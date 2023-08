Mittenwald – bei Polit-Promis außen vor

Er kommt – aber nicht nach Mittenwald: Markus Söder macht Eigenwerbung in Garmisch-Partenkirchen. © dpa

Anfang September grüßen sie wieder an Straßen und Plätzen: Dann dürfen die Parteien ihre Kandidaten an den entsprechenden Plakatwänden platzieren. So will es in Mittenwald das Regelwerk. Ansonsten würde man dort von der Landtagswahl (8. Oktober) gar nichts mitbekommen.

Mittenwald – Was waren das für Zeiten, als CSU-Übervater Franz Josef Strauß (1915 bis 1988) zur Schlusskundgebung nach Mittenwald rief. Im Bierdunst der zum Bersten vollen TSV-Halle mobilisierte er bei Bundes- oder Landtagswahlen die Basis und schoss reihenweise Giftpfeile gegen die politischen Mitbewerber ab.

Knapp 40 Jahre später von einem Hotspot in Mittenwald zu sprechen, entbehrt traurigerweise jeglicher Grundlage. Sechs Wochen vor dem Tag der Wahrheit deutet dort nichts, aber rein gar nichts auf die viel zitierte Schicksals- oder Richtungswahl hin, von der das politische Spitzenpersonal gerne staatstragend spricht – im Falle Bayern alle fünf Jahre.

Doch vor der Landtagswahl (8. Oktober) machen die meisten Matadore einen Bogen um den strukturell schwarzen Landstrich unterm Karwendel. Wobei: Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder bittet am 6. September wenigstens in die Bayernhalle nach Garmisch-Partenkirchen. Wer wiederum dessen Parteifreund Markus Blume, den Wissenschaftsminister, hautnah erleben möchte, der sollte am 4. September hinunter nach Kochel am See fahren. Das verrät der stellvertretende Mittenwalder CSU-Ortsvorsitzende Matthias Haller, neuerdings auch Kreisgeschäftsführer seiner Partei. Als solcher darf er demnächst mehrere hundert Plakate, die nun bei ihm angeliefert wurden, im Goldenen Landl kleben oder kleben lassen.

Unter anderem an den vorgesehenen Tafeln, die spätestens vier Wochen vor dem Urnengang in Mittenwald aufgestellt sein müssen. „Noch stehen sie nicht“, verrät Ordnungsamtschef Josef Stieglmeier – aber bald, und zwar an der Gebirgspionierstraße, am Dekan-Karl-Platz, bei der KEW, am Bahnhof und im Schwarzenfeld.

Und wie schaut’s bei den Roten aus? „Wir sind intern in Gesprächen“, meldet sich Ortschefin Ursula Seydel aus dem Griechenlandurlaub. Möglicherweise schaut noch ein SPD-Gastredner vorbei. Olaf Scholz wird’s nicht sein. „Den haben wir leider nicht gewinnen können.“ Derweil müsste der Bundeskanzler spätestens seit dem G7-Gipfel 2022 in Schloss Elmau die Schönheiten dieses Landstrichs zu schätzen wissen.