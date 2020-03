Auto kracht gegen Baum und überschlägt sich: Fahrer nennt Unfallursache, doch die Polizei zweifelt diese an

Zu einem heftigen Unfall ist es in Mittenwald gekommen. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro. Zwei Ammertaler mussten ins Klinikum gebracht werden.

Mittenwald - Leichte Verletzungen haben am Montagabend zwei junge Ammertaler bei einem Verkehrsunfall in Mittenwald erlitten. Das Unglück ereignete sich gegen 21 Uhr auf der Lautersee-Straße. Dort steuerte der Oberammergauer (18) mit seiner 19-jährigen Begleiterin nach oben. Zirka 100 Meter vor der Abfahrt zum See gerieten sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte der Wagen frontal gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen.

Beide Insassen mussten ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht werden. Der Pkw – Sachschaden rund 10 000 Euro – wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr half mit 15 Kräften bei der Bergung. Der Mann am Steuer gab an, er sei einem Tier ausgewichen und deshalb abgedriftet. „Die Spurenlage deutet auf eine stark überhöhte Geschwindigkeit hin“, teilt ein Polizeisprecher mit. Hinweise im Schnee auf Tiere konnten von den Beamten nicht entdeckt werden. „Alkohol war nicht im Spiel.“