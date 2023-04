Landfrauentag in Mittenwald: Regionale Lebensmittel endlich wieder schätzen lernen

Von: Josef Hornsteiner

Volles Haus: Beim Landfrauentag in der TSV-Halle sind viele dem Ruf von Landesbäuerin Christine Singer (am Rednerpult) nach Mittenwald gefolgt. © Josef Hornsteiner

„Wir brauchen wieder mehr Vertrauen aus der Gesellschaft“ – Landesbäuerin Christine Singer wählt beim Landfrauentag in Mittenwald klare Worte. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dürfte die Botschaft gehört – und sicherlich auch verstanden haben.

Mittenwald – Lebensmittel wachsen nicht im Supermarkt. Besonders regionale. Eigentlich logisch. Oder? Dass dem nicht immer so ist, davon können die Landfrauen ein Lied singen. Sie haben es nicht einfach. Die Bäuerinnen kämpfen. Nicht nur gegen Inflation, Ukraine-Krieg oder Energiekrise, sondern auch gegen das lästige Image der Hausmütterchen, die in Gesellschaft Kuchen backen und Marmelade einkochen. Dass dieses Rollenbild schon lange der Vergangenheit angehört, hat am Freitag der Landfrauentag in Mittenwald mit Bravour bewiesen. Mittlerweile gibt es sogar Motorsägenkurse für die Landfrau. Sie werden immer mehr zu Machern und Managerinnen. Kurzum: „Ohne sie geht nix“, stellt Klaus Solleder, Kreisobmann des Bauernverbandes, unumwunden fest.



Fast alles, was im Landkreis und darüber hinaus politisch und wirtschaftlich Rang und Namen hat, ist zum Landfrauentag nach Mittenwald gekommen. Sogar Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich spontan entschlossen, ins verschneite Obere Isartal chauffiert zu werden und im TSV-Veranstaltungssaal auf die Anliegen der Landfrauen einzugehen. Wie treffend: Denn dort hat schon CSU-Übervater Franz Josef Strauß (1915 bis 1988) seine Getreuen stets zum Wahlkampf-Finale gerufen.



Wolfdebatte dominiert auch Landfrauentag in Mittenwald

Und wie mittlerweile bei fast jeder Veranstaltung dominierte auch in der TSV-Halle das Thema großer Beutegreifer. Auf der Empore der altehrwürdigen TSV-Halle boten derweil einheimische Betriebe ihre Waren feil. Zudem gab’s Paprika-Gulasch vom Gasthof Alpenrose zum Mittagessen – alles regional.

Das ist wichtig, denn Landesbäuerin Christine Singer verdeutlichte an diesem Tag eine der größten Probleme, mit denen die Landwirte heutzutage zu kämpfen haben: die immer geringer werdende Wertschätzung von regionalen Lebensmitteln.



Flammendes Plädoyer der Landesbäuerin für das tägliche Brot - aus regionaler Produktion

Noch bevor die Hofheimerin den Festakt zu 75 Jahre Landfrauen eröffnete, hatte sie ein flammendes Plädoyer für das tägliche Brot, das ein Mensch zwar regelmäßig braucht, aber nicht mehr zu schätzen weiß – und für jene, die es herstellen. „Es werden durch Medien und Politik völlig falsche Vorstellungen vermittelt“, bedauerte Singer.



Waren die Landfrauen zuerst noch guter Dinge, dass durch die Krisen der vergangenen Jahre wieder ein Gefühl für Regionalität entsteht, kam schnell das böse Erwachen. „Die Leute sparen, schnallen den Gürtel enger“, bilanzierte Singer. Jedoch oftmals an der falschen Stelle. Billig verramschte Ware in Supermärkten aus dem Ausland haben Hochkonjunktur, die Qualitätsprodukte der bayerischen Landwirte kämen allerdings zu kurz.



Fleisch ist die neue Zigarette

Besonders geißelte sie die Hetzjagd auf Hersteller tierischer Lebensmittel, die besonders unter der Ampelregierung voran getrieben würde. „Fleisch ist die neue Zigarette“, konstatierte Singer. Tierisches habe einen immer schlechteren Ruf, was natürlich die Landwirte vor Ort belastet. Denn die Kulturlandschaft in der Region könne eben nur erhalten werden, „wenn wir Fleisch erzeugen“. Stattdessen greife man auf vegane Ersatzprodukte zurück, die hochtechnologisiert hergestellt werden müssen und Konsumgüter seien, die es in der Natur gar nicht gibt. Bei vielen Inhaltsstoffen sei nicht klar, wie sie sich dauerhaft auf den Körper auswirken. „Natürlich kann jeder essen, was und wie er will“, betonte Singer. „Aber eine ausgewogene Ernährung besteht aus pflanzlichen und tierischen Produkten.“



Auch die wachsende Bürokratie und strengere Vorschriften würden den Landfrauen zu schaffen machen. Wenn jedoch immer mehr heimische Betriebe schließen müssen, kommen die tierischen Produkte zunehmend aus dem Ausland. Eine Farce, wie Singer findet. Die Politik würde sich damit brüsten, im Land weniger CO2 zu erzeugen. „Dabei steigt gleichzeitig der Ausstoß im Ausland, wenn die Produkte dort hergestellt werden müssen.“



Einheimische Landwirte produzieren Lebensmittel am klimaschonendsten

Denn nichts sei klimaschonender als die Arbeit der Landwirte vor Ort. Sie wüssten genau, wie der Kreislauf der Lebensmittelproduktion im Einklang mit der Natur funktioniert. Dabei helfen laut Singer Erkenntnisse, die über hunderte von Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wurden. „Wir brauchen wieder mehr Vertrauen aus der Gesellschaft.“



Um das auszubauen, beginnen die Landfrauen schon bei den Kleinsten. Annemarie Noder aus Mittenwald war eine von vielen Bäuerinnen, die auf der Bühne ihre Arbeit vorstellten. Noder lehrt auf ihrem Marktschreiberhof die „Schule fürs Leben“, ein Projekt, das der Freistaat Bayern fördert. Für einen Tag dürfen Kinder auf den Bauernhof der Isartaler Familie und hautnah erleben, wie regionale Lebensmittel hergestellt werden.



Karoline Schapfl, Bezirksbäuerin aus Tirol, stellte wiederum die Zusammenarbeit der Landfrauen aus Tirol, Südtirol und Bayern in den Mittelpunkt. Sie wies mit Nachdruck auf die Wichtigkeit der sozialen Absicherung von Bäuerinnen hin. „Oftmals reicht im Ruhestand das Geld nicht.“ Deshalb sei es Schapfl zufolge wichtig, dass Männer gemeinsam mit ihren Frauen Lösungen erarbeiten, um vor Altersarmut zu schützen.



Mit besonderem Stolz hielt Singer an dem Tag ein Buch ihrer Mutter von 1957 in die Höhe. „Schon damals hat sie geschrieben: ,Frauen, bringt Euch ein’!“ Ein Credo, das bis heute nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat.