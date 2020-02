Hotel-Projekt Mittenwald: Störfeuer aus dem Publikum

Das geplante aja-Hotel spaltet Mittenwald. Das wurde bei der Bürgerinformation in der TSV-Halle offenkundig.

Mittenwald – Der Durst nach Informationen wird beim Rundblick durch die Mittenwalder TSV-Halle augenscheinlich. Alle Tische sind an diesem denkwürdigen Mittwochabend im altehrwürdigen Saal besetzt, selbst oben auf der Galerie sitzen die Zuhörer dicht gedrängt. Den Gastgeber am Rednerpult mag dieser Andrang nicht weiter überrascht haben. Wobei Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) schon eingangs einräumt: „Zugegebener–maßen habe ich die Strahlkraft dieses Projekts etwas unterschätzt.“

Lautstarke Hitzköpfe

Damit zielt der Rathauschef auf das geplante aja-Hotel der Deutschen Seereederei auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Bahnhofstraße ab. Ein heißes Eisen, das die Gemüter teilweise hochkochen lässt. Als die DSR-Vertreter Lutz Weller und Torsten Vey ihre 55-Millionen-Euro-Investition anpreisen, ihre Firmenphilosophie in schönen Bildern und via Image-Film präsentieren, schalt es aus der Ecke, in der Vertreter der neugegründeten „Interessengemeinschaft gegen eine Bettenburg in Mittenwald“ sitzen nach vorne: „Werbeveranstaltung“. Während Referent Vey sichtlich irritiert ist, platzt Immobilienmakler Josef Schandl der Kragen. „So ein blödes Gequatsche.“ Und damit meint der Rass’n-Sepp die Störenfriede. „Ihr solltet Euch schämen!“ Auch der Bürgermeister sieht sich ob der Verbalattacken veranlasst, „an den Anstand“ der lautstarken Hitzköpfe zu appellieren.

Deutlicher wird die ehemalige Stern-Wirtin Christl Veit, die in den Leuthners von der Gröblalm die Schuldigen ausgemacht hat. „Ich bin überrascht, dass so ein negatives und ungebührliches Verhalten aufkommt.“ Soll jetzt alles blockiert werden, fragt sich die schlagfertige Gastronomin. „Das ist nicht richtig, wir müssen den jungen Leuten eine Chance geben.“ An die Adresse der Leuthners gewandt meint Veit: „Ich finde das nicht anständig von Euch. Was wollt’ Ihr auf dem Grundstück haben – einen Hunde-Dressierplatz? Dann werden wenigstens die Spielplätze nicht mehr voll geschissen!“ Nach diesem frenetisch beklatschten Frontalangriff stürmt Josef Leuthner ans Mikro. „Da geht’s doch um unsere Heimat!“, kontert der Geschäftsmann. „Dass wir Sorgen haben, ist doch verständlich.“ Seiner Meinung braucht Mittenwald „Betriebe mit Charme und keine Budget-Marke im skandinavischen Stil“. Dem Bürgermeister behagt die Richtung, die die Aussprache nimmt, nicht sonderlich. „Mir fehlt die Aufbruchstimmung“, bemäkelt Hornsteiner. „Wir sollten auch mal die Chancen sehen.“ Zumal die Ausgangslage im Mittenwalder Tourismus – „unserer Lebensader Nummer eins“ – schon mal besser war. So verzeichnete man zwischen 2006 und 2020 einen Bettenrückgang von 19 Prozent – von 4752 auf 3837. Im Hotel- und Pensionsbereich – von 1376 auf 885 – ist der Einbruch mit minus 36 Prozent noch drastischer. Für Hornsteiner steht demnach außer Frage, dass die Flucht nach vorne zwingend angetreten werden muss.

Bettenschwund

Der Bettenschwund soll mit dem Silva Mountain am Latscheneck, dem Low-Budget-Haus auf der Ladestraße Ost und eben dem aja-Resort zwischen Rathaus und Bahnhof kompensiert werden. Und niemand müsse in Mittenwald Angst haben, vom Branchenriesen DSR geschluckt zu werden. Als Blaupause dafür dient Hornsteiner das aja-Hotel im Chiemgau, das vor neun Monaten eröffnet wurde. „Es hat dafür gesorgt, mehr Gäste nach Ruhpolding zu bringen – ohne Verdrängung.“ Das hat ihm sein dortiger Amtskollege Claus Pichler mit auf den Heimweg gegeben. Und auch von Preisdumping dort könne überhaupt nicht die Rede sein. Daraus folgert Hornsteiner: „Der eingeschlagene Weg ist der einzig richtige.“

Ein brisantes Thema ist auch der Grundstückspreis für die 11 000-Quadratmeter-Fläche. Allerorten wird an den Mittenwalder Stammtischen kolportiert, der Grund werde von der Gemeinde regelrecht verscherbelt. Der Bürgermeister tritt dem entgegen – und nennt den von Gutachtern festgestellten Orientierungswert: 230 Euro pro Quadratmeter. „Das ist ja lächerlich“, schallt es aus dem Publikum. „Ihr könnt’s verlangen, was Ihr wollt!“ Nicht in einem Sondergebiet Tourismus, verdeutlicht der Bürgermeister. Das ruft die Architektin und SPD-Gemeinderatskandidatin Ursula Seydel auf den Plan. Sie zieht eine Expertise von 2019 heraus, in dem von einem Bodenrichtwert von 420 Euro die Rede ist. „Ich verstehe nicht, wie der gleiche Gutachterausschuss auf 230 Euro kommen kann, dieser Punkt gibt mir zu Denken.“ Nochmals versucht Hornsteiner zu erklären: „Wir sprechen von einem Sondergebiet Tourismus.“ DSR-Immobilien-Experte Weller ergänzt: „Wir können nicht mehr dafür ausgeben. Das Produkt muss sich ja rechnen.“ Es sieht 196 Zimmer und 25 Ferienappartements (Eigentumswohnungen, die hauptsächlich an Gäste vermietet werden) vor. Das Hotel ist viergeschossig. Die Hauptkörper haben ein Satteldach. Der Rostocker versucht in seiner Rede den Schulterschluss mit dem fremdelnden Publikum. „Es gibt keine Geheimnisse, sprechen Sie mit den Ruhpoldingern“, empfiehlt Weller. „Wir sind ein offenes Haus, jeder kann reinkommen – wir haben keinen Zaun.“

Parkdecks am Bahnhof

Und offenbar zu wenig Autostellflächen. Deshalb plant die Gemeinde Parkdecks am Bahnhof. Was Zuhörerin Ursula Seydel nicht ansatzweise nachvollziehen kann. „Dort soll plötzlich ein großstädtisches Element entstehen, das in Mittenwald nichts zu suchen hat.“ Die Architekten spricht in diesem Zusammenhang von „wirtschaftlichem Optimieren zu Lasten der Mittenwalder“. Postchefin Gudrun Rademacher wiederum kann sich mit den Dimensionen des aja-Hotels nicht anfreunden. Sie schlägt eine „Notwendigkeitsstudie“ vor. „Müssen wir jetzt in fünf Jahren nachholen, was wir in 25 Jahren verloren haben?“

Eine Äußerung, die den Bürgermeister auf die Palme bringt. Auf den von ihm angesprochenen Strukturwandel in Mittenwald nicht zu reagieren, hält Adolf Hornsteiner für geradezu sträflich. „Dann habe ich mein Amt falsch verstanden, Dann kann ich mich in mein Dienstzimmer setzen – und verwalten.“