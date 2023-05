Korbinian Fischer ist deutscher Meister! Bad Kohlgruber Fingerhakler gewinnt Königsdisziplin

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Fertig, zieht! Die Teilnehmer schenken sich nichts auf der Bühne der TSV-Halle. © © Hans Schmid Partenkirchnerst

162 Mannsbilder haben sich sprichwörtlich über den Tisch gezogen – die Deutsche Meisterschaft im Fingerhakeln war alpenländischer Kraftsport in bester Ausprägung. Zum 50-jährigen Jubiläum der Mittenwalder Hakler triumphierte in der TSV-Halle mit Korbinian Fischer sogar ein Vertreter des Gau Werdenfels im Schwergewicht, der Königsklasse.

Mittenwald – Und ratsch ist das Leder weg, und die Hornhautschicht des Mittelfingers hängt in Fetzen. Josef Schandl vulgo Stuck’n Seppi hat alles gegeben – doch gegen Fingerhakler-Urgestein Anton Bader schied der Mittenwalder am Kampftisch aus. Letztlich war es ein respektabler Platz vier für den Lokalmatador. Bader, mittlerweile sesshaft in Waakirchen, aber angetreten für den Ammergau, beherrscht sein Handwerk noch immer. Er siegte in der Altersklasse 1 schwer im Finale gegen Hansjörg Reßler aus Peißenberg/Forst. Bader dominiert bereits seit Jahrzehnten alle Gegner seiner Gewichtsklasse. Doch nicht nur die Siegerurkunde durfte er mit nach Hause nehmen.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Mittenwalder Fingerhaklervereins in der TSV-Halle (Bericht folgt) ist Bader zum Ehrenvorstand ernannt worden. Seit über 20 Jahren war er Verbandsvorsitzender. Im Oktober 2022 legte er sein Amt in jüngere Hände – so durfte ihm sein Nachfolger Thomas Post aus Mittenwald die Ehrenurkunde für sein sportliches Lebenswerk überreichen.

Fertig, zieht! Die Teilnehmer schenken sich nichts auf der Bühne der TSV-Halle. © Hans Schmid

Fertig, zieht! Die Teilnehmer schenken sich nichts auf der Bühne der TSV-Halle.

Überraschend dagegen war der Triumph von Korbinian Fischer in der Königsklasse Schwergewicht. Der Bad Kohlgruber dominierte gegen Markus Gaisenhof (Gau Auerberg) in einem spannenden Finale. „Das war richtig bärig“, sagt Verbandsvorsitzender Post. Überhaupt ist die Veranstaltung großartig gewesen. „Die Turnhalle war brechend voll.“ Etwa 450 Besucher verfolgten, wie Josef Utzschneider für den Gau Werdenfels den Sieg in der Halbschwergewichtsklasse gegen Josef Brandhofer (Isargau) einfuhr. Der stämmige Bursche aus Ohlstadt ist seit Jahren ein dominierender Faktor im Fingerhakeln.

Die Organisation hat viel Arbeit benötigt. Vor dem Wettkampf werden im Beisein von Zeugen die Kämpfer gewogen, um die Gewichtsklasse zu ermitteln – über 90 Kilo bedeutet die Königsdisziplin „schwer“.

Als die Besten ihrer Klassen präsentieren sich: (kleines Foto v. l.) Thomas Post, Andreas Mittermayr (Chiemgau, Mittelgewicht), Helmut Kronseder (Isargau, Junioren), Karl Haubner (Altmühltal, Leichtgewicht), (hi. v. l.) Ferdinand Seitz (Altmühltal, Altersklasse 2), Hubert Greisel (Auerberg, AK 1 leicht), Anton Bader (Ammergau, AK 1 schwer), Josef Utzschneider (Werdenfels, Halbschwergewicht), Korbinian Fischer (Werdenfels, Schwergewicht), Benedikt Hipp (Auerberg, Jugendklasse) und Vorsitzender Peter Frank. © Hans Schmid

Die harte Vorbereitung hat sich ausgezahlt, wie Post verdeutlicht: „Die meisten trainieren zwei- bis dreimal die Woche.“ So wie früher, nachdem Stammtisch zu einem Wettkampf fahren und wieder zurück, gehe heutzutage nicht mehr. „Da ist schon hartes Training nötig, um vorne mitzumischen.“

Schließlich braucht es schon einiges, um in den jeweiligen Klassen der insgesamt 162 Teilnehmer zu siegen – unter anderem eine dicke Hornhaut an den Fingern.