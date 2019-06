In Mittenwalder Disco: Asylbewerber begrapschen Frauen und bedrohen die Pächter

Zwei junge Frauen sind in Mittenwald Opfer sexueller Belästigung geworden. In einer Disko gingen Asylbewerber zuerst auf sie los, dann kam es zum Gerangel.

Mittenwald – Es sollte einfach nur ein netter Party-Abend werden. Doch für zwei junge Frauen endete dieser alles andere als spaßig. Die beiden 22-Jährigen waren in der Nacht auf Pfingstsonntag gegen vier Uhr in der Früh in einer Mittenwalder Discothek von zwei Asylbewerbern sexuell belästigt worden. Die Männer – der eine 24, der andere 25 Jahre alt – tanzten die Frauen an und berührten sie mehrfach an den Geschlechtsorganen.

Sexueller Übergriff in Disko: Als Personal einschreitet, kommt es zum Gerangel

Als das Personal der Gaststätte darauf aufmerksam wurde und gegen das Duo, das ursprünglich aus Eritrea stammt, einschritt, kam es laut Angaben der Polizeiinspektion Mittenwald zu einem Gerangel. Dabei wurde ein 34-jähriger Beschäftigter durch einen Fußtritt am Hals verletzt. Wie die Beamten weiter mitteilen, bedrohten die Männer, die beide in der Marktgemeinde wohnhaft sind, anschließend auch noch die Pächter der Gaststätte. Gegen die zwei Asylbewerber wird nun Strafanzeige erstattet.

Sexuelle Belästigung auch in der Region immer wieder Thema

Auch in München kam es kürzlich zu einer sexuellen Belästigung: Zwei Amerikaner waren dort zu Besuch. Als sie am Hauptbahnhof unterwegs waren, kam ein Mann plötzlich auf die 23-Jährige zu und fasst ihr an die Brust. In Murnau traf es eine Frau noch härter: Die 18-Jährige wurde von einem Mann sexuell angegangen. Er konnte noch am Tatort festgenommen werden. In Garmisch-Partenkirchen hat die Polizei kürzlich einen Mann festgenommen, der mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Dabei blieb es nicht bei unanständigen Worten.