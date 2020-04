Augsburger stürzt im Karwendel ab 

In der Mittagszeit ist das Unglück geschehen: Ein Mann (42) ist im Karwendel abgestürzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Mittenwald – Schwere Verletzungen hat sich am Samstag ein Bergsteiger aus dem Raum Augsburg bei einem Unfall im Karwendel zugezogen. „Aus bislang ungeklärter Ursache“, teilt die Polizei mit, verlor der 42-jährige Schwabe zur Mittagszeit (12.10 Uhr) den Halt und stürzte rund 150 Meter über unwegsames Gelände ab.

Dem Vernehmen nach soll der Mann zwischen Mittenwalder Hütte und Höhenweg unterwegs gewesen sein, als das Unglück passierte. Vier Kräfte der Bergwacht-Bereitschaft Mittenwald waren im Einsatz. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Murnauer Unfallklinik gebracht. Im Krankenhaus soll sich herausgestellt haben, dass der Augsburger angeblich wegen Corona-Verdachts in seinem Heimatort in häuslicher Quarantäne hätte sein müssen. Das konnte die Polizei am Montag auf Anfrage nicht bestätigen.

