Von: Christof Schnürer

Teilen

Bad in der Menge: Kuh Resi und ihr Bauersfreund sind begehrte Foto-Motive. © PETER KORNATZ

Die Mittenwalder haben nach einem Jahr Zwangspause ihren „Unsinnigen“ wieder. Zigtausende haben den Zug der Schellenrührer verfolgt - Krieg und Corona zum Trotz.

MIttenwald – Wer hat am Unsinnigen Donnerstag den Schellenrührern und Jaklschutzern die Schau gestohlen? Richtig, die Kuh Resi. Das Partenkirchner Rindvieh war gestern beim traditionellen Zug der Maschkera durch den Mittenwalder Obermarkt wieder mit von der Partie – selbstredend mit Wadlstrümpfen und Hut auf dem Schädel.

Ganz zum Schluss wird es beim traditionellen Zug der Maschkera durch die Fußgängerzone geführt – natürlich von dem maskierten Landwirt mit dem signifikanten Überbiss und Mittenwalder Wurzeln. „Heid geh’ ma numoi“, ruft er Geigenbaumeister Toni Sprenger und seiner Frau Regina im Publikum zu. Der ebenfalls begeisterte Altbürgermeister Hans Neuner verlässt prompt seinen Schneehaufen, von dem er auf Fotopirsch gegangen ist, und gratuliert dem Wiederholungstäter. Anders als vor einem Jahr wird er mit dieser Aktion diesmal wohl nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Auf alle Fälle scheint seine Murnau-Werdenfelserin inzwischen über die Ortsgrenzen hinaus bekannt zu sein. Wie wild wird mit Kameras und Handys auf sie draufgehalten – Resi Superstar.

Obermarkt dicht gedrängt

Die gutmütige Kuh und ihr Treiber waren gestern das einzige, was an den traurigen Lockdown-Ausgangssperren-Fasching 2021 erinnerte – ansonsten war alles wie gewohnt. Niemand schien sich daran zu stören, dass wenige Stunden vorher eine Atommacht ein europäisches Land überfallen hat oder dass nach wie vor ein Virus grassiert. Kein Putin und kein Omikron – dafür ausgelassene Atmosphäre im dicht gedrängten Obermarkt.

Einige tausend Schaulustige werden’s schon gewesen sein, die sich die Stimmung weder von Krieg noch Corona vermiesen lassen wollten, war ja schließlich von Behördenseite erlaubt. Auch Toni Sprenger findet die Maschkera-Gaudi selbst in solch bedrückenden Tagen legitim. Früher hätte man das alles doch gar nicht mitgekriegt, meint der Schmied-Toni. „Nur weil heute alles global ist“, dürfe sich der Mittenwalder nicht alles kaputt machen lassen. Sprenger selbst hat sich diesmal in Zivil unter die Menge gemischt – wegen eines Todesfalls in der Familie. „Normalerweise wäre ich dabei.“ Abgeschreckt hat ihn aber auch der „Unsinnige 2021“, als die Polizei seiner Meinung nach zu streng vorgegangen sei. „Das war zu viel Theater, das habe ich als krass empfunden.“ Diesmal hält sich die Ordnungsmacht merklich zurück. Zwei Beamtinnen schlendern durch den Obermarkt, auf ihrer blauen Uniform steht bezeichnenderweise „Kommunikation“.

Schlag Zwölf geht‘s los

Wie immer geht der Maschkerazug um Schlag 12 Uhr los. Am südlichen Ende der Fußgängerzone springen die Schellenrührer heraus. Im Rhythmus erklingen ihre Glocken auf dem Rücken und hallen gespenstisch durch die Häuserzeilen. Dort öffnen sich allerorten die Fenster. Auch im Ersten und Zweiten Stock will man sich das Spektakel sozusagen aus sicherer Entfernung nicht entgehen lassen. Ins Getümmel stürzen sich dagegen ein Kameramann und eine junge Reporterin vom Privatfernsehen. Ihrem erstaunten Gesichtsausdruck zu vernehmen, scheint es ihr erster Einsatz bei einem alpenländischen Fasching gewesen zu sein.

Da kommen die Schellenrührer - und unzählige Passanten verfolgen das Spektakel. © PETER KORNATZ

Die TV-Leute bannen den ehemaligen Gemeinderat Georg Braun in Großaufnahme. Doch der „Glasle“ lässt sich davon nicht beirren. Sein Blick geht Richtung Süden, wo in Kürze unter dem Raunen der verdutzten – unzähligen auswärtigen – Zuschauer im Schweinsgalopp die Mühlradl-Fahrer und Pfannenzieher vorbeirauschen. Und da braucht es Platz. Also machen Braun und Co. den Korridor frei.

Dann rücken die anderen Klassiker an – die Jagglgruppe mit Musikanten, Goaßlschnalzern, Affen, Bären und Hobagoaß. Vom Mohren gibt es regelmäßig einen Spritzer aus seiner Wunderlampe. Wer in der ersten Reihe steht, lebt an einem solchen Tag gefährlich. Doch Zweimeter-Mann Ken Kamberman aus den Niederlanden, der mit zwei Freunden gekommen ist, stört sich nicht an den närrischen Angriffen – wahlweise mit Fichtenast oder Besen. „Einfach wunderschön“, schwärmt der Urlauber, der bereits zum dritten Mal in Mittenwald seine Zelte aufgeschlagen hat. Völlig zufällig sind zwei Landsleute von ihm in den Obermarkt geraten: Carla und Wilfried Gosselt aus Enschede. Fast so wie der Karneval zu Hause, finden sie. „Nur bei uns gibt es mehr Musik und Alkohol.“ Wenn sich die beiden da nicht täuschen.

Die Schellenrührer an der Spitze des Zugs biegen am Ende ihres Auftritts jedenfalls zielstrebig ins Hotel Post ein. Ihr eigentliches Lokal, das „Gries“, ist geschlossen. Wie lange Kuh Resi, die der heimische Künstler Stephan Pfeffer ob ihrer letztjährigen Heldentat sogar zum Ehrenmitglied der Schellenrührer befördert hat, sich noch das Treiben der Menschen angeschaut hat? Das große Geheimnis eines denkwürdigen Unsinnigen Donnerstagstags, der sicher nicht wegen des Mittenwalder Schellenrührer-Auftritts in die Weltgeschichte eingehen wird.