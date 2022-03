Mittenwalder Maibaum nicht mehr zum Nulltarif

In Sicherheit gebracht: Der Maibaum ist in der Edelweiß-Kaserne vor dreisten Dieben geschützt. © Klaus-Bernd Heer

Die Vorbereitungen für den 1. Mai laufen in Mittenwald auf Hochtouren. Doch diesmal müssen die Fingerhakler für ihren Maibaum bezahlen.

Mittenwald – Nichts ist umsonst – nicht mal mehr der Mittenwalder Maibaum. Bislang haben diesen die Fingerhakler, die das hölzerne Wahrzeichen seit 1978 in die Höhe wuchten, von den Staatsforsten zum Nulltarif erhalten. Das ist nun vorbei: „Diesmal bekommen wir eine Rechnung“, bestätigt Vereinsvorsitzender Peter Frank. Er und seine Freunde dürfen rund 220 Euro überweisen.

Scheint so, als hätte Forstbetriebsleiter Rudolf Plochmann aus Bad Tölz seine Spendierhosen mittlerweile ausgezogen. Den unpopulären Schritt aus Mittenwalder Blickwinkel begründet er mit geradezu inflationären Bittgesuchen. „Wir haben dem Markt Mittenwald immer großzügige Holzspenden zukommen lassen“, rechtfertigt sich Plochmann, „aber irgendwann haben die vielen Anfragen auch Grenzen“. Nach seiner Auffassung würde es im Oberen Isartal genügend Privatwald geben, deren Eigentümer bestenfalls den Fingerhaklern verbunden sind und vielleicht auch mal einen Baum springen lassen könnten. Darüber hinaus findet Plochmann: „Eine Maibaum-Aufstellung ist immer mit einem Fest verbunden, bei dem die Fingerhakler erhebliche Einnahmen generieren.“ Da dürfte so ein Holzstamm schnell erwirtschaftet sein. „Zumal wir in so vielen Gemeinden zuhause sind“ – in denen Wünsche nach Holz inzwischen erheblich seien, „die wir nicht alle erfüllen können“. Doch ein Hintertürchen lässt Rudolf Plochmann einen Spalt geöffnet. „Falls allerdings jemand in Not ist, spenden wir gerne.“

Diesmal allerdings nicht. Doch lautstarke Krittik regt sich bei den Fingerhaklern nicht. Dessen Arbeitskommando war nun im Revier am Roßgraben bei Klais im Frühjahrseinsatz. Ist nämlich Maibaum-Saison, geht’s traditionell Anfang März ins Gehölz – diesmal mit 15 Mannsbildern. „Mit Genehmigung der Bayerischen Staatsforsten haben wir einen 30 Meter hohen Baum geschnitten“, berichtet Peter Frank. Das Spezialkommando brachte dann den entrindeten Stamm sozusagen in Sicherheit. Anders ausgedrückt: Mit freundlicher Genehmigung von Gebirgsjäger- Bataillonschef Bastian Steves unter ein Schleppdach in der Edelweißkaserne. Diese Zwischenlagerung hinter Stacheldraht rührt aus einer schlechten Erfahrung heraus. Noch zu gut ist den Fingerhaklern das Jahr 1982 in Erinnerung, als der Wallgauer Burschenverein ihnen den fertigen Maibaum direkt vor der Nase aus der Standortverwaltung wegschnappte und Bier und Brotzeit als Auslöse verlangte.

Seitdem gehen die Fingerhakler auf Nummer sicher und bringen ihren Schatz in die Kaserne. Dort muss der Baum erst trocknen, bevor er die typische weißblaue Bemalung bekommt. „In rund drei Wochen können wir dann damit beginnen“, glaubt Frank. Die acht Zunftzeichen, der Kranz und der Wetterhahn für die Spitze bleiben derweil im Vereinsraum im Bürgerhaus verstaut.

Die Maibaum-Tradition ist in der Nachkriegszeit noch gar nicht so alt in Mittenwald. Es war 1976 einer Initiative des damaligen Fingerhaklerchefs Hans Klotz („Basch“) zu verdanken, dass unterm Karwendel im Vier-Jahres-Turnus ein Stangerl in die Höhe gelupft wird – erst auf der Grünfläche an der Bahnhofstraße, jetzt am Dekan-Karl-Platz. Zuletzt war dies dort 2017 der Fall. Das vorerst letzte, 32 Meter hohe Exemplar musste aber im August 2020 aufgrund der Sicherheitsauflagen des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) entfernt werden. Im Mai 2021 wiederum fiel eine Neuaufstellung wegen Corona ins Wasser. Mit anderen Worten: In Mittenwald gibt es seit 20 Monaten keinen Maibaum mehr. Das muss geändert werden – koste es, was es wolle. Wolfgang Kunz