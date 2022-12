Baufinale in Mittenwald: Letzte Etappe einer langen Strecke

Von: Christof Schnürer

Das wird eng: An manchen Stellen ist die Goethestraße nur etwas über drei Meter breit. Foto: kornatz © Peter Kornatz

Es begann 2016 mit der Lainbach-Bändigung und soll 2024 mit dem Ausbau des finalen Teilstücks der Goethestraße enden. Dann nimmt der kommunale Kraftakt in einem der ältesten Viertel Mittenwalds ein Ende. Doch zuvor ist noch einmal die Geduld der Anwohner gefragt.

Mittenwald – Auf Kurt Seeler wartet eine heikle Mission. „Das wird eine ganz schwierige Maßnahme“, prognostiziert der Diplom-Ingenieur (FH) aus Kempten und meint damit den Ausbau des letzten Teilstücks der Goethestraße. Dieser 453 Meter lange und zwischen drei bis sechs Meter breite Fleckerlteppich bildet sozusagen die letzte Etappe einer sehr langen Wegstrecke. Denn was im Frühjahr 2016 mit dem Lainbach-Hochwasserschutz im Gries und am Anger begann, findet auf diesem Schmalstück in einem der ältesten Viertel Mittenwalds voraussichtlich im Sommer 2024 sein Ende.

„Wir wollen es in einem Jahr durchziehen“, sagte der Mann vom Planungsbüro PBU Beratende Ingenieure GmbH im Marktgemeinderat. Allerdings nicht in einem Stück. In etwa acht Monaten reiner Bauzeit möchte man das Projekt realisieren. Es beinhaltet nicht nur die Sanierung der maroden Fahrbahn. Auf der ganzen Länge werden Leerrohre für Strom und Glasfaserkabel verlegt, die Straßenbeleuchtung möchte man erneuern sowie den Kanal partiell ausbessern – und das alles in sehr beengten Verhältnissen und unter Aufrechterhalten des Verkehrs. „Wir können die Straße ja nicht zusperren“, meint Seeler gegenüber dem Tagblatt. Wie auch immer letztlich die Arbeiten dort vonstatten gehen, die Bewohner der 40 Anwesen müssen im Vorfeld zwingend ins Boot geholt werden. „Wenn wir das vorher nicht eintüten, dann werden wir wahnsinnig“, formuliert es Tiefbauamtschefin Verena Hilmer.

Kosten soll das Finale auf der Goethestraße vorsichtigen Berechnungen zufolge etwa mehr als eine Million Euro brutto. „Ob das reicht, steht in den Sternen“, teilte Seeler den Gemeinderäten mit. Damit spielt der Experte natürlich auf die erschwerten Rahmenbedingungen wegen der anhaltenden Energiekrise an.