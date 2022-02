Marschbefehl für Mittenwalder Kontingent in die afrikanische Wüste

Teilen

Bald sind es 100 Tage: Oberstleutnant Bastian Steves steht beim Bataillon 233 an der Spitze. © Wolfgang Kunz

Auslandserprobt sind die Mittenwalder Gebirgsjäger allemal: Im April beginnt für sie die Mission Mali – der 21. Einsatz seit 1993. Am kommenden Dienstag findet in der Edelweiß-Kaserne der Abschiedsappell statt.

Mittenwald - Die Vorbereitungen für das Bataillon 233, die ab April in Mali in den Krisengebieten um Gao und Bamako für Ruhe und Ordnung sorgen sollen, haben bereits im Juli 2021 begonnen. „In dieser Woche steht im Gefechtsübungszentrum Heer in Letzlingen bei Magdeburg die Abschluss-Überprüfung an“, teilt Oberstleutnant Bastian Steves mit, der seit 1. November das Kommando führt.

Insgesamt sind es 150 Soldaten – davon der Großteil aus der 3. Kompanie –, für die es in der afrikanischen Wüste in knapp zwei Monaten ernst wird. Den letzten Schliff erhalten sie in besagtem Übungszentrum in Sachsen-Anhalt, der zentralen Einrichtung des Heeres. „Ich war letzte Woche selbst vor Ort“, berichtet der Bataillonschef. „Dort ist mir die Leistungsfähigkeit meiner Soldatinnen und Soldaten erneut bestätigt worden.“

Bereits 20 Auslandseinsätze

Der 43-jährige Steves unterstreicht noch einmal, dass die Gebirgsjäger ein sehr krisenerprobter Verband sind. „Das Bataillon hat dies bereits in 20 Auslandseinsätzen bewiesen.“ Nun also warten auf die Jager in Gao beziehungsweise Koulikoro und Sevare zwei weitere heikle Aufträge. Für Steves verkörpert die ihm anvertraute Truppe schon die nächste Generation von Soldaten. „Sie werden aber von älteren und einsatzerfahrenen Vorgesetzten begleitet.“

Diese zeichneten schon in Mittenwald für das sechsmonatige Vorbereitungsprogramm mit Schieß-, Fahrzeug- und Sanitätsausbildung einschließlich taktischer Weiterbildung sowie während der zwei Truppenübungsplatz-Aufenthalte im Oktober 2021 in Lehnin bei Berlin und im November 2021 in Hammelburg verantwortlich.

Für Steves bleibt also kaum Zeit zum Durchatmen. Erst vor 96 Tagen hat der gebürtige Bochumer die Nachfolge von Jakob Klötzner angetreten. Der Mann aus dem Ruhrpott ist somit seit 1961 der 24. Kommandeur der Mittenwalder Gebirgsjäger. Nach dem Abitur trat Steves 1998 in die Bundeswehr ein. Es folgten die Ausbildung zum Stabsoffizier und Aufenthalte in diversen Standorten. Ebenso steht ein Einsatz in Afghanistan in seiner Militär-Vita – sowie die Ausbildung zum Generalstabsoffizier. Mit anderen Worten: Aus Steves könnte ein Großer werden. Einen ersten Vorgeschmack darauf bekam er zuletzt als Referent im Bundesverteidigungsministerium in Bonn.

Seit 2009 verheiratet, wohnt Steves nun mit seiner Frau – ebenfalls aus dem Ruhrgebiet – in Garmisch-Partenkirchen. Dort arbeitet seine Gattin als Ärztin im Klinikum. Ehepaar Steves hat sich bestens im Werdenfelser Land eingelebt. „Hier sind wir gut aufgenommen worden und fühlen uns als Bergsportler und Skifahrer wohl.“ Der Kommandeur weiß, dass ein Dienstpostenwechsel alle drei Jahre normal ist. „Diesen Nachteil kennen meine Frau und ich sehr wohl, aber wir leben im Jetzt und Hier.“

Familien-Betreuungsstelle

Die Mittenwalder Einsatzkräfte werden von Mitte März bis Anfang April nach Mali verlegt, wie es im Militärdeutsch heißt. Der Kommandeur bleibt in der Heimatgarnison mit weiteren 120 Soldaten in Bereitschaft.

Wie bei allen Auslandsmissionen üblich, hat das Bataillon 233 im Stabsgebäude der Edelweißkaserne eine Familien-Betreuungsstelle eingerichtet. „Wir sind während der Dienstzeit von 7.30 bis 17 Uhr sowie bei Bedarf und nach Verabredung auch nach Dienst und am Wochenende erreichbar“, informiert dessen Leiter, Oberstabsfeldwebel Albert-Josef Zettler. Nun beginnt der Countdown. Wolfgang Kunz