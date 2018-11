Landratsamt schließt Akte Geigenbauschule: Doch ein Experte rechnet mit der Behörde ab 

Das Thema Geigenbauschule birgt Zündstoff: Jahrelang hat das Landratsamt in Räumen des alten Forstamts beschäftigt. Jetzt wurde saniert - und die Angelegenheit bereinigt. Zumindest aus Sicht der Behörde.

Mittenwald – Das Landratsamt hat die Mittenwalder Geigenbauschule zu den Akten gelegt – Dr. Uwe Erfurth nicht. „Es tut mir leid, aber unsozialer können sich Behörden nicht verhalten“, konstatiert der Diplom-Chemiker aus Bad Kohlgrub am Ende seiner Stellungnahme ans Tagblatt.

Vor drei Jahren hatte ihn die Kreisbehörde wegen der akuten Geruchs- und Gesundheitsprobleme, die mit dem Umbau des ehemaligen Forstamtsgebäudes zum Verwaltungstrakt der Geigenbauschule einhergingen, um eine Expertise gebeten. Seine Sichtweise schmeckte nicht jedem. Schnell wurde der unbequeme Sachverständige aus dem Ammertal zur Persona non grata abgestempelt.

Jetzt meldet er sich mit aller Vehemenz zu Wort, rechnet schonungslos mit dem Krisen-Management des Landratsamts ab. Erfurth bekräftigt nach Prüfung aller verwendeter Materialien, „dass die Ursache in dem Lösemittel des Fußbodenöls zu suchen sei, dem Citrusschalenöl, das in Fachkreisen berühmt berüchtigt für seine allergene Wirkung ist“. Laut einer geltenden EU-Richtlinie hätte ihm zufolge das Kreisbauamt die Inhaltsstoffe prüfen und gegebenenfalls aussortieren müssen. „Das ist aber nicht geschehen, vermutlich aus Unwissenheit und grandioser Ahnungslosigkeit.“ Was für den Wissenschaftler einen groben Verstoß darstellt, denn: „Diese Richtlinie hat Gesetzes-Charakter!“

Geigenbauschule: Raumluftmessungen seien „Alibi-Gutachten“ gewesen

Erfurth geht noch weiter. Diese Prüfung hätte zur Folge gehabt, dass das Landratsamt als sogenannter Sachaufwandsträger für die Sanierung mit schädlichen Produkten für die Folgeschäden zu haften hätte. „Das durfte natürlich nicht geschehen, denn Behörden machen keine Fehler.“ Dumm nur, findet Erfurth, „dass die beiden Mitarbeiter zweifelsfrei nach dem Bezug der neuen Räume erkrankt sind, während sie vorher gesund waren“. Offenbar reagierte ihr Körper auf das verwendete Citrusöl. Sie leiden nun an der sogenannten Mehrfachen Chemikalien Sensivität (MCS). „Warum hat sich keiner der Gutachter mit dem Limonen- beziehungsweise dem Citrusschalenöl beschäftigt?“, fragt sich Erfurth. „Der Landrat war in einem Vortrag und in mehreren Schreiben darüber informiert.“

„Das muss man eben als Kollateralschaden abbuchen.“

Die veranlassten Raumluftmessungen bezeichnet der Bad Kohlgruber als „reine Alibi-Gutachten“. Ebenso kritisch beäugt Erfurth die 2017 veranlasste Untersuchung des Bodenaufbaus nach Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen – kurz PAK. „Nachdem man die Böden entfernt hatte, kam der Gestank zutage.“ Alle seien begeistert gewesen. Denn „nun hatte man etwas gefunden“. Gleichzeitig habe sich die Gelegenheit geboten, den mit dem Citrusschalenöl getränkten Parkettboden, „den eigentlichen Verursacher der Probleme“, zu entsorgen. „Dumm nur, dass die PAK zwar krebserregend sind, aber nicht allergisierend. Wer weiß das schon?“

Für Erfurth bleiben „zwei lebenslang schwer erkrankte Mitarbeiter“, denen jede Hilfestellung verweigert werde. Erfurths süffisantes Schlusswort: „Das muss man eben als Kollateralschaden abbuchen.“

