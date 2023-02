Mittenwalder Faschingsscherz: Landrat begnadigt Kuh Resi

Von: Christof Schnürer

Bis hierhin und nicht weiter: Im Februar 2021 werden Kuh Resi und ihre zweibeinigen Begleiter im Mittenwalder Obermarkt von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. © Wolfgang Kunz

Im Krisenfasching 2021 sorgt ein Rindvieh als einzige Schellenrührerin in Mittenwald für Aufsehen. Für die einen ist es eine Gaudi, für die anderen ein Verstoß gegen seinerzeit geltende Corona-Regeln. Nun kommen Kuh Resi und ihre drei Begleiter straffrei davon – Anton Speer will es offenbar so.

Mittenwald – 11. Februar 2021, leichter Schneefall. Keine Spur von Faschingstreiben in der Maschkera-Hochburg Mittenwald. Kein Wunder: Es ist schlimmste Corona-Zeit. Daher gelten selbst an diesem Unsinnigen Donnerstag strikte Ausgangsbeschränkungen – geregelt von der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Keine Schellenrührer, keine Gungln, keine Gaudi – von wegen: Um Schlag zwölf öffnen sich im Obermarkt ein paar Fenster, und einige Maskierte brüllen heraus. Und plötzlich nähern sich drei seltsam gewandete Gestalten und führen ein Rindvieh mit sich – die Kuh Resi samt Trachtenhut, Glocke und Wadenstrümpfen. „Die Leute dürfen doch auch mit ihrem Hund Gassi gehen“, meint seinerzeit der Landwirt aus Garmisch-Partenkirchen.

Doch die Polizei versteht in diesen Krisenzeiten keinen Spaß: Das närrische Quartett wird aus dem Verkehr gezogen und dieser offenkundige zivile Ungehorsam bei der Verfolgungsbehörde – dem Landratsamt – zur Anzeige gebracht. „Unserer Meinung nach war es ein Verstoß“, erinnert sich Mittenwalds Polizeichef Hubert Hohenleitner.

Kuh Resi - Superstar: Am Unsinnigen Donnerstag 2022 darf das Rindvieh ganz legal mit ihrem Begleiter durch Mittenwald ziehen © Peter Kornatz

Das hingegen sieht einer völlig anders: Landrat Anton Speer (Freie Wähler). Knapp zwei Jahre später hat er die schicke Murnau-Werdenfelserin und die drei Helfer begnadigt. „Das Tierwohl war nicht gefährdet“, argumentiert der Unterammergauer. Er will im Vorfeld „alle Aspekte“ abgewogen haben. Wirklich alle? Polizeichef Hohenleitner sagt: „Für uns war es jedenfalls kein triftiger Grund, wenn jemand mit einer Kuh spazieren geht.“ Dem Vernehmen nach soll die einsame Entscheidung des Landrats einige im Sicherheitsapparat mächtig geärgert haben. Öffentlich sagen tut das freilich keiner.

Dafür spricht Mittenwalds Trachtenvorstand Franz Lipp Klartext: „Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, urteilt der „Dauberweiß“, der vor bald drei Jahren über 800 Euro Strafe zahlen musste. Im Mai 2020 hatten sich er und sieben weitere Ausschuss-Mitglieder während des ersten Lockdowns verbotenerweise getroffen – und wurden erwischt. Ursprünglich sollte Lipp sogar 2600 Euro berappen. Diesen Obolus korrigierte man im Landratsamt auf 800 Euro nach unten. Immer noch zu viel, mäkeln einige. Auf alle Fälle hatte die Kreisbehörde die staatlichen Vorgaben klar umgesetzt und ein Exempel statuiert.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 gingen im Landratsamt 2759 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ein. 2260 Bußgeldbescheide zwischen 45 und 2500 Euro wurden in dieser Zeit erlassen. Strafzahlungen über 1000 Euro sprach man 23-mal aus.

Bei der Kuh Resi macht der Landrat eine Ausnahme. Dem Vernehmen nach nicht die einzige. So soll eine tierische Provokation aus Murnau ebenfalls stillschweigend zu den Akten gelegt worden sein. Die Rede ist von zwei Maschkera, die mit Ziege, Schaf und Ziehorgel im Februar 2021 in der Fußgängerzone von der Polizei gestoppt wurden. Scheinbar war auch bei diesem krassen Verstoß das Tierwohl nicht in Gefahr.