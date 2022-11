Wildwarner in Mittenwald: Lichtzaun zur Abschreckung

Mann der Tat: Dieter Schermak montiert entlang der Staatstraße zwischen Klais und Mittenwald einen mit Tonfrequenz ausgestatteten Wildwarner. © Wolfgang Kunz

Mit dem Herbst steigt die Zahl der Wildunfälle im Oberen Isartal. Um Mensch und Tier an neuralgischen Stellen besser zu schützen, wurden nun wieder an der Staatsstraße zwischen Klais und der Schmalenseehöhe Reflektoren angebracht.

Mittenwald – Sie sind klein, aber sehr effektiv: Die Rede ist von Reflektoren, die die „Gemeindejagd Mittenwald“ bereits 2007 aus Eigenmitteln angeschafft hat, um damit Wildunfälle im Oberen Isartal zu vermeiden. Auch entlang der Staatsstraße zwischen Schmalensee und Klais prangen an den Leitpfosten diese Wildwarner.

Doch auch dieses Material ist irgendwann einmal verschlissen. Deshalb war nun wieder Aufsichtsjäger Dieter Schermak am Quicken und darüber hinaus mit dem Akku-Schrauber unterwegs. Für den pensionierten Polizeibeamten steht unumstößlich fest: Die im Scheinwerferlicht weiß-blau aufleuchtenden Reflektoren schrecken nachweislich das Reh- und Rotwild ab. Doch nach mittlerweile 15 Jahren sind die Wildwarner verblasst und haben somit ihre Wirkung verloren. So montierte Schermak dort oben auf beiden Straßenseiten auf rund 1,5 Kilometern Länge 150 neue blaue Reflektoren für 750 Euro montiert. „Durch das Fahrzeuglicht entsteht in einem Abstrahlwinkel von 1,5 Grad entlang am Straßenrand ein undurchsichtiger Lichtzaun, den das Wild meidet.“ Die blaue Farbe, das haben Großversuche ergeben, ist für das Wild ein Schreckimpuls. Tieraugen sind nur für die Aufnahme von Blau- und Grüntönen geeignet. Die Tiere können Rot oder Orange nur in Grüntönen wahrnehmen.

Zusätzlich hat Schermak alle 300 Meter wechselseitig noch zehn Wildwarner zum Stückpreis von 90 Euro angebracht. Das Besondere an diesen weiß reflektierenden Geräten ist neben dem optischen der akustische Effekt, der durch das Scheinwerferlicht ausgelöst wird. „Neben den drei blauen, gelben und grünen LED’s senden sie eine Tonfrequenz zwischen Normal- und Hochton aus“, erklärt Schermak. „Der dafür integrierte Mikroprozessor arbeitet ohne zusätzliche Stromversorgung.“

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1650 Euro. Finanziert wurden diese je zur Hälfte vom Bayerischen Jagdverband (Kreisgruppe Garmisch-Partenkirchen) und der Gemeindejagd Mittenwald. Einer Zulassung dieser Wildwechselwarner durch die Bundesanstalt für Verkehrswesen bedarf es nicht, weil die Reflektoren nicht mehr als 100 Gramm wiegen und laut bayerischem Innenministerium keine verkehrsrechtlichen Einwände bestehen.

Für die Polizei Mittenwald ist das eine sinnvolle Maßnahme. Nach den „außergewöhnlich hohen 55 Wildunfällen im Jahr 2021“, berichtet Polizeihauptmeister Martin Driessen, zählt man aktuell für 2022 40 Unfälle mit Rotwild (28), Füchsen (7), Dachsen (3) und Hasen (2). In dieser Aufzählung sind auch die Unfälle auf der mit Reflektoren ausgestatteten B 2 zwischen Mittenwald und Scharnitz enthalten. „Da unsere Straßen durch die Wild-Wechselrouten führen“, betont Driessen, „sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit den Sicht- und Witterungsbedingungen anpassen“. Wolfgang Kunz