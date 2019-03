Möchtegern-Polizist brettert mit falschem Blaulicht durch Mittenwald

Ein falscher Cop ist von einer echten Polizeistreife gestellt worden. Das Amtsgericht verdonnerte den Soldaten nun zu einer Geldstrafe.

Mittenwald–Wie er mit seinem schon etwas betagten BMW bei herbstlicher Dunkelheit durch die Mittenwalder Gebirgspionierstraße preschte, wirkte täuschend echt: Sportlich-schnelle Fahrweise – und an der Frontscheibe blitzte alarmierend das Blaulicht. Es sah nach einer Verfolgungsfahrt aus. Verständlich, dass einige Mittenwalder Polizisten glaubten, ein ziviles Einsatzfahrzeug sei auf der Jagd nach einem Übeltäter, und dem vermeintlichen Kollegen folgten, der noch zwei weitere Männer in seinem Wagen mit dabei hatte. Hätte ja sein können, dass sie Hilfe benötigen, dachten sich die Ordnungshüter.

Doch Unterstützung wurde gar nicht gebraucht. Denn es war, wie sich bei einer Kontrolle an einer der folgenden Straßenkreuzungen herausstellte, lediglich ein 21-jähriger Zeitsoldat aus Heidenheim, der Polizeieinsatz spielte, ohne dazu zum Blaulicht-Einsatz befugt zu sein. Das Strafdelikt Amtsanmaßung war deshalb angesagt, als der junge, unscheinbar wirkende Mann jetzt kleinlaut auf der Anklagebank im Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen saß und zögernd einräumte, er habe einen Cop gespielt. Die Schau aber, die er vortäuschen wollte, kostet ihn jetzt ganz schön Geld: Amtsrichter Dr. Benjamin Lenhart verurteilte den jungen Mann nämlich zur satten Geldstrafe von 1200 Euro. Damit nicht genug: Es dürfte auch noch eine zweite Strafe folgen. Soldaten nämlich, die von einem zivilen Gericht bestraft wurden, erhalten hinterher eine zusätzliche harte Ahndung von ihrer Truppe.

Laut Staatsanwältin ereignete sich der Vorfall mit dem mutmaßlichen Polizeiauto am 19. September des vergangenen Jahres gegen 22.15 Uhr auf der Mittenwalder Gebirgspionierstraße, als gerade eine normale Polizeistreife vorbeifuhr und durch den grellen, blauen Frontscheiben-Blinker tief beeindruckt war. Wenn auch nur vorübergehend bis zur nächsten oder übernächsten Kreuzung, als die Täuschung aufflog und der Soldat samt dem Blinker, den er illegal erworben hatte, namhaft gemacht wurde.

„Ich bin nicht zu schnell gefahren“, erklärte der Beschuldigte dem Richter. Doch ein Polizist, der als Zeuge auftrat, wusste es besser: „Stimmt nicht“, war von ihm zu erfahren. „Er fuhr so schnell, dass wir kaum hinterherkamen.“ Eine jugendtypische Dummheit sei das gewesen, war sich die Jugendgerichtsgutachterin Petra Steinsky mit dem Richter einig – und empfahl als Ahndung eine Geldauflage. Ohnehin leide der in Heidenheim aufgewachsene junge Mann schon seit Langem unter einer „Anpassungsstörung“ und werde deswegen auch psychologisch behandelt, trug sodann Richter Lenhart aus den Akten vor. Dennoch habe sich der Angeklagte in dieser Strafsache einsichtig verhalten.

Während die Staatsanwältin schließlich eine Geldauflage von 800 Euro beantragte, plädierte Verteidiger Wolfgang Zunterer für den Pseudo-Polizisten für 300 Euro Strafe. Doch der Richter hielt mehr Härte für zweckmäßig und verhängte 1200 Euro: „Ich habe sowieso schon überlegt, ob drei Monate Fahrverbot nicht zweckmäßiger gewesen wären.“

Wolfgang Kaiser