Maschkera in Mittenwald: Lasst sie ruhig kommen

Wirtsleute wappnen sich für Unsinnigen Donnerstag

Von Christof Schnürer schließen

Im Vorjahr durften sie nicht, heuer stehen sie unter Beobachtung. Trotzdem überwiegt vor dem Unsinnigen Donnerstag die Vorfreude bei den Mittenwalder Maschkeran auf einen relativ ungetrübten Fasching.

Mittenwald – Lasst sie ruhig kommen – so könnte am Unsinnigen Donnerstag das Motto der Mittenwalder Wirtsleute lauten. Denn bis auf den Gasthof „Gries“ haben an diesem für heimische Maschkera so wichtigen Termin alle Traditionslokale geöffnet. Dem feucht-fröhlichen Nachspiel des närrischen Treibens im Obermarkt stehen sozusagen fast alle Türen und Tore offen.

Von offizieller Seite bemüht man sich natürlich im Vorfeld, den Ball so flach wie möglich zu halten: Die allgemeine Sprachregelung im Rathaus lautet nach Rücksprache mit dem Landratsamt (wir berichteten): Beim Auftritt der Schellenrührer, Pfannenzieher, Bärentreiber und Co. handelt es sich um keine Veranstaltung, sondern um gelebtes Brauchtum, das aus aktuellem Anlass noch nicht einmal von der Isartaler Tourismus-GmbH beworben wird. Dem Vernehmen nach soll’s in der Fußgängerzone auch die sonst üblichen Absperrungen nicht geben. Passanten wollen allerdings dort beobachtet haben, dass Gemeindebedienstete einige Schneehaufen entfernt beziehungsweise deutlich verkleinert haben. Mit anderen Worten: Man macht den Weg frei für Brauchtumspfleger, von denen man – streng genommen – gar nichts weiß. Komische Spielregeln in einer eigentlich bedrückenden Zeit.

Traurig findet es auch Steffen Wolfram, dass er ausgerechnet am Hochfest der Mittenwalder Fosnocht die Maschkera aussperren muss. Überhaupt bleibt sein Gasthof Gries am Unsinnigen ganztägig geschlossen. „Das derzeitige Infektionsgeschehen lässt uns leider keine Möglichkeit“, heißt es auf der Facebook-Seite des Lokals. Bei starkem Betrieb sieht man sich nicht in der Lage, die „an uns gerichteten Vorgaben“ umzusetzen. „Hier besteht auch eine Verantwortung gegenüber unseren Angestellten.“ In diesem Zusammenhang spricht Wolfram gegenüber dem Tagblatt von „Risiko-Patienten“. Der Gastronom hat sich zuletzt viel und oft erklärt. Seine Einschätzung: „Das versteht jeder.“ Schließlich gibt es auch 2023 wieder einen Unsinnigen.

+ Wollen den Faschingsfreunden kräftig einschenken: Marile und Max Jungkunz vom Mittenwalder Postkeller. © PETER KORNATZ

Marile und Max Jungkunz wollen solange nicht warten. Die beiden Wirtsleut vom Postkeller sperren ihre Brauerei-Wirtschaft mit großer Vorfreude auf. „Wir legen großen Wert aufs Brauchtum“, versichert die Chefin. „Wir wollen, dass die Einheimischen zu uns kommen.“ Doch auch in ihrem Lokal gilt ausnahmslos: Jeder Maschkera muss am Eingang seine Maske abnehmen und seinen Zwei-G-Nachweis (genesen oder geimpft) plus den Personalausweis zum Abgleich vorzeigen. „Da werden wir ganz akribisch darauf achten“, versichert Marile Jungkunz. Darüber hinaus gibt es zum Bedauern der Jungkunz’ keine Dekoration, keine Gunglmusi und keinen Tanz auf dem Parkett. Ständig ein Auge darauf zu werfen, betrachtet die Wirtin dabei als notwendige, aber lästige Pflicht. „Wir sind schließlich Gastgeber und keine Kontrolleure.“

Apropos: Selbstverständlich hat sich auch die hiesige Polizei den Unsinnigen rot im Kalender unterstrichen. Im Vorfeld gibt sich der Inspektionschef erfahrungsgemäß defensiv: „Wir verbieten nichts, wir sind aber präsent“, lässt Hubert Hohenleitner durchblicken. Die Voraussetzungen für ihn und seine Kollegen sind im Vergleich zum stark reglementierten Fasching 2021, der aufgrund des zweiten Lockdowns bis auf drei Kuhtreiber praktisch ins Wasser fiel, ungleich einfacher. Viel hängt von den Wirtsleuten ab, damit es eine unbeschwerte und stolperfreie Maschkera-Gaudi wird. „Die haben das Hausrecht“, verdeutlicht Hohenleitner. Der Unsinnige 2022 hält viele Fragen bereit: Wie viele Schaulustige werden übermorgen zur Mittagszeit in den Obermarkt strömen? hunderte? tausende? Wieviele Verstöße werden aktenkundig? und, und, und. Wie schon bei der denkwürdigen Ausgabe von 2021 wird auch das Bayerische Fernsehen wieder aus der Hochburg des alpenländischen Faschings berichten – hat man zumindest gehört. Der Vorfall mit der Kuh Resi hat offenbar auch beim BR Appetit auf mehr gemacht.

Im Tiroler Nachbarort Scharnitz gibt es übrigens auch einen Maschkera-Umzug – und zwar am Faschingssamstag, 26. Februar. Dort ziehen auf Initiative der Blaskapelle zwischen 9.15 und 17.30 Uhr verkleidete Musikanten durch den Ort und sammeln Spenden. Die närrische Zeit kennt auch in Corona-Zeiten keine Grenzen.