Lawinenschutz in der Marchklamm: Seit 20 Jahren wird verhandelt

Von: Christof Schnürer

Keine Seltenheit: Im Winter muss beizeiten die Bundesstraße Richtung Landesgrenze gesperrt werden. © Josef Hornsteiner

20 Jahre sind es im Februar gewesen, als direkt an der Landesgrenze eine Lawine ins Tal donnerte. Seitdem streiten sich Behörden und Bahn um den adäquaten Schutz am Brunnstein. Das Traurige daran: Bis heute gibt es keine Lösung.

Mittenwald – Zugegeben: Bei verhältnismäßig milden Wintern wie zuletzt denkt selbst im Oberen Isartal kaum jemand an Lawinengefahr. Gleichwohl ist diese an einem besonders neuralgischen Punkt nicht gebannt: in der Marchklamm direkt an der Landesgrenze bei Scharnitz. Dort rauschten in der Nacht des 8. Februar 2003 – also vor über 20 Jahren – von der Westflanke des Brunnsteins die Schneemassen ins Tal und begruben Bahnlinie und Bundesstraße. Wie durch ein Wunder wurden keine Menschen verschüttet. Seitdem ist die Marchklamm, jene berüchtigte Felsrinne, die damals zur Schnee-Autobahn mutierte, in aller Munde. „Die Gemeinden sollten Gas geben“, forderte seinerzeit Erwin Seelos, der einstige Bürgermeister von Seefeld.

Die traurige Wahrheit: Nichts ist dort draußen seit dem Lawinenabgang passiert – gar nichts. Stattdessen streiten deutsche und österreichische Behörden oder Unternehmen ums richtige Konzept. Konkret liefern dieses Possenspiel die Deutsche Bahn AG, die Österreichische Bundesbahn, die Tiroler Straßenbauverwaltung und das Staatliche Bauamt ab.

Von dort vermeldet der zuständige Abteilungsleiter Martin Herda – welch Wunder – „keine wesentlichen Fortschritte“. Gründe dafür schiebt er gleich hinterher: „Im Staatlichen Bauamt Weilheim mussten kurzfristig die Prioritäten in 2022 auf den G7-Gipfel gelegt werden. Auch war die Abteilung mit der Erhaltung des über 200 Kilometer langen Straßennetzes im Landkreis voll ausgelastet.“ Mit anderen Worten: Es gibt wichtigeres zu tun.

Der letzte Sachstand an der Marchklamm war, nun doch wieder den Lawinenschutz im Anrissgebiet – also Schneestopper aus Stahl in etwa 1800 Metern Höhe – zu präferieren. Die Galerie-Lösung im Tal – eine 350-Meter- Einhausung von Schiene und Straße – verwarf man aus Kostengründen. Schon vor dem aktuellen Zinsanstieg und den Preissteigerungen war 2021 von 33 Millionen Euro die Rede. Doch die Variante in luftiger Höhe behagt dem Landratsamt nicht. „Die für eine Anrissverbauung erforderlichen Maßnahmen würden mehreren Verbotstatbeständen der Naturschutzgebietsverordnung und des Naturschutzgesetzes entgegenstehen“, sagte seinerzeit dessen Pressesprecher Stephan Scharf.

Wenigstens stellt Martin Herda für 2023 „ein neuerliches Gespräch mit den Projektbeteiligten und damit den vier Finanzierungsträgern“ in Aussicht. Der Haken: „Die Chancen für den wirtschaftlicheren und von allen Projektbeteiligten finanzierbaren Anrissverbau sind allerdings vor dem Hintergrund der naturschutzfachlichen Relevanz im Anrissgebiet als äußerst gering einzuschätzen.“ Bei dem Treffen müsse somit ausgelotet werden, ob mit der deutlich teureren Galerie „eine für alle wirtschaftlich vertretbare Variante“ verbunden sei. „Dies muss auch vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels mit deutlich selteneren schneereichen Wintern betrachtet werden.“