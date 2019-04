Lawinen-Umlenkdamm an der Rainlähne: Ein Bollwerk zahlt sich aus

2017 wurde eines der markantesten Bauwerke der Region eingeweiht. Zeit für eine Bilanz.

Mittenwald – „Eine logistische Meisterleistung“, schwärmte Roland Kriegsch, der Chef des Weilheimer Wasserwirtschaftsamtes, als im November 2017 eines der markantesten Bauwerke der Region eingeweiht wurde: der Lawinen-Umlenkdamm an der Rainlähne. Knapp eineinhalb Jahre sind seitdem vergangen. Zeit, nach zwei Wintern Bilanz zu ziehen.

„Die Sache funktioniert“, bringt es Hermann Baier, der Amtsleiter der Marktgemeinde Mittenwald, auf den Punkt. Dem Sicherheits-Experten im Rathaus zufolge hat man seit Eröffnung des Bollwerks elfmal einen künstlichen Lawinenabgang ausgelöst – und zwar mittels einer Spreng-Anlage im Anrissgebiet. „O’BellX“ heißt dieses etwa drei Meter große, ovale Metallkonstrukt mit Solarpanelen, das aussieht wie eine Raumkapsel. Das gasförmige Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch (50 Liter) kommt per Fernzündung zur Explosion. Durch den erzeugten Druck, der nach unten abgegeben wird, löst sich der Schnee, donnert die Felsrinne im Karwendel zu Tal – und landet in dem künstlichen Kessel entlang der Bundesstraße 2.

Allein während des Katastrophenfalls im schneereichen Januar ging’s laut Baier dreimal „scharf“ zur Sache. So hatte sich am Dreikönigstag tonnenweise die weiße Wucht am Umlenkdamm angesammelt. Doch die Verhältnisse zum Jahreswechsel seien nicht mit denen vom 23. Februar 1999 zu vergleichen, unterstreicht Baier. Damals löste sich eine riesige Staublawine in der Rainlähne. Die Ausläufer reichten seinerzeit bedrohlich nahe an die Siedlungen im Schwarzenfeld, am Waudl und am Arzgrubenweg heran. Dieses Ereignis war jedenfalls der Auslöser für die beiden späteren Schutzwälle. Nummer eins misst 312 Meter Länge und ist 25 Meter hoch, Wall zwei ist 140 Meter lang und 13 Meter hoch. Die Baukosten betrugen 3,5 Millionen Euro – aufgeteilt auf den Freistaat Bayern (70 Prozent) sowie Bund und Marktgemeinde Mittenwald (jeweils 15 Prozent).

Während der Bürgerversammlung in der TSV-Halle hob Rathauschef Adolf Hornsteiner (CSU) noch einmal die Wichtigkeit des markanten Schutzgürtels hervor, dessen Sinn und Zweck noch heute im Ort nicht jedem einleuchten will. Vor allem die Ausmaße sind vielen nicht geheuer. „Die Mächtigkeit dieses Bauwerks ist dem Staubanteil geschuldet“, verdeutlichte Hornsteiner am Rednerpult.

Um dies zu untermauern, zeigte das Gemeindeoberhaupt dem erstaunten Publikum einen Clip des ortsansässigen Fabian Rößler, der eine Lawinen-Sprengung in der Rainlähne dokumentiert hatte. Deutlich ist auf dem Film zu sehen, dass die Höhe der Mauer wegen der riesigen Schneestaub-Entwicklung absolut gerechtfertigt ist.