Bauerntheater Mittenwald: Makaber, morbide und mordsmäßig lustig

Von: Christof Schnürer

Und darauf ein edles Tröpfchen: Die beiden Totengräber (v. l.) Schippe (Matthias Wurmer) und Schaufe (Georg Brennauer) sind Alkoholika nicht ganz abgeneigt. Fotos (2): hornsteiner © Josef Hornsteiner

Gift, Tote und Geister: Es ist angerichtet für Freunde des schwarzen Humors. Mit der dunklen Komödie „Gspenstermacher“ beschreitet das Mittenwalder Bauerntheater etwas neue Pfade.

Mittenwald – Ob es am übermäßigen Spirituosen-Konsum liegt? Auf jeden Fall sehen die beiden Totengräber plötzlich Gespenster. Warum dem versoffenen Schippe (Matthias Wurmer) und dem nicht minder skurrilen Schaufe (Georg Brennauer) zwei Untote heimsuchen, das hat natürlich einen Grund. Der wird aber nicht verraten. Neugierige müssen sich schon bis zur Auflösung am 10.

Juni gedulden. Dann hebt sich im Mittenwalder Bauerntheater der Vorhang für den Schwank „Gspenstermacher“ – makaber, morbide und mordsmäßig lustig. „Nicht die klassische Bauernkomödie, da ist richtig viel schwarzer Humor dabei“, meint Ensemble-Chef Florian Stieglmeier. Diese Neuinszenierung bezeichnet er daher als „Wagnis“, weil sie in puncto Handlung, Dramaturgie und Charaktere doch ein wenig vom bewährten Strickmuster abweicht. Theatervorstand Stieglmeier und der Zweite Spielleiter Luitpold Wurmer haben es ausgesucht und den anderen schmackhaft gemacht.

Es läuft wirklich alles sehr, sehr gut.

Seit Faschingsende laufen die Proben – erst zwei-, nun einmal pro Woche. „Es macht allen riesigen Spaß“, erzählt Wurmer, der selbst im fortgeschrittenen Alter von 71. Jahren Neuland betreten hat. Denn obwohl er bald vier Dekaden den Theaterern die Treue hält, hat er noch nie Regie geführt. Sepp Hofbauer machte es möglich. Der Erste Spielleiter verzichtete aus zeitlichen Gründen diesmal als Chefanweiser. „Also musste ein anderer herhalten“, scherzt dessen Stellvertreter. Und Wurmer scheint immer mehr Gefallen an der Regie-Arbeit zu finden. „Es läuft wirklich alles sehr, sehr gut.“

Was nicht zuletzt an den zwei Protagonisten Matthias Wurmer (Schmitzer-Hias) und Schorsch Brennauer liegt. „Die ideale Besetzung“, schwärmt Luitpold Wurmer. „Die zwei sorgen schon bei den Proben für Gelächter.“ Wie wird sich ihr Spiel dann erst in der vollbesetzten TSV-Halle auswirken? Jedenfalls verkörpern Wurmer und Brennauer die schrägen Totengräber, die viel zum Fusel und wenig zur Seife greifen. Eines Tages müssen Schippe und Schaufe erfahren, dass zukünftig ihr spärliches Gehalt gestrichen, dafür aber eine Prämie pro Begräbnis bezahlt wird. Mehr Graben, mehr Geld? Eine gefundene Flasche Gift lässt da schnell finstere Gedanken aufkeimen. Und jetzt kommen die resolute Moorwirtin Rosa Moderer (Renate Hofbauer) und die reiche Witwe Vevi Veichtl (Vroni Kofler) ins Spiel. Diese beiden Damen bereiten Schippe und Schaufe noch viel Kopfzerbrechen.

Das Feld der arrivierten Bühnenakteure komplettieren Annemie Strodl als Dorfverrückte Philomena und Christian Neuner („Hackl“) als der alte Junggeselle Schuaster-Jakl. „Eine erfahrene Gilde“, bemerkt Theatervorstand Stieglmeier. Aber da gibt es auch Maresa Schöpf (Bauerndirndl Lena) und Markus Brennauer (Knecht Leo), die die nächste Generation verkörpern. Zwischen beiden entwickelt sich in Ralph Wallners Schwank eine Romanze mit wunderbaren Anfänger-Pannen. Luitpold Wurmer ist begeistert von dieser „ginanten“ Interpretation. Florian Stieglmeier drückt es folgendermaßen aus: „Der Markus hat’s halt in den Genen.“ Denn wer Schorsch Brennauer seinen Vater nennen darf, der muss Rampenlicht und Bühne bedingungslos lieben.

Die Zuschauer dürfen sich auf drei gesalzene Akte freuen mit facettenhaften Charakteren, unglaublich viel Situationskomik, deftigem Dialekt und schaurig-schönen Szenen. Zubereitet und serviert von Regie-Debütant Luitpold Wurmer, der dem ersten Vorhang gelassen entgegen blickt. „Nein, nervös bin ich nicht. Dazu bin ich viel zu lange dabei.“ CHRISTOF SCHNÜRER

Terminhinweis:

Der Premierenvorhang für den lustig-makabren Dreiakter „Gspenstermacher“ hebt sich am Samstag, 10. Juni, um 20 Uhr in der TSV-Halle. Karten können ab sofort wie immer online auf der Internetseite (mittenwalder-bau erntheater.de) reserviert werden.